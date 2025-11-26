大阪府内の企業を対象とした調査で、ほぼ半分に退職代行サービスを使って離職した人がいるとする結果を、大阪労働局がまとめた。

年齢は２０歳代が７割超と、若年層の利用が目立った。

調査は府内の３１９社が対象。四半期ごとに景況感などを尋ねる「ハローワーク雇用等短期観測」と合わせ、８月から９月にかけて初めて実施した。

退職代行サービスを使った正社員の離職者がいる割合は４２・１％で、正社員以外は２・８％。「両方」が３・８％で、計４８・７％に上った。規模別では従業員の多い企業ほど割合が高く、９９人以下が計２９・６％、１００〜４９９人は計５２・０％、５００人以上は計７３・３％だった。退職代行サービスを利用した離職者の年代（複数回答）は、２０歳代が７３・５％で最も多く、３０歳代が２３・９％、４０歳代が１５・５％で続いた。

退職代行サービス利用の背景について、企業からは「職場での人間関係も良好で、予兆のないケースが多かった」と戸惑いの声が寄せられた。「（離職者から）孤立感があったと言われたが、会社とは認識にズレがある」「引き留められるのが嫌なのではないか」「上長に相談できず利用した模様」などの回答もあった。