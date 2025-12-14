この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

元テレビ局員の下矢一良氏が、自身のYouTubeチャンネル「下矢一良の正直メディア」で「【衝撃】楽天TVで購入済み動画が視聴終了。返金なしで利用者は阿鼻叫喚【映像作品 メディアサービス】」と題した動画を公開。楽天TVが「購入」した動画の視聴サービスを終了すると発表し、利用者の怒りを買っている問題について、その背景とデジタルコンテンツが抱える構造的な問題を解説した。



動画で下矢氏は、楽天TVが単品の映像販売を2025年末で終了し、過去に購入した作品も2026年末で見れなくなると発表した件に言及。利用者が「購入した」と思っていたものが、事業者の都合で一方的に視聴できなくなるという事態に「それは怒りますよ」「怒られて当然」と同調した。多くの利用者はDVDを購入するのと同じ感覚で所有権を得たと思っていたが、実際にはそうではないと指摘する。



下矢氏はこの対応について、「実は楽天は違法でも何でもない」と衝撃的な事実を明かす。これは楽天TVに限らず、ほとんどの映像配信や電子書籍サービスに共通する問題だという。利用者はコンテンツを購入する際、詳細な利用規約に同意しているが、その中には「配信事業者の都合でいきなり見れなくなる」ことが起こり得ると明記されている場合がほとんどだと解説。つまり、ユーザーが購入しているのは作品データそのものではなく、あくまで「利用権」に過ぎないのだと説明した。



この問題は過去にも楽天の電子書籍サービス「Raboo」が終了した際に起きており、同様の騒動になったことにも触れる。下矢氏は、こうした事態を避けるための自衛策として、物理メディア（DVDなど）で購入するか、サービス終了のリスクが比較的低いAppleやAmazonといった「一番でかい会社のサービスで買う」ことを提案。デジタルコンテンツの「購入」という言葉が持つ意味と、その裏に潜むリスクについて警鐘を鳴らし、動画を締めくくった。



