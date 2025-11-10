¡ÚÉô³è¤ä¤í¤¦¤¼¡ª¡Ûº£µ¨ÈôÌö¤ÎÀ¾Éð¡¦À¾Àî°¦Ìé¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë²ÖºéÆÁ±É»þÂå¤ÎÎÀÀ¸³è¡ÖºÇ½é¤Ï ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡³Ø¹»¤Ç¤ÎÉô³è¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤¬ÊÑ²½¤·¡¢Éô°÷¿ô¸º¾¯¤â²ÝÂê¤È¸À¤ï¤ì¤ë¸½ºß¤ÎÆüËÜ¼Ò²ñ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉô³èÆ°¤Î³Ú¤·¤µ¤äÌÌÇò¤µ¤Ï¡¢º£¤âÀÎ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢³ØÀ¸»þÂå¤ËÉô³è¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤äÃøÌ¾¿Í¤Ë¡¢Éô³è¤Î»×¤¤½Ð¡¢Éô³è¤òÄÌ¤·¤ÆÆÀ¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¡¢º£¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊ¹¤¯¨¡¨¡¡£Éô³è¤ä¤í¤¦¤¼¡ª
¡Ú¥×¥íÌîµå¡ÛÀ¾Àî°¦Ìé¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¡Âè£±²ó¡ÊÁ´£´²ó¡Ë
ÈôÌö¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¤¿À¾Àî°¦Ìé¡¡photo by Naozumi Tatematsu
¡¡º£µ¨¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°£´°Ì¤Î134°ÂÂÇ¤ÈÆ±£³°Ì¤Î25ÅðÎÝ¤òµÏ¿¤·¤¿À¾Éð¤ÎÀ¾Àî°¦Ìé¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ìîµå¿ÍÀ¸¤òÀÚ¤ê³«¤¯¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤Î¤¬¹â¹»»þÂå¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¤Ç¤â´ØÀ¾ÊÛ¤¬¸ý¤ò¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ë¡¢À¸¤Þ¤ì¤ÏÂçºåÉÜºæ»Ô¡£¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤ËÁ´¹ñÍ¥¾¡¤ò·Ð¸³¤·¡¢Ãæ³Ø¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÉÍ»û¥Ü¡¼¥¤¥º¤Ø¡£Åö»þ¡¢ÍË¾¤ÊÂ´ÃÄÀ¸¤Ï¹âÃÎ¤ÎÌÀÆÁµÁ½Î¤«ºë¶Ì¤Î²ÖºéÆÁ±É¤ËÆþ³Ø¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢À¾Àî¤Ï¥¨¥ê¡¼¥È¥³¡¼¥¹¤òÊâ¤ó¤À¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤¦¤Þ¤¤¿Í¤ÏÃæ£²¤Ç¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¤½¤Î£±Ç¯¤Ç£¶²ó¤¯¤é¤¤¹üÀÞ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥±¥¬¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤Û¤È¤ó¤É»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤³¤â³Í¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤³¤í¤¬¤Ê¤¯¤Æ......¡£¤Ç¤â²ÖºéÆÁ±É¤Î´ÆÆÄ¤¬ËÍ¤ò£±Ç¯À¸¤Îº¢¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¡Ø³Í¤ë¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ºë¶Ì¸©²Ã¿Ü»Ô¤Ë¤¢¤ë»äÎ©²ÖºéÆÁ±É¹â¹»¤Ï¡¢2001Ç¯²Æ¤Ë¹Ã»Ò±à½é½Ð¾ì¡£Á°Ç¯½©¤Ë¥³¡¼¥Á¤«¤é¾º³Ê¤·¤¿¤Î¤¬´ä°æÎ´´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿¡£ÂÇ·â»ØÆ³¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¡¢°¦ÅÍ¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡Ë¤ä¼ã·î·òÌð¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢ÌîÂ¼Í¤´õ¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¤é¤â¡¢¥×¥í¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â¿¤¯¤ÎÃæ³ØÀ¸¤¬²ÄÇ½À¤ò¸«¶Ë¤á¤é¤ì¤ë£²Ç¯»þ¡¢¤Û¤È¤ó¤É»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿À¾Àî¤ÎºÍÇ½¤Ï¡¢¤Ê¤¼´ä°æ´ÆÆÄ¤ÎÌÜ¤Ë¤È¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£À¾Àî¤¬¤Î¤Á¤ËÎ¾¿Æ¤«¤éÃÎ¤é¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢°Õ³°¤ÊÍýÍ³¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÃæ£±¤Î»þ¡¢»î¹çÃæ¤Ëµå¾ì¤Î³°¤Ë¤¤¤Æ¥Õ¥¡¥¦¥ë¥Ü¡¼¥ë¤ò½¦¤¤¤Ë¹Ô¤¯Ìò³ä¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÎ©¤Á»Ñ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Î©¤Á»Ñ¤¬¤¤¤¤¿Í¤Ï¼«Ê¬¤òÐíâ×¤·¤Æ¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤òµÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¡×
¡¡Ãæ³ØÀ¸¤ÎÀ¾Àî¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢²ÖºéÆÁ±É¤Ï¹¥°õ¾Ý¤Î¹â¹»¤À¤Ã¤¿¡£ÉÍ»û¥Ü¡¼¥¤¥º¤Ç¤ÏÀèÇÚ¤¬¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¤ë¤È±þ±ç¤Ë¹Ô¤¡¢2013Ç¯¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä¤Ë²ÖºéÆÁ±É¤¬½Ð¾ì¤·¤¿ºÝ¤Ë¤â¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£
¡Ö¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¤ë¥Á¡¼¥à¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤ÏÃ±½ã¤Ë¿å¿§¤¬¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¶»¤Ë´Á»ú¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿¹»Ì¾¤È¡¢¥¥ã¥Ã¥×¤È¥¢¥ó¥À¡¼¥·¥ã¥Ä¡¢¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê¥¹¥«¥¤¥Ö¥ë¡¼¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡£¤Î¤Á¤ËÆþÃÄ¤¹¤ëÀ¾Éð¤â¤«¤Ä¤Æ¤Ï¿å¿§¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¡¢¸½ºß¤Ç¤âÆÃÊÌ¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¿å¿§¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£À¾Àî¤Ë¤È¤Ã¤Æ±ï¤Î¤¢¤ë¿§¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ú¡Ö¤³¤Ã¤Á¤¬Å¬±þ¤·¤Ê¤¤¤È¡×¡Û
¡¡²ÖºéÆÁ±É¤Ø¤Î¿Ê³Ø¤¬·è¤Þ¤ê¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÎÀÀ¸³è¤À¡£Âçºå¤Î¾¯Ç¯¤¿¤Á¤Ï15ºÐ¤Ç¿Æ¸µ¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤ò±Þ¤ï¤º¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î»ä³Ø¤Ë¿Ê¤à¥±¡¼¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È¤è¤¯Ê¹¤¯¡£
¡¡¤À¤¬¡¢À¾Àî¤Ï·è¤·¤ÆÁ°¸þ¤¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö·ù¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡¢¤â¤Á¤í¤ó¡£²È¤«¤éÄÌ¤¦¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤±¤É¡¢¹Ô¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¥Û¡¼¥à¥·¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡×
¡¡¸½ºß¡¢²ÖºéÆÁ±É¤ÎÌîµåÉô°÷¤¬Êë¤é¤¹ÎÀ¤Ï¡¢À¾Àî¤¬Â´¶È¤·¤¿Ç¯¤Î£±·î¤Ë¿·Àß¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£À¾Àî¤¬¹â¹»À¸¤À¤Ã¤¿º¢¡¢ÌîµåÉô¤ÎµìÎÀ¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Î¥é¥¤¥ÈÂ¦¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¥¾¡¼¥ó¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÃÛ30Ç¯°Ê¾å¤Ç¡¢ÊÉ¤Ë³«¤¤¤Æ¤¤¤ë·ê¤«¤éÌîÎÉÇ¤¬Æþ¤ê¤³¤ó¤À¤ê¡¢¥¯¥â¤ä¥Ï¥Á¡¢¥Í¥º¥ß¡¢¥´¥¥Ö¥ê¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖºÇ½é¤Ï¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢´·¤ì¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤Ã¤Á¤¬Å¬±þ¤·¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤À¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡ÅÚÆü¤ÎÄ«¡¢¾×·âÅª¤Ê¸÷·Ê¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¡£Ê¿Æü¤Ï³Ø¹»¤Î¿©Æ²¤ÇÄ«¿©¤ò¤È¤Ã¤Æ¤«¤é¼ø¶È¤Ë¹Ô¤¯¤¬¡¢ÅÚÆü¤Ï¿©Æ²¤«¤é¥Ñ¥ó¤È»æ¥Ñ¥Ã¥¯¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤ä¹ÈÃã¤Ê¤É¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤ÆÎÀ¤Ç¿©¤Ù¤ë¡££³Ç¯À¸¡¢£²Ç¯À¸¡¢£±Ç¯À¸¤È½çÈÖ¤Ç¼õ¤±¼è¤ê¡¢¤ªÊ¢¤ò¶õ¤«¤»¤¿À¾Àî¤¬ºÇ¸å¤Î¤Û¤¦¤Ë¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤È...¡Å¡£
¡ÖÈ·¤¬¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÆÍ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Ñ¥ó¤ÎÂÞ¤ò³«¤±¤Æ¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¿©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸å¤«¤é¼è¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ø²¶¤é¤Î¤Ê¤¤¤ä¤ó¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£Ä«¥á¥·¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤À¤±°û¤ó¤ÇÎý½¬¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤¿¤À¡¢´Ä¶Åª¤Ë¤ÏÂçÊÑ¤ÊÅÀ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¶¯¹ëÌîµåÉô¤ÈÊ¹¤¤¤ÆÏ¢ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¾å²¼´Ø·¸¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Î¤Á¤ËÀ¾Éð¤Ç¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë¤Ê¤ë£²³ØÇ¯¾å¤Î°¦ÅÍ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÉÍ»û¥Ü¡¼¥¤¥º¤ÎÀèÇÚ¤¿¤Á¤ä¡¢Â¾¤Î¾åµéÀ¸¤Ï¤ß¤ó¤ÊÍ¥¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Û¤É¤è¤¤¾å²¼´Ø·¸¤Ç¡¢¤à¤·¤íÍ¥¶ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÍ¥¤·¤¯¤Æ¡¢¿¤Ó¿¤Ó¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡°Ê²¼¤Ï¡¢Åö»þ¤ÎÂç¤Þ¤«¤Ê£±Æü¤ÎÎ®¤ì¤À¡£
£·»þ¡§ÎÀ¤ÇÅÀ¸Æ
£¸»þ¡§³Ø¹»¤Î¿©Æ²¤ÇÄ«¿©¢ª¼ø¶È
16»þ¡§Éô³èÆ°³«»Ï
18»þ30Ê¬¡§Éô³èÆ°½ªÎ»
20»þ¡§Í¼¿©
22»þ¡§ÌëÎý½ªÎ»¡£ÎÀ¤ËÌá¤Ã¤Æ¥·¥ã¥ï¡¼¡¢Ìë¿©
23»þ¡§¾ÃÅô
¡¡¶áÇ¯¤Ï¶¯¹ë¹»¤Ç¤âÄ«Îý¤ò¤Ê¤¯¤·¡¢½½Ê¬¤Ê¿çÌ²»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¤ä¿ÈÂÎ¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£²ÖºéÆÁ±É¤Ç¤ÏÀ¾Àî¤Îºß³ØÅö»þ¤«¤é¡¢´ðËÜÅª¤ËÄ«Îý¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ú"¿©¥È¥ì"¤È¤·¤ÆÍ¼¿©¤Ë1000¥°¥é¥à¤ÎÇòÊÆ¡¢Ìë¿©¤Ë¤Ï¥«¥Ã¥×¾Æ¤¤½¤Ð¡Û
¡¡Ìîµå¤Ç¤Ï¡¢Â®¤¤µå¤òÅê¤²¡¢ÂÇµå¤ò±ó¤¯¤ËÈô¤Ð¤»¤ëÁª¼ê¤¬ÂçÀ®¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¿ÈÂÎ¤ò¤¤¤«¤ËÂç¤¤¯¤¹¤ë¤«¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï±ÉÍÜ¡¢µÙÍÜ¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò¤¦¤Þ¤¯²ó¤¹¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢²ÖºéÆÁ±É¤Î¿©»ö¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£À¾Àî¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç±ÉÍÜÌÌ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¹Í¤¨¤º¡¢ÎÌ¤ò¤È¤Ã¤ÆÂÎ½Å¤òÁý¤ä¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Í¼ÈÓ¤Î¾ì¹ç¡¢ÊÆ¤Ï1000¥°¥é¥àÎÌ¤Ã¤Æ¡¢Ç¼Æ¦¤ä¿ô¼ïÎà¤Î¤ª¤«¤º¤ÇÎ®¤·¤³¤à¡£ÊÆ¤¬¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡Ìë¿©¤ÏÀèÇÚ¤¿¤Á¤Ë¤Ê¤é¤¤¡¢¤Û¤ÜËèÆü¥«¥Ã¥×¾Æ¤¤½¤Ð¤ò¿©¤Ù¤¿¡£
¡ÖÀèÇÚ¤¬¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤«ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤âÌë¿©¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡±ÉÍÜ³ØÅª¤Ë¸«¤ì¤Ð¡¢²þÁ±ÅÀ¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£ÆüËÜ¤Ç¡¢Ìîµå¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬²Ê³ØÅª¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤ÀºÇ¶á¤ÎÏÃ¤À¡£
¡¡À¾Àî¤Îµ²±¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹â¹»Æþ³Ø»þÅÀ¤ÎÂÎ½Å¤Ï60¥¥í¡££²Ç¯È¾¤¬·Ð¤Á¡¢À¾Éð¤Ë¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿º¢¤Ï78¥¥í¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß¤Ï¡¢181¥»¥ó¥Á¡¢90¥¥í¡£À¾ÉðÆþÃÄ°Ê¹ß¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤È¿©»ö¤ÇÆùÂÎ¤òÃÃ¤¨¾å¤²¤¿¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢¥×¥í¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤Ë¤Ï°ìÄê°Ê¾å¤Î¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¡£
¡¡¿´¿È¤È¤â¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¥×¥í£¸Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢À¾Àî¤ÏÌÜÉ¸¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿Æó·åËÜÎÝÂÇ¡Ê10ËÜ¡Ë¤ò½é¤á¤ÆÃ£À®¤·¤¿¡£
¡Ö°ì·³¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄ¹¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡2017Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¾Íè¤Î¼ç¼´¸õÊä¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢°ì·³¤Ç±©¤Ð¤¿¤¯¤Ë¤ÏÍ½ÁÛ°Ê¾å¤Î»þ´Ö¤òÍ×¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÂç¤¤Ê¸¶°ø¤Ï¡¢¹â¹»»þÂå¤Ë¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¡£¡ÖÌîµå¿ÍÀ¸¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦Âç¥±¥¬¤òÉé¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
À¾Àî°¦Ìé¡Ê¤Ë¤·¤«¤ï¡¦¤Þ¤Ê¤ä¡Ë
1999Ç¯£¶·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£181¥»¥ó¥Á¡¦90¥¥í¡¢±¦Åê¤²¡¿º¸ÂÇ¤Á¡£³°Ìî¼ê¡£ÂçºåÉÜºæ»Ô¤ÎÉÍ»û¥Ü¡¼¥¤¥º¤«¤é¡¢ºë¶Ì¸©¤Î²ÖºéÆÁ±É¹âÅù³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¤·¡¢¹Ã»Ò±à¤Ë¤Ï£³ÅÙ½Ð¾ì¤·¤¿¡Ê£²Ç¯½Õ¡¢£²Ç¯²Æ¡¢£³Ç¯²Æ¡Ë¡££³Ç¯²Æ¤Ï¹Ã»Ò±à¤Î·è¾¡Àï¤Ç£³°ÂÂÇ£´ÂÇÅÀ¤òµÏ¿¤·¡¢Æ±¹»½é¡¢ºë¶Ì¸©Àª»Ë¾å½é¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¡£¹âÂ´¤Çºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Ë¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¡£¹â¹»»þÂå¤ËÉé¤Ã¤¿¤±¤¬¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¥×¥í¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤òÍ×¤·¤¿¤¬¡¢£¸Ç¯ÌÜ¤Î2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë³«²Ö¡£¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°£´°Ì¤Î134°ÂÂÇ¤ÈÆ±£³°Ì¤Î25ÅðÎÝ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£