¡Ö¤â¤¦ÌµÍý¤«¤â¡Ä¡×¥·¡¼¥ÉÁÓ¼º¤«¤éÍèµ¨ÊÆ¥Ä¥¢¡¼½Ð¾ì¸¢¥²¥Ã¥È¡¡25ºÐ¿Íµ¤½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×
Í½Áª²ñ¤òÆÍÇË¤·¡¢Íèµ¨¤ÎÊÆ¥Ä¥¢¡¼½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿À¾Â¼Í¥ºÚ(C)Getty Images
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö12·î9Æü¤Þ¤ÇÊÆ¥¢¥é¥Ð¥Þ½£¤Î¥Þ¥°¥Î¥ê¥¢¥°¥í¡¼¥ÖGC¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢¥´¥ë¥Õ¤ÎÊÆ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼ºÇ½ªÍ½Áª²ñ¡£ÄÌ»»5¥¢¥ó¥À¡¼¤Î24°Ì¤ÇÄÌ²á¤·¡¢Íèµ¨¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿À¾Â¼Í¥ºÚ¤¬¡¢13Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸½ºß¤Î¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¾Â¼Í¥ºÚ¤¬Åê¹Æ¤·¤¿½ÂÌîÆü¸þ»Ò¡¢Ý¯°æ¿´Æá¤È¤Î¾Ð´é¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸«¤ë
¡¡À¾Â¼¤Ïº£µ¨¤ÎÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤Ç¡¢Ç¯´Ö¥Ý¥¤¥ó¥È115°Ì¤Ç¥·¡¼¥É¸¢¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤òËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡²á¹ó¤Ê1½µ´Ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Âô»³¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¡¤Ê¤ó¤È¤«¾è¤êÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡¡¸ÂÄêÅª¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÍèÇ¯¤âLPGA¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¤È¤â¤ËÍ½Áª²ñ¤òÆÍÇË¤·¤¿½ÂÌîÆü¸þ»Ò¡¢ºù°æ¿´Æá¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¡Öº£Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢Âç¤¤ÊÊÉ¤¬²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤âÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤Æ¡¢ÅÝ¤¹¤¾¤©¡¼¡ª¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¥È¥é¥¤¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Á´Á³ÅÝ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢Éé¤±¤º·ù¤¤¤Ê»ä¤Ç¤¹¤¬¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¤â¤¦ÌµÍý¤«¤â¡Ä¤È¡£¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¥´¥ë¥Õ¤ò³Ú¤·¤á¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤Æü¡¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢À¾Â¼¤Ï¼«¤é¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¥¯¥é¥Ö¤ò¿¶¤êÂ³¤±¤¿¡£¡Ö¤Ç¤â¡¢¥´¥ë¥Õ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤¿»þ´Ö¤Ïº£¤Þ¤Ç¤è¤êÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò³Î¼Â¤ËÎÉ¤¤»þ´Ö¤Ë¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤Õ¤ÈÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢1Êâ¤º¤Ä1Êâ¤º¤Ä¡£¿ÍÀ¸¤³¤ó¤Ê¤â¤ó¤À¤è¤Ê¤¢¡¼¤È»×¤¦»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Ê¡©¾Ð¡×¤È25ºÐ¤ÏÀ®Ä¹¤ò¼Â´¶¡£¡ÖÄ¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌÜÉ¸¹â¤¯¡¢É¬»à¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö1Ç¯´ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤ò½Å¤Í¤¿¡£
