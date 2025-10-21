この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画「無料でも使える動画生成AI『Veo 3.1』の完全ガイド! ～Veo 3.1の使い方から作れる動画まで徹底解説～」にて発言者のミライさん（AI解説者）が登場。最新のGoogleによる動画生成AI、Veo 3.1の超進化と、無料公開されたGoogle公式ツール「Flow」の利便性について熱く語った。



ミライさんは、10月15日にリリースされたVeo 3.1について従来モデルとの差を強調し、「生成時に付与される音声や映像の品質が大きく向上した」と絶賛。さらに、「最初と最後の2枚の画像がシームレスにつながる動画を作れたり、登場人物の一貫性も保ったまま、自然な会話や効果音入りの映像を作るなど、ストーリーのコントロール性も格段にアップした」と新機能の実力を紹介した。



実際の使い方や活用例についても詳しく解説。Google公式の映像ツール「Flow」では「無料ユーザーも使える」と強調し、「例えば、宇宙から地球を見下ろした画像と、路上に立つ女性の画像をつなげた動画や、女性と猫の画像から“部屋で女性が猫と遊んでいる”動画も作れちゃう」とクリエイティビティを刺激する機能への感動を伝えた。さらに動画の延長（一分超えの長尺化）、オブジェクト追加編集など高性能な編集性についても「作った動画はGIFやMP4でダウンロードできる」と明らかにし、Flowのクレジット制や有料サブスクプランの詳細も丁寧に説明している。



また、Veo 3.1が「実写系のリアルな動画が一番得意」とし「水や火、煙、雪、雨の現象をリアルに描く動画から、豊かな表情の人や動物を使った映像まで幅広く作れる」とその精度を数字や映像とともに紹介。アクションやゲーム動画、映画・ミュージックビデオ風のストーリー動画も生成できる一方、「アニメ系は他社AIと比べてやや苦手」「英語発話は得意だが日本語の発音には今後の改善が期待される」とVeo 3.1の弱点も忌憚なく述べた。



締めくくりとして、「記事やツールのリンクは概要欄に貼っているので、興味ある方はぜひ自分の手で試してください」と呼びかけ、「それでは次回の動画でお会いしましょう」と締めた。