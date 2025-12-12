精肉店発のスーパーマーケット「ロピア」。新鮮なお肉をはじめ、コスパ抜群の手づくり総菜や大容量の食材が人気を集めています。今回はロピアに通って3年、YouTubeチャンネル「リッチじゃない暮らし」で動画を配信する節約主婦歴6年のみさきさんが厳選した、コスパ最強の「神商品」を紹介。簡単につくれる活用レシピも教えてもらいました。

1：ふわとろ食感がたまらない「冷凍たこ焼き」

1kgで647円の「冷凍たこ焼き」。この価格で、この大容量というのは本当にありがたいです。忙しい日や小腹がすいたときに重宝するので、わが家でもよく活用しています。

外はパリッ、中はふわとろ〜の「絶品アレンジ」

レンジで温めるだけなのに、ふわトロ食感でたまららなくおいしいです。冷凍庫に1袋あるだけで、安心感が違います。

オススメ活用レシピは、銀だこの“てりたま風たこ焼き”。レンジで温めたたこ焼きに、卵ペーストと甘辛い照り焼きソースをからめるだけで完成。満足度が高く、休日ランチや子どもたちのおやつにもぴったりの一品です。

2：“最高の食べ方”で楽しみたい「えび大判焼き」

1袋118円の「えび大判焼き（えびせん）」。ロピアに行くと、ついカゴに入れたくなるコスパ抜群のお気に入りおやつです。パリッと香ばしく、そのまま食べても十分おいしいのですが、じつはわが家には“みんなが大好きな食べ方”があります。

それが、オススメ活用レシピの“たこせん”です。1つ目に紹介した「冷凍たこ焼き」にソースとマヨネーズをかけ、えびせんではさむだけの簡単なひと品。

でも、ひと口食べれば、まるで大阪の屋台を彷彿（ほうふつ）とさせる味わいで、大人も子どもも大喜びなおやつです。

3：アレンジ自在の「バターロール」

10個入りで258円とコスパ抜群の「バターロール」。ロピアに行くとよくお世話になっていて、わが家では朝ごはんで活用することが多いです。

冷凍してストックしておけば、忙しい朝にもパッと使えるので本当に助かります。

オススメ活用レシピは、余りものや家にある材料をはさむだけの“簡単コッペパン”。

甘い系なら、生クリームとバナナをはさんだデザート風が子どもたちに大人気。朝ごはんには、ウインナーをはさむウインナーロールも相性抜群です。

アレンジの幅が広いので、冷蔵庫が整理できるのもうれしいポイントです。

4：お弁当におやつに万能な「さけるモッツァレラ」

2本入り（52g）で172円の「さけるモッツァレラ」。ほどよい塩気とミルクのコクのバランスが絶妙で、そのまま食べても、料理に使っても便利な万能チーズです。

いろいろなさけるチーズを試してきたなかで、私はこれがコスパ最高クラスだと感じています。

オススメの活用レシピは、肉巻きおにぎりの中に入れるアレンジ。おにぎりの中心にモッツァレラを仕込み、豚肉で巻いてこんがり焼けば完成です。

かんだ瞬間に中からとろっとチーズがあふれて、しっかり存在感があってとてもおいしい一品になります。お弁当にもぴったりですし、夕飯のメインとしてもわが家では大人気です。

5：コシのある食感がヤミつきの「讃岐うどん（乾麺）」

6束入りで215円の「讃岐うどん（乾麺）」。冷凍うどんも便利ですが、乾麺は場所を取らないのがうれしいところ。

この讃岐うどんは、ササッとゆでるだけでコシのあるうどんが楽しめて、食べごたえも十分です。ストックしておくと、忙しい日などに本当に助かる食材の1つ。

オススメの活用レシピは「肉うどん」。薄切り肉を甘辛く炒め、ゆでたうどんにのせて温かいダシをかければすぐ完成します。

私はよくおうちランチのときに、ちょっとしたごほうびごはんとしてつくることが多いです。

今回は、わが家の食卓に欠かせないロピアのオススメ商品5つを紹介しました。

ロピアには、ほかにもたくさんのオリジナル商品があって、3年通っていても、全然追いつかないくらい魅力的なものが多いです。また、手づくりの総菜コーナーにもおいしそうな商品がずらりと並んでいます。

ぜひお店に足を運んでいただいて、いろいろ試してみてください。

※ 掲載している価格は、すべて税込み価格です

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください