「誰か食べた？」 焼き芋を前に首をかしげる犬→決定的証拠つきのすっとぼけ顔が大反響 「これはかわいすぎ」「犯人バレバレ」
「届くところに置いてた私が悪いんだけど誰か食べた？」
そんなコメントとともに投稿された2枚の写真が爆笑をさらいました。
1枚目に写っているのは、元保護犬の「こむぎ」ちゃん（13歳・女の子）と「つん」ちゃん（13歳・女の子）。ふたりの目の前には焼き芋がありますが、すでに一部がかじられています。くんくんとにおいを嗅ぐこむぎちゃんの横で、つんちゃんは小首をかしげながら一歩後ずさり。
そして2枚目ーーそこには、飼い主さんから視線をそらし、どこかとぼけた表情を浮かべるつんちゃんの姿が。よく見ると、口元には焼き芋のカケラが残っていました。どうやら“つまみ食い犯”はつんちゃんだったようです。
このおとぼけフェイスに2万件超の“いいね”が寄せられ、「確信犯！」「かわいすぎる」と話題になりました。Xユーザー・つんこむさん（@koh110028）にお話を伺いました。
思わず笑った“現行犯”の瞬間
ーー当時の状況を教えてください。
「一緒に焼き芋を食べるつもりでした。ローテーブルに焼き芋を置いて、取り分け用にナイフとお皿を取りに1〜2分ほど離れたんです。戻ると、写真のような状態になっていて…。普段はこんなふうに食べたりしないので、油断して袋から出したまま置いてしまいました。家族もリビングにいたのでいつも通りのつもりだったのですが、このときはしっかりかじった跡がありました（笑）」
ーーこの光景を見たときの感想は？
「『え？』と驚きましたが、すぐ笑ってしまいました。戻ったときにはふたりとも口をもぐもぐさせていなかったので、まさか食べてるとは思わなかったんです（笑）」
ーーこのあと、どうなったのですか。
「『どっちが食べたの？』と思い、つんちゃんの口元を確認したら…しっかり証拠がついていました（笑）。こむぎちゃんは早く食べたくてうずうずしていたので、まだ口をつけていなかったんだと思います」
ーーつんちゃん、過去にも待ちきれなかったことはありますか。
「つんちゃんはスイカをつまみ食いしたことがあります。食いしん坊なので、こむぎちゃんがご飯を食べ終えたあと、お皿チェックを欠かさないんです」
リプライには、つんちゃんの表情に笑いと共感の声があふれました。
「これはかわいすぎ」
「すっとぼけwwwww」
「確信犯がおられますな」
「完全に食べとるwwwww」
「証拠がお口についちゃってます」
「芋の誘惑には勝てなかったんだね」
「芋つけてすっとぼける顔がもう奇跡」
「犯人バレバレだし、かわいすぎー」
「しらばっくれる首と目の角度、最高です！」
「『いやぁ〜、誰でしょうね？ ホント』みたいな顔しててかわいい」
（まいどなニュース特約・梨木 香奈）