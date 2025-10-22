西山茉希、ボリューム満点肉味噌たっぷりの「まぜそば」に反響「よだれ出る」「今すぐ食べたい」
【モデルプレス＝2025/10/22】モデルの西山茉希が10月22日、自身のInstagramを更新。手作りのまぜそばとそのレシピを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】39歳2児の母モデル「今すぐ食べたい」と話題のボリューム満点料理
西山は、麺が見えないほどたっぷりと具が載ったまぜそばの写真を投稿。「豚ひき肉の肉味噌そぼろ」「もやしとエノキのナムル」「きゅうりとレタスの塩揉み」「スライストマト」などが彩りよく豪快に盛り付けてある一品で、簡単なレシピも紹介しており、上に卵を載せてそばを混ぜる動画も投稿している。
また、チーズの入った揚げチクワや銀杏ご飯の写真も投稿。「さけるチーズを真ん中に差し込んで、米粉と卵を溶いた衣」を使ったという詳しいレシピや「日々銀杏欲が止まない ハラスちりめん山椒と共に秋の炊き込みご飯」と好物であることも記している。
この投稿に、ファンからは「よだれ出る」「今すぐ食べたい」「絶対美味しい」「豪華」「栄養バランス完璧」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆西山茉希、ボリューム満点のまぜそば披露
