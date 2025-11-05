「届くところに置いてた私が悪いんだけど誰か食べた？」



【写真】さすがに笑ってしまう…すっとぼけ顔のわんこ

そんなコメントとともに投稿された2枚の写真が爆笑をさらいました。



1枚目に写っているのは、元保護犬の「こむぎ」ちゃん（13歳・女の子）と「つん」ちゃん（13歳・女の子）。ふたりの目の前には焼き芋がありますが、すでに一部がかじられています。くんくんとにおいを嗅ぐこむぎちゃんの横で、つんちゃんは小首をかしげながら一歩後ずさり。



そして2枚目ーーそこには、飼い主さんから視線をそらし、どこかとぼけた表情を浮かべるつんちゃんの姿が。よく見ると、口元には焼き芋のカケラが残っていました。どうやら“つまみ食い犯”はつんちゃんだったようです。



このおとぼけフェイスに2万件超の“いいね”が寄せられ、「確信犯！」「かわいすぎる」と話題になりました。Xユーザー・つんこむさん（@koh110028）にお話を伺いました。



思わず笑った“現行犯”の瞬間

ーー当時の状況を教えてください。



「一緒に焼き芋を食べるつもりでした。ローテーブルに焼き芋を置いて、取り分け用にナイフとお皿を取りに1〜2分ほど離れたんです。戻ると、写真のような状態になっていて…。普段はこんなふうに食べたりしないので、油断して袋から出したまま置いてしまいました。家族もリビングにいたのでいつも通りのつもりだったのですが、このときはしっかりかじった跡がありました（笑）」



ーーこの光景を見たときの感想は？



「『え？』と驚きましたが、すぐ笑ってしまいました。戻ったときにはふたりとも口をもぐもぐさせていなかったので、まさか食べてるとは思わなかったんです（笑）」



ーーこのあと、どうなったのですか。



「『どっちが食べたの？』と思い、つんちゃんの口元を確認したら…しっかり証拠がついていました（笑）。こむぎちゃんは早く食べたくてうずうずしていたので、まだ口をつけていなかったんだと思います」



ーーつんちゃん、過去にも待ちきれなかったことはありますか。



「つんちゃんはスイカをつまみ食いしたことがあります。食いしん坊なので、こむぎちゃんがご飯を食べ終えたあと、お皿チェックを欠かさないんです」



リプライには、つんちゃんの表情に笑いと共感の声があふれました。



「これはかわいすぎ」

「すっとぼけwwwww」

「確信犯がおられますな」

「完全に食べとるwwwww」

「証拠がお口についちゃってます」

「芋の誘惑には勝てなかったんだね」

「芋つけてすっとぼける顔がもう奇跡」

「犯人バレバレだし、かわいすぎー」

「しらばっくれる首と目の角度、最高です！」

「『いやぁ〜、誰でしょうね？ ホント』みたいな顔しててかわいい」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）