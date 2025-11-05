チャンネル登録者82万超の人気YouTuber・ちいめろさんが2025年11月4日にXで、第2子長女・まひめろさんが15歳になったとして親子ツーショットを披露した。

「ずっとママの宝物だよ！！！」

ちいめろファミリーは第1子長男・琉ちゃろさんが幼少期に「保育園児ホスト」「小学生ホスト」として話題になったことでも知られ、YouTubeでは家族の日常が発信されてきた。現在、琉ちゃろさんは17歳で高校2年生、まひめろさんは中学3年生になった。

今回Xで、ちいめろさんはまひめろさんとのツーショット4枚を公開。昔は腕の中におさまるほど小さかったが、最近は母の身長に近づきつつある。色違いのお揃いコーデをしていて仲の良さも伺える様子だ。投稿文では下記のように伝えた。

「11月3日でひめちゃん15歳になりました ずっとママの宝物だよ！！！」

投稿を受けてXでは、「あんな小さかった子が15歳に！？」「可愛い女の子が、素敵なお嬢さんになったのね」「最後の方が姉妹感があって成長にびっくり」「ひめちゃんもちいめろちゃんもずっとかわいい」「愛情たっぷりなのが伝わってくる」といった声が寄せられている。