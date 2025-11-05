焼き芋にかじられたあとがーーそばにたたずむ（左から）こむぎちゃん、つんちゃん（画像提供：つんこむさん）

写真拡大

「届くところに置いてた私が悪いんだけど誰か食べた？」

【写真】さすがに笑ってしまう…すっとぼけ顔のわんこ

そんなコメントとともに投稿された2枚の写真が爆笑をさらいました。

1枚目に写っているのは、元保護犬の「こむぎ」ちゃん（13歳・女の子）と「つん」ちゃん（13歳・女の子）。ふたりの目の前には焼き芋がありますが、すでに一部がかじられています。くんくんとにおいを嗅ぐこむぎちゃんの横で、つんちゃんは小首をかしげながら一歩後ずさり。

そして2枚目ーーそこには、飼い主さんから視線をそらし、どこかとぼけた表情を浮かべるつんちゃんの姿が。よく見ると、口元には焼き芋のカケラが残っていました。どうやら“つまみ食い犯”はつんちゃんだったようです。

このおとぼけフェイスに2万件超の“いいね”が寄せられ、「確信犯！」「かわいすぎる」と話題になりました。Xユーザー・つんこむさん（@koh110028）にお話を伺いました。

思わず笑った“現行犯”の瞬間

ーー当時の状況を教えてください。

「一緒に焼き芋を食べるつもりでした。ローテーブルに焼き芋を置いて、取り分け用にナイフとお皿を取りに1〜2分ほど離れたんです。戻ると、写真のような状態になっていて…。普段はこんなふうに食べたりしないので、油断して袋から出したまま置いてしまいました。家族もリビングにいたのでいつも通りのつもりだったのですが、このときはしっかりかじった跡がありました（笑）」

ーーこの光景を見たときの感想は？

「『え？』と驚きましたが、すぐ笑ってしまいました。戻ったときにはふたりとも口をもぐもぐさせていなかったので、まさか食べてるとは思わなかったんです（笑）」

ーーこのあと、どうなったのですか。

「『どっちが食べたの？』と思い、つんちゃんの口元を確認したら…しっかり証拠がついていました（笑）。こむぎちゃんは早く食べたくてうずうずしていたので、まだ口をつけていなかったんだと思います」

ーーつんちゃん、過去にも待ちきれなかったことはありますか。

「つんちゃんはスイカをつまみ食いしたことがあります。食いしん坊なので、こむぎちゃんがご飯を食べ終えたあと、お皿チェックを欠かさないんです」

リプライには、つんちゃんの表情に笑いと共感の声があふれました。

「これはかわいすぎ」
「すっとぼけwwwww」
「確信犯がおられますな」
「完全に食べとるwwwww」
「証拠がお口についちゃってます」
「芋の誘惑には勝てなかったんだね」
「芋つけてすっとぼける顔がもう奇跡」
「犯人バレバレだし、かわいすぎー」
「しらばっくれる首と目の角度、最高です！」
「『いやぁ〜、誰でしょうね？ ホント』みたいな顔しててかわいい」

（まいどなニュース特約・梨木 香奈）