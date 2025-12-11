¾¾Åçµ±¶õ¤È¥Õ¥ë¥²ー¥à·ãÆ®¤ÎÀ¤³¦1°Ì¡¦²¦Á¿¶Ö¤Ï¡ÖÇÔËÌÀ£Á°¤À¤Ã¤¿¡×¡¡²¦¼Ô¤¬Ç§¤á¤¿18ºÐ¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¡ÖÁ°È¾¤Ï²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÚWTT¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º¹á¹Á¡Û
Âîµå¤Î¡ÖWTT¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º¹á¹Á2025¡×¤Ï10Æü¡¢ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Î1²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°8°Ì¤Î¾¾Åçµ±¶õ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ëー¥×¡Ë¤Ï¡¢Æ±1°Ì¤Î²¦Á¿¶Ö¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£¥²ー¥à¥«¥¦¥ó¥È3－4¤ÇÇÔ¤ì¡¢½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÇÔ¤ì¤Ï¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢À¤³¦²¦¼Ô¤ò¤¢¤È°ìÊâ¤Þ¤ÇÄÉ¤¤µÍ¤á¤¿¾¾Åç¤Î·òÆ®¤Ë¤Ï¡¢WTT¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»î¹ç¸å¤Î²¦Á¿¶Ö¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£½øÈ×¤Ï»ÙÇÛ¤â¡¢¾¡Éé¤òÊ¬¤±¤¿Âè5G
¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¾¾Åç¡£ÂÐ¤¹¤ë¤Ï¡¢º£Ç¯¤ÎÀ¤³¦Âîµå¤òÀ©¤·¤¿¸½¡¦À¤³¦²¦¼Ô¤Î²¦Á¿¶Ö¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½øÈ×¤«¤é¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤¿¤Î¤Ï¾¾Åç¤À¤Ã¤¿¡£¥é¥êー¾¡Éé¤Ç¤Ï¸ß³Ñ°Ê¾å¤ÎÅ¸³«¤ò·«¤ê¹¤²¡¢¥Õ¥©¥¢¥Ï¥ó¥É¤ä¥µー¥Ó¥¹¤«¤éÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤ë¤Ê¤É¡¢¥²ー¥à¥«¥¦¥ó¥È3－1¤È¥êー¥É¤ò¹¤²¡¢¾¡Íø¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Âè5¥²ー¥à¤Ç9－6¤È¥êー¥É¤·¤Ê¤¬¤éµÕÅ¾¤òµö¤¹¤È¡¢Î®¤ì¤¬°ìÊÑ¡£²¦Á¿¶Ö¤Ï¾¾Åç¤ÎÊÖµå¤ËÎäÀÅ¤ËÂÐ±þ¤·¡¢Í×½ê¤Ç¥Á¥ー¥¿¤ä¥Õ¥©¥¢¥Ï¥ó¥É¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¡¢Ï¢Â³¤Ç3¥²ー¥à¤òÃ¥¼è¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¥Õ¥ë¥²ー¥à¤ÎËö¤ËµÕÅ¾¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¾¾Åçµ±¶õ¡ÊC¡ËWTT
WTT¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Î°ìÀï¤ò¡Ö¾¾Åç¤¬3－1¤È¥êー¥É¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢²¦¤ÏÇÔËÌÀ£Á°¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Ä¤Ä¡¢¡Ö²ñ¾ì¤Î¿ôÀé¿Í¤ÎÀ¼±ç¤ò¼õ¤±¤¿25ºÐ¤Î²¦¤Ï¡¢Ç´¤ê¶¯¤µ¤È¶¯¤¤°Õ»Ö¤ò¼¨¤·¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¡¢µÕÅ¾·à¤òÀ¸¤ó¤À¥á¥ó¥¿¥ë¤Î¶¯¤µ¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¡£
»î¹ç¸å¡¢²¦Á¿¶Ö¤Ï¡Ö¾¡¤Æ¤¿¤Î¤Ï¶öÁ³¤À¤Ã¤¿¡£¾¾ÅçÁª¼ê¤Î¥×¥ìー¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢Á°È¾¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾¾Åç¤ò¾Î»¿¡£¡ÖÂè5¥²ー¥à¤ò¼è¤ì¤¿¤³¤È¤¬¾¡ÇÔ¤òÊ¬¤±¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢»î¹ç¤Î¸°¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃæÈ×¤Î¹¶ËÉ¤ò¾¡°ø¤Ëµó¤²¤¿¡£
½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¤ò¤¢¤È°ìÊâ¤ÇÆ¨¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º£µ¨¡¢¾¾Åç¤ÏWTT¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤â²Ì¤¿¤·¤¿¡£Ä¥ËÜÃÒÏÂ¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤ËÂ³¤¯Â¸ºß¤ËÂæÆ¬¤·¤¿18ºÐ¤Îº£¸å¤Ë¤ÏÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£