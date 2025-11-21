YouTuber¤æ¤¤ê¤Ì¡¢·ëº§¡õÂè°ì»ÒÇ¥¿±¤òÊó¹ð¡¡»ÒµÜÆâËì¾É¤Î²áµî¤òÌÀ¤«¤·ÎÞ¤ÎÊó¹ð¡Ö¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¡×
¡¡2025Ç¯11·î15Æü¡¢YouTuber¤Î¤æ¤¤ê¤Ì¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£·ëº§¤ÈÂè°ì»ÒÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥á¥ó¥ºÉþ¤Ç¥³ー¥Ç¤òÈäÏª¤¹¤ë¤æ¤¤ê¤Ì
¡¡¤æ¤¤ê¤Ì¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤äÈþÍÆ¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯¿®¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëYouTuber¡£2016Ç¯¤«¤é³èÆ°¤ò»Ï¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¤Ï99Ëü¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê2025Ç¯11·î»þÅÀ¡Ë¡£
¡¡¤æ¤¤ê¤Ì¤Ï2024Ç¯11·î3Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Ï¤µ¤é¤ËÂè°ì»Ò¤òÇ¥¿±¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¸½ºß¤ÏÇ¥¿±¸å´ü¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´î¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡×¤ÈÇ¥¿±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤ò¤·¤¿¡£
¡¡¤æ¤¤ê¤Ì¤Ï°ÊÁ°»ÒµÜÆâËì¾É¤Î°ì¼ï¤Ç¤¢¤ë¥Á¥ç¥³¥ìー¥ÈÇ¹Ë¦¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤³¤È¤òÆ°²è¤ÇÊó¹ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤È¤ÏÊÌ¤Ë¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£°ÊÁ°·ò¹¯¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¤Ë»ÒµÜðô¤¬¤ó¤Î¸¡ºº¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢ºÙË¦¤Î½é´ü°Û¾ï¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿·Ð°Þ¤â¤¢¤ê¡¢º£²ó¤ÎÇ¥¿±¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤ËÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ç¥¿±¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤°ú¤Ã±Û¤·¤â¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢Æ°²è¤Ï¿·µï¤Ç»£±Æ¡£º£¸å¤Ï½Ð»º¤Ë¸þ¤±¤¿ÍÍ»Ò¤âÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤À¡£º£²ó¤ÎÆ°²è¤Ë»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö´¶³´¿¼¤¤¡×¡ÖåºÎï¤Ê¤Î¤¹¤´¤¤¡×¡Ö´ò¤·¤¤Êó¹ð¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÊÊ¸¡á¸þ¸¶¹¯ÂÀ¡Ë