¥¹¥Ð¥ëTrailseeker prototype¡¡0-100Ò/h²ÃÂ®¡¢Ìó4.5ÉÃ¡ª ¸«¤¿ÌÜ°Ê¾å¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤ÊBEV¡¡¡¡Japan Mobility Show 2025
¥½¥ë¥Æ¥é¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¤è¤ê¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ØÊÑ¹¹¡ª
ÆüËÜ»ÅÍÍ½é¸ø³«¤Ï¡¢2026Ç¯½Õ¤´¤í¤ÎÈ¯É½¤òÍ½Äê¤¹¤ë¡ÖTrailseeker prototype¡×¡£¡ÖËÁ¸±¤ØÆ§¤ß½Ð¤¹¹âÍÈ´¶¡×¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÎÆü¾ï¤ÈÈóÆü¾ï¤ò»ëÌî¤Ë¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤¿SUV¤À¡£
¡ÖTrailseeker prototype¡×¤Ï¡¢BEV¡Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ë¤Î¥½¥ë¥Æ¥é¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¡£¥Ù¡¼¥¹¤Î¥½¥ë¥Æ¥é¤Ï¡¢¤ä¤äÅÔ²ñÇÉ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡ÖTrailseeker prototype¡×¤Ï¡¢¤è¤ê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ç¥¢¥¦¥È¥É¥¢·Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢ÅÔ²ñÇÉ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤è¤ê¥¢¥¦¥È¥É¥¢·Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤¯¡¢ºÇ¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¥È¥ì¥ó¥É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤â¤¢¤ë¡£2026Ç¯½Õº¢¤Ë¡¢¹ñÆâÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖTrailseeker prototype¡×¤Ï¡¢BEV¤Î¤¿¤áÂçÍÆÎÌ¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾ÜºÙ¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÅÅÎÏ¤ò¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢Æü¾ï¤ÎÊä½õÅÅ¸»¡¢¤ä¶ÛµÞ»þ¡¦ºÒ³²»þ¤ÎÅÅ¸»¼Ö¤È¤·¤Æ¤â»ÈÍÑ²ÄÇ½¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¥ã¥ó¥×¤Ê¤É¤Î¥ì¥¸¥ã¡¼¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢²ÈÅÅÀ½ÉÊ¤ò¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ç¤â»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢½¾Íè¤Ë¤Ê¤¤¥¢¥¦¥È¥É¥¢ÂÎ¸³¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢³Ú¤·¤ß¤¬2ÇÜ¡¢3ÇÜ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢BEV¤Ê¤Î¤ÇÇÓ¥¬¥¹¤Ï½Ð¤µ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥·¡¼¥ó¤Ç¤â¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÇÀÅ¤«¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡ã¥ì¥Ý¡¼¥È¡§²ÏÌîÃ£Ìé¡ä
¼çÍ×½ô¸µ¡Ê³«È¯ÌÜÉ¸ÃÍ¡Ë
|¥°¥ì¡¼¥É
|É¸½à
|¾åµé
|¶îÆ°Êý¼°
|FWD
|AWD
|AWD
|Á´Ä¹¡ßÁ´Éý¡ßÁ´¹â¡Ê£í£í¡Ë
|4845¡ß1860¡ß1675
|¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¡Ê£í£í¡Ë
|2850
|ºÇÄãÃÏ¾å¹â¡Ê£í£í¡Ë
|215
|ºÇ¾®²óÅ¾È¾·Â¡Ê£í¡Ë
|5.6
|²Ù¼¼ÍÆÎÌ¡ÊL¡Ë
|609 - 633
|595 - 619
|¸¶Æ°µ¡¡Ê¥â¡¼¥¿¡¼¡Ë
|¥Õ¥í¥ó¥ÈºÇ¹â½ÐÎÏ¡ÊkW¡Ë
|167
|¥ê¥äºÇ¹â½ÐÎÏ¡ÊkW¡Ë
|¡Ý
|167
|¶îÆ°ÍÑ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡ö
|¼ïÎà
|¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ
|ÁíÅÅ°µ¡ÊV¡Ë
|391
|0-100km/h²ÃÂ®
|Ì¤Äê
|Ìó4.5ÉÃ
|°ì½¼ÅÅÁö¹Ôµ÷Î¥
|700km°Ê¾å
|Ì¤Äê
