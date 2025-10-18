¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¡¢Î¥º§¤òÈ¯É½¡Ö¤ª¸ß¤¤¤òÂº½Å¤·¹ç¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆ»¤Ø¡×¡¡ºÊ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤â¤Ä¤Å¤ë
¡¡ÇÐÍ¥¤Ç¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¡Ê45¡Ë¤¬¡¢18Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Î¥º§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛºÊ¡¢¤³¤É¤â¤È²á¤´¤¹¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¡Ö±üÍÍ¡Ä²¿»þ¤Ë¤Ê¤¯´ò¤·¤½¤¦¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡¡¥Ç¥£¡¼¥ó¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤´Êó¹ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡Ö»ä»ö¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢ºÊ¤È»ä¤Ï·ëº§À¸³è¤Ë¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤ë·èÃÇ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÄ¹¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò½Å¤Í¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ä¾Íè¤Ø¤Î¹Í¤¨Êý¤Î°ã¤¤¤òÍý²ò¤·¡¢Âº½Å¤·¹ç¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆ»¤òÊâ¤à¤³¤È¤¬ºÇÁ±¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·ëº§À¸³è¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºÊ¤Ï²ÈÂ²¤ËÀË¤·¤ß¤Ê¤¤°¦¾ð¤òÃí¤®¡¢»ä¼«¿È¤Î³èÆ°¤â»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£18Ç¯Á°¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢±«¤ÎÆü¤âÀ²¤ì¤ÎÆü¤â¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¡£²»³Ú³èÆ°¤ò¶¦¤Ë·Á¤Å¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÖÈà½÷¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢»ä¤Ï²Î¤¦°ÕÌ£¤ä¼«Ê¬¤Ë²Î¤¦ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¹¤éµ¤¤Å¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½º£¤Î¼«Ê¬¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ÀÍÕ¤Ç¤ÏÉ½¤·¤¤ì¤Ê¤¤¿¼¤¤´¶¼Õ¤È·É°Õ¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤ÎÌµ¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤È¹¬¤»¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÉãÊì¤È¤·¤ÆÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÊâ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡ÖÄ¹¤¤´Ö¡¢»ä¤¿¤Á²ÈÂ²¤ò¸«¼é¤ê±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤â¤¦°ì¤Ä¤Î²ÈÂ²¡¢FamBam¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤«¤³¤ì¤«¤é¤â²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¥Ç¥£¡¼¥ó¤Î·èÃÇ¤ÈÊó¹ð¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖÂçÀÚ¤Ê¤´Êó¹ð¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¿É¤¤¤´·èÃÇ¤ª»¡¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤â¹¬Â¿¤«¤ì¡ªFam¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â°ì½ï¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö°ìÅÙÀÚ¤ê¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¤¹¡¡¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡¡±üÍÍ¤âÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¤Ï¡¢1980Ç¯8·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡Åç¸©½Ð¿È¡£2004Ç¯¡¢¹á¹Á¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£05Ç¯¡¢¹á¹Á±Ç²è¡ØÈ¬·î¤ÎÊª¸ì¡Ù¤Î¼ç±é¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ìÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£06Ç¯¡¢ÂæÏÑ¤ËµòÅÀ¤ò°Ü¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£09Ç¯¡¢²»³ÚÀ©ºî¤ÎµòÅÀ¤ò¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¤ËÃÖ¤¡¢11Ç¯¤«¤éÆüËÜ¤Ç¤Î³èÆ°¤â³«»Ï¡£
¡¡2015Ç¯¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤µ¤¬Íè¤¿¡Ù¤Î¸ÞÂåÍ§¸üÌò¤ÇÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¡£°Ê¹ß¡¢±Ç²è¡Ø¹Ý¤ÎÏ£¶â½Ñ»Õ¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¥ó¥É¥é¤Î²Ì¼Â¡Á²Ê³ØÈÈºáÁÜºº¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Á¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥À¥á¤Ê»ä¤ËÎø¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¡Ê16Ç¯¡Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡ØIQ246¡Á²ÚÎï¤Ê¤ë»ö·ïÊí¡Á¡Ù¡Ê16Ç¯¡Ë¡¢±Ç²è¡Øµ²±¤Ë¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó!¡Ù¡Ê19Ç¯¡Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥¯¡Ù¡Ê19Ç¯¡Ë¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØÀÄÅ·¤ò¾×¤±¡Ù¡Ê21Ç¯¡Ë¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤é¤ó¤Þ¤ó¡Ù¡Ê23Ç¯¡Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¥ê¥Ô¹¦ÌÀ¡Ù¡Ê23Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£
¡¡18Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¶õÈô¤Ö¥¿¥¤¥ä¡Ù¤Ç¡¢¡ØÂè42²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡Ù½õ±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¤Þ¤¿¡¢DEAN FUJIOKAÌ¾µÁ¤Ç¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¡¢¼«¿È¼ç±é¤Î¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¤Î¼çÂê²Î¤â¼ê³Ý¤±¤ë¡£23Ç¯9·î¡¢½é¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØStars of the Lid¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢2012Ç¯¤Ë¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¿Í¤Î½÷À¤È·ëº§¤·¡¢14Ç¯¤ËÃË½÷¤ÎÁÐ»Ò¤¬ÃÂÀ¸¡£16Ç¯10·î31Æü¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥µ¥¤¥È¤ÇºÊ¤¬Âè3»ÒÇ¥¿±5¥ö·î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢17Ç¯3·î¤ËÂè3»ÒÃÂÀ¸¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛºÊ¡¢¤³¤É¤â¤È²á¤´¤¹¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¡Ö±üÍÍ¡Ä²¿»þ¤Ë¤Ê¤¯´ò¤·¤½¤¦¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡¡¥Ç¥£¡¼¥ó¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤´Êó¹ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡Ö»ä»ö¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢ºÊ¤È»ä¤Ï·ëº§À¸³è¤Ë¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤ë·èÃÇ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÄ¹¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò½Å¤Í¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ä¾Íè¤Ø¤Î¹Í¤¨Êý¤Î°ã¤¤¤òÍý²ò¤·¡¢Âº½Å¤·¹ç¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆ»¤òÊâ¤à¤³¤È¤¬ºÇÁ±¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤ÎÌµ¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤È¹¬¤»¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÉãÊì¤È¤·¤ÆÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÊâ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡ÖÄ¹¤¤´Ö¡¢»ä¤¿¤Á²ÈÂ²¤ò¸«¼é¤ê±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤â¤¦°ì¤Ä¤Î²ÈÂ²¡¢FamBam¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤«¤³¤ì¤«¤é¤â²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¥Ç¥£¡¼¥ó¤Î·èÃÇ¤ÈÊó¹ð¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖÂçÀÚ¤Ê¤´Êó¹ð¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¿É¤¤¤´·èÃÇ¤ª»¡¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤â¹¬Â¿¤«¤ì¡ªFam¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â°ì½ï¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö°ìÅÙÀÚ¤ê¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¤¹¡¡¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡¡±üÍÍ¤âÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¤Ï¡¢1980Ç¯8·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡Åç¸©½Ð¿È¡£2004Ç¯¡¢¹á¹Á¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£05Ç¯¡¢¹á¹Á±Ç²è¡ØÈ¬·î¤ÎÊª¸ì¡Ù¤Î¼ç±é¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ìÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£06Ç¯¡¢ÂæÏÑ¤ËµòÅÀ¤ò°Ü¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£09Ç¯¡¢²»³ÚÀ©ºî¤ÎµòÅÀ¤ò¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¤ËÃÖ¤¡¢11Ç¯¤«¤éÆüËÜ¤Ç¤Î³èÆ°¤â³«»Ï¡£
¡¡2015Ç¯¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤µ¤¬Íè¤¿¡Ù¤Î¸ÞÂåÍ§¸üÌò¤ÇÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¡£°Ê¹ß¡¢±Ç²è¡Ø¹Ý¤ÎÏ£¶â½Ñ»Õ¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¥ó¥É¥é¤Î²Ì¼Â¡Á²Ê³ØÈÈºáÁÜºº¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Á¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥À¥á¤Ê»ä¤ËÎø¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¡Ê16Ç¯¡Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡ØIQ246¡Á²ÚÎï¤Ê¤ë»ö·ïÊí¡Á¡Ù¡Ê16Ç¯¡Ë¡¢±Ç²è¡Øµ²±¤Ë¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó!¡Ù¡Ê19Ç¯¡Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥¯¡Ù¡Ê19Ç¯¡Ë¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØÀÄÅ·¤ò¾×¤±¡Ù¡Ê21Ç¯¡Ë¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤é¤ó¤Þ¤ó¡Ù¡Ê23Ç¯¡Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¥ê¥Ô¹¦ÌÀ¡Ù¡Ê23Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£
¡¡18Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¶õÈô¤Ö¥¿¥¤¥ä¡Ù¤Ç¡¢¡ØÂè42²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡Ù½õ±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¤Þ¤¿¡¢DEAN FUJIOKAÌ¾µÁ¤Ç¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¡¢¼«¿È¼ç±é¤Î¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¤Î¼çÂê²Î¤â¼ê³Ý¤±¤ë¡£23Ç¯9·î¡¢½é¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØStars of the Lid¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢2012Ç¯¤Ë¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¿Í¤Î½÷À¤È·ëº§¤·¡¢14Ç¯¤ËÃË½÷¤ÎÁÐ»Ò¤¬ÃÂÀ¸¡£16Ç¯10·î31Æü¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥µ¥¤¥È¤ÇºÊ¤¬Âè3»ÒÇ¥¿±5¥ö·î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢17Ç¯3·î¤ËÂè3»ÒÃÂÀ¸¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£