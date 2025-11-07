Snow Man深澤辰哉×佐久間大介×向井康二出演！まるでドラマのような「バイトル」新CMが放映開始

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ディップ株式会社は、スポットのバイトサービス「スポットバイトル」のCMキャラクターを務めるSnow Manの深澤辰哉 、佐久間大介、向井康二を、あらたにアルバイト・パートの求人情報サービス「バイトル」のCMキャラクターに迎え、新TVCMを11月7日から全国で順次放映開始する。

■バスケットボールのユニフォーム姿で登場

新TVCMでは、アルバイトに安定を求める人、自分に合う仕事を見つけたい人、それぞれのニーズに応える「バイトル」と「スポットバイトル」の魅力を描いた「レギュラーバイトはバイトル」篇と「好きを仕事に」篇を制作。

新TVCMは2篇ともに、ユーザー世代と親和性の高いバスケットボールをしながら、自分に合う働き方や仕事探しの悩みを相談し合う日常ドラマ仕立てとなっている。働き方やアルバイト選びに悩みを抱えている役を向井、向井の悩みに共感し寄り添う役を佐久間、そんなふたりに的確な助言をする役を深澤が演じる。3人による個性豊かな熱演に注目だ。

■TVCMストーリー

「レギュラーバイトはバイトル」篇

毎回、スキマ時間のバイトで収入を得ていたバスケ部員役の向井。仕事の内容や職場など環境が変わることに疲れを感じて、バスケ仲間の深澤と佐久間に悩みを打ち明ける。深澤が「（仕事や職場は）決まっているほうが楽じゃない？」とレギュラーバイトを探すことを提案すると、それに同意する佐久間と向井。最後は「レギュラーバイトはバイトルアプリ！」と歌詞に乗せて、お馴染みのバイトルダンスを踊って締める。

「好きを仕事に」篇

バスケットゴール前で「どんな仕事が自分に向いているんだろう…」と向井が悩んでいると、「まずはスポバで体験してみれば？」「好きなことが見えてくるよ！」とスポバを提案する深澤と佐久間。仕事の探し方のヒントを見つけた向井が「それだ！」のひと言とともに見事なスリーポイントシュートを「スポッ」と決める。そして最後はスポットバイトルオリジナルダンス「スポバダンス」のバスケットボールバージョンを披露して締める。

■撮影エピソード

「おはようございます！」「お願いします！」と元気な挨拶とともに、赤いバスケットボールのユニフォームに身を包んだ深澤、佐久間、向井の3人が撮影スタジオに登場。時折ジョークを交えながら、リラックスした様子で撮影がスタートした。

向井がシュートをするシーンの撮影では、放ったボールがリングに触れることもなく「スポッ」とゴールへ。あまりに華麗なシュートに、その場にいた佐久間、深澤だけでなくスタッフも一瞬息をのみ、直後に拍手喝采が起きた。

撮影の合間には、向井がアルバイト選びで悩む様子をリアルに演じてみせたり、深澤が指先でボールをクルクルと回しながらセリフを唱えたり、音楽に合わせてシュートをするシーンで佐久間が8カウントで調子を合わせるなど、終始和気藹々とした雰囲気で撮影が進んだ。

前作同様、CMの軽快で印象的なメロディに合わせて「スポバダンス」を踊るシーンでは、練習を数回しただけですぐに本番へ。3人は息ピッタリな「スポバダンス」を披露すると、「完璧！」「120点！」「いや500点！」と互いのGood Jobを称え合っていた。3人の楽しげなチームワークが、そのままCMの明るい雰囲気を作り上げていることがうかがえる撮影となった。

■深澤辰哉、佐久間大介、向井康二 インタビュー

Q：「スポットバイトル」としては2シリーズ目、そしてあらたに「バイトル」の新CMへの出演となります。

全員：ありがとうございます！嬉しいです！

Q：皆さんが出演する「スポットバイトル」のCMをご覧になった方々からの反応はいかがですか？

深澤：前回（「スポットバイトル」）のCMの反響が大きく、自分たちでも（広告を）見ました。

佐久間：特に渋谷の街頭ビジョンで自分たちがたくさん流れているのを見て、すごいことだと実感しました。

深澤：しかも、あのダンスも踊ってくれてる人がたくさんいて、嬉しかったです。

向井：テレビでも広告がすごく流れてましたね。

佐久間：共演者の方とか、バラエティー番組とかでいろんな人に言われます。僕たちのことを知っている人たちの中で、今までバイトをやったことがない人とか、バイトで悩んでいる人も、これで興味を持ってくれることが多いんじゃないかなって思います。

Q：今回のCM撮影を終えての感想は？

深澤：（『レギュラーバイトはバイトル』篇について）有名なあの踊りとメロディですよ。

向井：（踊りが）めっちゃかわいかったよ。

佐久間：かわいすぎた。（CMを見た）みんなが「かわいい」って言ってくれるのがわかってる。

深澤：すごく楽しく撮影させていただきました。

Q：新CMの見どころ、注目して欲しいポイントを教えてください。

佐久間：（『好きを仕事に』篇のゴールシーンについて）3人でシュートを決めるシーンは大変でした。

向井：この前はいろんな職業をやったじゃないですか、今回はバスケの格好で。

深澤：僕はずっとバスケをやってきたので。意外だったのは、康二はなんとなく球技はできると思ってたんですよ。でもね、さっくん（佐久間さん）が意外と球技だけはできないじゃないですか。でも見たら、上手くなってて。

佐久間：今回、先生が来てくれているんですよ。先生の動きをめちゃめちゃトレースしてやったら、ちょっと上手くなった。

向井：俺、一個入ってない？一発で。

深澤：入ってました。

向井：入った時にちゃんとリアクションして。

佐久間：リングにも当たらずに、康二が投げたのがスッと入ったんですよ。すごすぎて、俺たちノーリアクションで終わるっていうね。

Q：「スポットバイトル」の新CMでは、いろいろな仕事を経験してみることで、自分が「好きな仕事」を発見できるというメッセージを伝えている皆さんですが、ご自身の体験として、「経験・チャレンジしてみたら、（結果的に）好きになったことを教えてください。

深澤：（向井の）カメラとかも趣味だったわけじゃん。それが気づいたらいろいろ仕事にもつながってきたりとか。 メンバーの写真を撮るみたいなのも、まさにこのことですよね。

向井：やってみると意外とハマっちゃいますよね。僕はいっぱいあります。キャンプ。あとスノボもそうですし。

佐久間：多趣味だよね、ゴルフも仕事につながっているから。

向井：そうなんです。だからいろいろとね、とりあえずやってみた方がいい。

佐久間：自分に合うものはやっぱり経験しないと探せないもんね。

深澤：佐久間さんはそれこそ、元々アニメが好きで。今となっては声優さんをやられたりとか、声のお仕事につながってますからね。

佐久間：あとはやっぱり、動物が好きだったりとか、動物に関わりたいなと思ったら、そういうお仕事とかもいろいろあったりするよね。ありがたいよね。

■【動画】新CM「レギュラーバイトはバイトル」篇

■【動画】新CM「好きを仕事に」篇

■【動画】CMメイキング映像

■関連リンク

「バイトル」OFFICIAL SITE

https://www.baitoru.com

「スポットバイトル」OFFICIAL SITE

https://spot.baitoru.com

Snow Man OFFICIAL SITE

https://mentrecording.jp/snowman/

https://starto.jp/s/p/artist/43