日本にいながらフィンランド気分が味わえる！週末北欧部が教える「シナモンロール」レシピ

皆さんが、レシピに残したい「ずっと食べたい味」はなんですか？

「私……いつかここに住みたい……！」

20歳で初めて訪れたフィンランドに一目惚れし、北欧音楽会社→人材会社→寿司職人という異色の経歴を経て夢だったフィンランドへの移住を果たした、シリーズ累計13万部突破『北欧こじらせ日記』の著者・週末北欧部chikaさん。

「『食べること』は、人生でもっとも身近で、ずっと続いていく小さな楽しみだ」

そのように語るchikaさん初のグルメレシピエッセイ本『Tasty！ 日刊ごちそう通信 食べることを愛してやまない私が出会った 世界のレシピとおいしいものたち365』（世界文化社）には、フィンランドに恋焦がれていた頃から実際に現地で暮らす今までの間にchikaさんが出会った世界各国の「おいしい！」が、マンガやエッセイとともにたっぷり紹介されています。

FRaU webでは、全4回にわたって“秋にぴったりなフィンランドレシピ”を本書から一部抜粋する形でご紹介。1回目の本記事では、chikaさんが日本で暮らしていた当時、フィンランドに思いを馳せながら作ったという「思い出のシナモンロール」レシピをお届けします。

フィンランドのシナモンロール

カルダモンとシナモンが効いたフィンランドのシナモンロールは、スパイス感も、少しモサモサした感じもコーヒーにぴったり。

⚫︎材料（8〜9個分）

・生地

バター … 30g

牛乳 … 180ml

強力粉 … 250g

薄力粉 … 50g

塩 … 小さじ1

溶き卵 … 1／2個分

・A

砂糖 … 35g

カルダモンパウダー … 小さじ1

ドライイースト … 5g

・薄力粉（打ち粉）… 適量

・B（フィリング ）

バター（常温に戻す）… 15g

砂糖 … 15g

シナモン … 小さじ1／2

・飾り付け、ツヤ出し

ワッフルシュガー … 適量

卵黄 … 1／2個分

作り方

1．フライパンにバターを入れて焦がさないよう火にかけ、溶けたら牛乳を加える。人肌くらいに温めたらボウルに移す。

2．1にAを加えて混ぜ、強力粉と薄力粉と塩、溶卵をダマにならないように少しずつ加える。カルダモンの香りにワクワク。

3．よく練り混ぜてひとつにまとめ、ラップをして30分寝かせて発酵させる。

4．30分経過したら、まな板に打ち粉をし、生地を長方形に伸ばす。

5．表面に混ぜ合わせたBを均一に塗る。

6．生地をくるくる巻き、巻き終わりの端をつまんで閉じて棒状にする。

7．生地を台形になるように切っていく。

8．台形の上部を親指でグッと左右に押し付ける！

9．ツヤ出しの卵黄を塗って、ワッフルシュガーを振る。

日本で入手しにくい「ワッフルシュガー」は、角砂糖を砕いたりアーモンドダイスを振りかけてみたり…身近な材料で代用してみても、意外と何とかなるものだ。

10．200℃に予熱したオーブンで10〜15分焼けば、出来上がり！

