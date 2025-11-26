今回紹介するのは、Threadsに投稿された出勤のために準備しているパパさんに全力で甘える猫ちゃん。身支度を整えているパパさんに、まさかの行動をとったのだとか。投稿はThreadsにて、9万回以上表示。いいね数は7000件を超えました。

【写真：パパが仕事に行く準備をしていると、ネコが…朝の『微笑ましすぎるやり取り』】

パパが仕事に行く準備をしてると…

今回、Threadsに投稿したのは「羊毛クラフト作家 住吉けいこ」さん。登場したのは、猫の虎白ちゃんです。

朝の忙しい時間帯。身支度を整えようとしているパパさんの背中に、突然どしんと大きな衝撃が。パパさんの背中にはしがみついて離れない虎白ちゃんの姿があったそうです。実はこれ、飼い主さん宅の朝の恒例行事みたいです。

虎白ちゃんの体重は、なんと7キロ。けっこう大きめな猫ちゃんです。そんな虎白ちゃんが全体重を預けるようにくっつくため、受け止める側のパパさんにはかなりの衝撃があったはず。ぎっくり腰が心配になるレベルです。

それでも、虎白ちゃんはパパさんの腰の安否は気にする様子もなく、しっかりと背中に張り付いて落ち着いていたのだとか。まるで「ここが定位置です」と言わんばかりの表情で、その場を離れようとしなかったようです。

朝の準備を進めたいパパさんにとっては少し大変な状況ですが、朝から思わず笑ってしまう微笑ましい光景ですね。

パパ大好きな虎白ちゃんに猫好きさんたちもほっこり

朝からパパさんの背中にくっつく甘えん坊な虎白ちゃん。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「まずデカさに目が行ってしまいます」「なかなか重厚感があるボディですな」「いや、あの、大きいですね！」「猫の縮尺だけ倍にしてしまっていませんか？」などの声が多く寄せられていました。虎白ちゃんの大きさにビックリした！という意見が多かった模様。

パパさん、本当にぎっくり腰にはお気をつけください。

写真・動画提供：Threadsアカウント「羊毛クラフト作家 住吉けいこ」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。