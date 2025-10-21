シャム猫さんの激変ぶりにInstagramで衝撃が走っています！シャム猫は顔まわりが黒くなると聞いていた飼い主さんもびっくりな想定以上に黒模様が拡大した姿は、記事執筆時点で225万再生を突破し、「きゃわいいーー！」「見事にw」「本当はたぬきだったのかw」などの声が殺到しました！

【動画：シャム猫を迎えて『顔周りだけ黒くなる』とは聞いていたけど…】

顔まわりが黒くなってきたシャム猫さん

Instagramアカウント「ヒンメルとココ ‍⬛ (@nekoyusya_hinmel)」では、ラグドールのヒンメルくんとシャム猫（ミックス）のココちゃんの様子が度々投稿されています。

シャム猫の遺伝子が濃く入っているココちゃんは、顔まわりが成長に従って少しずつ黒くなってきたといいます。

甘えん坊で自分から「撫でて～」と近寄ってくる可愛らしいココちゃん。

顔まわりだけではなく、しっぽと足先も黒くなっていったようで、まるで靴下を履いているような愛らしい見た目に変化していったといいます。

成長した姿に衝撃！

顔周りや足先が黒くなっていったシャム猫のココちゃん。さらに月日は流れ、成長した現在の姿を見てみると……

真っ黒！！！！

そう、ココちゃんは成長するに従い、徐々に黒い面積が拡大していき、なんと全身が黒くなったのです。

子猫時代の姿を見てみると、少しだけ体全体にグレーがかった部分があったそうで、もしかするとこの頃から黒猫になる片鱗は出ていたのかもしれませんね！

白い体からまさかの全身黒猫仕様へと素敵な成長を遂げたココちゃん。クリクリのおめめがより際立つ姿は、可愛らしさに加えてスタイリッシュな美しさも兼ね備えたのでした♪

あまりにも見違えた姿にSNSユーザーもびっくり！

子猫時代からは打って変わり、まさかの黒猫に進化したココちゃんのビフォーアフターは、Instagramでも大きな反響を呼びました！

投稿は225万回以上も再生され、「きゃわいいーー！」「見事にw」「本当はたぬきだったのかw」「美しい！奇跡のシャムちゃん」とった声が寄せられています。

Instagramアカウント「ヒンメルとココ ‍⬛ 」では、白いラグドールのヒンメルくんと黒いシャム猫のココちゃんの日常が度々投稿されています。

甘えん坊な２匹の様子は、見るだけで癒されること間違いなし！他の日の投稿も気になる方は、ぜひアカウントを覗いてみてくださいね。

ココちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「ヒンメルとココ ‍⬛ (@nekoyusya_hinmel)」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。