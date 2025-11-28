韓国の国技テコンドーが、カナダの放送局で日本の「忍者」として紹介されたとして物議を醸している。スポーツ専門局「TSN」が、テコンドーを紹介する動画をSNSに「NINJA TRAINING？（忍者のトレーニングか？）」と題して公開。これに韓国のネットユーザーから怒りの声が上がったと報じられている。

韓国のスポーツ紙「スポーツソウル」は「テコンドーが忍者だと？ カナダ代表スポーツチャンネルの荒唐無稽な表記論争」という見出しの記事を掲載した。「カナダを代表するスポーツチャンネルが、テコンドーを忍者と表現して議論を引き起こしている」と報じ、誠信女子大のソ・ギョンドク教授が25日にリリースを流し、この画像が17万以上の「いいね」を集め、急速に拡散中だと伝えたのだという。

記事は、ソ・ギョンドク教授が「このような状況が持続的に発生するのは、テコンドー宗主国を誤って認識する外国人が予想外に多いことを伝えている」とし「非難と怒りだけでなく、正当な抗議を通じて正しく是正していくことが最も重要だ」と話したと伝えた。

昨夏のパリ五輪の際には、国際オリンピック委員会（IOC）の公式SNSがテコンドーに「Judo（柔道）」とのハッシュタグをつけて投稿。韓国からの抗議で訂正されたことがあったという。

他メディアもこの騒動を報じている。大手紙「東亜日報」は「テコンドーが忍者？ ソ・ギョンドク、カナダTSNに抗議」という記事を掲載。全国紙「ハンギョレ」も「テコンドーが忍者？ カナダスポーツメディアの投稿に批判」と報じた。この記事の中では「テコンドーを忍者と混乱したのではなくとも、スポーツ専門チャンネルが韓国のテコンドーを見て日本の忍者を連想したのは理解しがたいという反応が多い」と韓国での見方を紹介している。



（THE ANSWER編集部）