¡Ò¥Öー¥àºÆ¤Ó¡Ó¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤¬Çã¤¨¤Ê¤¤»Ò¤É¤âÂ³½Ð¡ª Éã¿Æ¤¿¤Á¤¬ËÛÁö¤â¡Ö10Å¹ÊÞÅÅÏÃ¤·¤Æ¤âÇã¤¨¤Ê¤¤¡×¡ÈÄ¶¿Ê²½ÈÇ¡É¤Î¹â³ÛÅ¾Çä¤¬Áê¼¡¤®¡¢¥Ð¥ó¥À¥¤¤â¡ÖÅ¾Çä¤äÇã¤¤Àê¤á¤ÏÉÔËÜ°Õ¤Ç¤¹¡×
¥Ð¥ó¥À¥¤¤è¤êº£Ç¯7·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡ÖTamagotchi paradise¡Ê¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡Ë¡×¤Î¿Íµ¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£Ê¿À®¤Ë°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¡Ö¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¡×¤Î¡ÈÄ¶¡É¿Ê²½ÈÇ¤È¤â¤¤¤¨¤ëÆ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¡ÖÅ¾Çä¥äー¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹âÃÍ¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¼ê¤ËÆþ¤ê¤Ë¤¯¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¿Íµ¤¤ÎÈëÌ©¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û2Ëü±ßÄ¶¤¨¤â¡Ä¥á¥ë¥«¥ê¤Ç¹â³ÛÅ¾Çä¤µ¤ì¤ë¡¢¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹
Á´À¤³¦¤ÇÎß·×£±²¯¸Ä¤ò½Ð²Ù
º£Ç¯7·î¤Ë¥Ð¥ó¥À¥¤¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ö¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡×¡£50°Ê¾å¤Î°éÀ®Í·¤Ó ¤ä5Ëü¼ï°Ê¾å¤â¤Î¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤Î°éÀ®¤¬¤Ç¤¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥Ç¥Ð¥¤¥¹Æ±»Î¤Ç¤ÎÄÌ¿®¤â²ÄÇ½¤È¡¢Í·¤ÓÊý¤Î¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤¬ÂçÉý¤Ë¹¤¬¤ê¡¢È¯ÇäÁ°¤«¤éÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
½éÂå¡Ö¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¡×¤ÎÈ¯Çä¤Ï1996Ç¯¡£¤¿¤Þ¤´·¿¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¸Êª¤ò»ô°é¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤ª¤â¤Á¤ã¤Ï¡¢½÷»Ò¹âÀ¸¤òÃæ¿´¤ËÂç¥Öー¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡£
¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤Ë¤´¤Ï¤ó¤ò¤¢¤²¤¿¤ê¡¢¥È¥¤¥ì¤ÎÀ¤ÏÃ¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ»ô°é¤·¡¢¤¦¤Þ¤¯°é¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦――¤«¤ï¤¤¤¤¸«¤¿ÌÜ¤È°éÀ®¤ÎÆñ¤·¤µ¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ËÎº¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¤½¤Î¸å¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ¡Ç½¤äÍ·¤Ó¤òÄÉ²Ã¤·¤Ê¤¬¤éÂ¿ÍÍ¤Ê¥·¥êー¥º¤¬Å¸³«¤µ¤ìÂ³¤±¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÁ´À¤³¦¤ÇÎß·×1²¯¸Ä¤ò½Ð²Ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡Ê2025Ç¯7·î»þÅÀ¡Ë¡£11·î22Æü¤Ë¤â¿·¾¦ÉÊ¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¡Ö¤ª1¿ÍÍÍ1ÅÀ¤Þ¤Ç¡×¡ÖÃêÁªÈÎÇä¡×¤Ê¤É¤È¤¹¤ëÈÎÇäÅ¹¤¬Â¿¤¯¡¢¤½¤Î¿Íµ¤¤Ö¤ê¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¾®³Ø1Ç¯À¸¤ÎÌ¼¤ò»ý¤ÄÅÔÆâºß½»¤Î40Âå¤ÎÉã¿Æ¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤¹¡£
¡Ö9·îËö¤Ë¡¢¤¦¤Á¤ÎÌ¼¤¬µÞ¤Ë¡Ø11·î¤ÎÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ËÍß¤·¤¤¡Ù¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¶á¤¯¤Î¤ª¤â¤Á¤ã²°¤Ë²¼¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤¿¤éÃÖ¤¤¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡£¤½¤Î¸å¤â½©º¢¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¸«¤Æ¤ÏÂç¼ê²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤ò¤Ï¤¸¤á10Å¹ÊÞ°Ê¾å¤ËÅÅÏÃ¤ò¤·¤Æºß¸Ë¤òÃµ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â°ìÀÚ¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Amazon¤È¤«¥á¥ë¥«¥ê¤ÇÄê²Á¤è¤ê¤â¹âÃÍ¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÅ¾Çä¥äー¤«¤é¤ÏÇã¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢²ñ¼Ò¤ÎÆ±Î½¤Ï3¤«·îÃµ¤·¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¤³¤ÎÃËÀ¤Î¡È¤¿¤Þ¤´¤Ã¤ÁÃµ¤·¡É¤ÎÎ¹¤Ï°Õ³°¤Ê·ëËö¤ò·Þ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö·ë¶É¡¢Amazon¤ÇÇã¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÃÍÃÊ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤·¡¢½Ð²Ù¸µ¤ÈÈÎÇä¸µ¤¬¸Ä¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢Ì¼¤Î¤¿¤á¤È»×¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£Ì¼¤«¤é¤ÏÁáÂ®¤ªÀ¤ÏÃ¤òÍê¤Þ¤ì¤Æ¡¢Ä«¤«¤éºßÂð»Å»ö¤Î¹ç´Ö¤Ë¤´ÈÓ¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤ä¡Ø¤¢¤Ã¤Á¤à¤¤¤Æ¤Û¤¤¡Ù¤ò¤·¤ÆÍ·¤ó¤À¤ê¡¢¥È¥¤¥ì¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÊ¤âËÜÊª¤Î¥Ú¥Ã¥È¤ò»ô¤¦¤Î¤Ï·ù¤¬¤ë¤·¡¢»Ò¤É¤â¤Î¡Ø¤ªÀ¤ÏÃ¤·¤¿¤¤Íß¡Ù¤¬Ëþ¤¿¤»¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¨¤ÐËÍ¤âÀÎ¡¢½éÂå¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤¬½Ð¤¿¤È¤¤Ï¡¢¥â¥Æ¤¿¤¤°ì¿´¤Ç¥ì¥¢¤À¤Ã¤¿¡ÈÇò¤Î¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¡É¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤è¤¦¤ÈÉ¬»à¤À¤Ã¤¿¤Ê¡Ä¡×
¡Ö¥¢¥Ê¥í¥°´¶¤Î¤¢¤ë¡Ø¤ª¤â¤Á¤ã¡Ù¤È¤·¤Æ¤Î³Ú¤·¤µ¤òÄÉµá¤·¤Þ¤·¤¿¡×
Âç¼ê²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¡×¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢º£¤âÆþ¼êº¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤¬Â³¤¯¡Ö¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡×¤ÎÈ¯ÇäÅö½é¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡ÖÁ°ºî¡Ê¡ÖTamagotchi Uni ¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¥æ¥Ë¡×¡Ë¤Ç¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡ØÍ³ÚÄ®Å¹È¯Çä¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ù¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢Èó¾ï¤ËÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´ÍèÅ¹¤¤¤¿¤À¤¡¢·×²è¤ò¾å²ó¤ëÈÎÇä¼ÂÀÓ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª»ÒÍÍ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢20～30Âå¤Î½÷À¤ä¿Æ»Ò¡¢¤µ¤é¤Ë¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ç¤Î¤´¹ØÆþ¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾¦ÉÊ¼´¤Ç¤Ï¡¢ËÜÂÎ°Ê³°¤Î¼þÊÕ¾¦ÉÊ¤ä»¨²ß¤ÎÈÎÇä¤â·øÄ´¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ーIP¤Î»ý¤ÄÎÏ¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
Éý¹¤¤À¤Âå¤«¤é»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Æ±¾¦ÉÊ¤Î¿Íµ¤¤ÎÈëÌ©¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡£È¯Çä¸µ¤Ç¤¢¤ë¥Ð¥ó¥À¥¤¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ÖÍèÇ¯¡¢½éÂå¡Ø¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¡Ù¤«¤é30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¸¶ÅÀ²óµ¢¤·¥¢¥Ê¥í¥°´¶¤Î¤¢¤ë¡Ø¤ª¤â¤Á¤ã¡Ù¤È¤·¤Æ¤Î³Ú¤·¤µ¤òÄÉµá¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢1996Ç¯Åö»þ¤«¤é¡Ø¤Ø¤ó¤Æ¤³¤ÊÀ¸¤Êª¤ò°é¤Æ¤ë¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤·¤Ê¤¤¤È»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤Îº¬´´¤ò¸«¤Ä¤á¤Ê¤ª¤·¡¢¡ØËÜÅö¤Ë¡ÈÀ¸¤¤Æ¤ë¡É¤è¤¦¤Ê¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¡Ù¤È2023Ç¯¤è¤ê´ë²è¤¬³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡×
´ë²è¤«¤éÈ¯Çä¤Þ¤Ç2Ç¯¤ò¤«¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡Ö¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡×ÉôÊ¬¤òÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖºÇ½ªÅª¤Ë¡Ø¥é¥Ü¡Ù¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¤½¤ì¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡Ø¥ºー¥à¥À¥¤¥ä¥ë¡Ù¤Ë¹Ô¤Ãå¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤¨¤Æ¥ºー¥à¥À¥¤¥ä¥ë¤Ç4³¬ÁØ¤âºî¤Ã¤Æ¡¢¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤éË»¤·¤¯¤ªÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÈËÜÅö¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¼ê¤¬¤«¤«¤ë¡É¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Æþ¼êº¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤¬Â³¤¡¢Å¾Çä¤Ê¤É¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö¡Ø¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡Ù¤ÎÁÛÄê¤ò¾å²ó¤ë¤´¹¥É¾¤ò¼õ¤±¡¢Å¹ÊÞ¤Ê¤É¤ÇÉÊÇö¤Î¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ê¤é¤Ó¤Ë¤ª¼è°úÀèÍÍ¤ËÂÐ¤·¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£°ÂÄê¶¡µë¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢±Ô°ÕÀ¸»º¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Å¾Çä¤äÇã¤¤Àê¤á¤Ç¡¢¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿¤¤Êý¤¬Çã¤¨¤Ê¤¤¡¢Çã¤¤¤Å¤é¤¤¾õ¶·¤Ï¡¢ÉÔËÜ°Õ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥æー¥¶ー¤ÎÀ¼¤ò¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤ÆÀ¸»ºÂÎÀ©¤ÎÀ°È÷¡¦¶¯²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
2025Ç¯¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¤Ë¤â¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¤¿¡ÖÊ¿À®½÷»ù¡×¡£¤½¤ó¤Ê¥Öー¥à¤Î´é¤È¤â¸À¤¨¤ë¡Ö¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡×¤¬¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Þ¤Ç¤ËÂ¿¤¯¤Î»Ò¤É¤â¤Î¼ê¤ËÆÏ¤¯ÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿½¸±Ñ¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊÔ½¸Éô¥Ë¥åー¥¹ÈÉ