¤ª²Û»Òºî¤ê½é¿´¼Ô¤µ¤ó¤â´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¡ªÎäÅà¥Ñ¥¤¥·¡¼¥È¤Ç´ÊÃ±¤¹¤®¤ë¥¹¥¤¡¼¥È¥Ý¥Æ¥È¥Ñ¥¤¤Î¥ì¥·¥Ô
¥¹¥¤¡¼¥È¥Ý¥Æ¥È¥Ñ¥¤¤ò»î¤¹¤Î¤Ë¤«¤«¤ë»þ´ÖÌó20Ê¬¡Ê¾Æ¤¯»þ´Ö¤ò½ü¤¯¡Ë
ÎäÅà¥Ñ¥¤¥·¡¼¥È¤Ç´ÊÃ±¡ª¥¹¥¤¡¼¥È¥Ý¥Æ¥È¥Ñ¥¤¤Î¥ì¥·¥Ô
¡Ö½©¤ÎÌ£³Ð¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢²¿¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ó¤Þ¤¹¤«¡©º£²ó¤Ï¡¢»×¤¤Éâ¤«¤ÖÊý¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¢¤í¤¦¡¢¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤ò»È¤Ã¤¿¡¢¤ª²È¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ë¡Ö¥¹¥¤¡¼¥È¥Ý¥Æ¥È¥Ñ¥¤¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
½©¤ÎÌ£³Ð¤ÎÂåÉ½¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤Ç¤¹¤¬¡¢¶áÇ¯¡¢¤ª°ò¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬¿Íµ¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¥¹¥¤¡¼¥È¥Ý¥Æ¥È¤Ï¡¢1¡¢2¤òÁè¤¦¿Íµ¤¤Î¤ª°ò¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÉÊ¼ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Í¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤Æ´Å¤¤°ÂÇ¼°ò¤ä¡¢¤Í¤Ã¤È¤ê¤·¤Ä¤Ä³ê¤é¤«¤Ç¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤Ê¸ýÅö¤¿¤ê¤Î¹È¤Ï¤ë¤«¡¢´Å¤µ¹µ¤¨¤á¤Ç¥Û¥¯¥Û¥¯¤È¤·¤¿¿©´¶¤Î»ç¿§¤Î¥Ñ¡¼¥×¥ë¥¹¥¤¡¼¥È¥í¡¼¥É¤Ê¤É¤Ï¥¹¥¤¡¼¥È¥Ý¥Æ¥È¸þ¤¤ÊÉÊ¼ï¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¥¹¥¤¡¼¥È¥Ý¥Æ¥È¥Ñ¥¤¤Ï¡¢ÎäÅà¥Ñ¥¤¥·¡¼¥È¤ËÀ¸ÃÏ¤ò¹Ê¤ê½Ð¤·¤Æ¾Æ¤¯¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â´ÊÃ±¡£¥¹¥¤¡¼¥È¥Ý¥Æ¥È¤ÎÀ¸ÃÏ¤â¡¢¥ì¥ó¥¸¤Ç²ÃÇ®¤·¤Æ¡¢¥Õ¡¼¥É¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼¤ÇÙøÙÂ¤¹¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ëºî¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¥¹¥¤¡¼¥È¥Ý¥Æ¥È¥Ñ¥¤¤ÎºàÎÁ¡Ê6¸ÄÊ¬¡Ë
ÎäÅà¥Ñ¥¤¥·¡¼¥È¡¡È¾·¿2Ëç
¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¡¡1ËÜ¡Ê300g¡Ë
¥Ð¥¿¡¼¡¡20g
º½Åü¡Ê¤¤ÓÅü¡Ë¡¡40g
Íñ²«¡¡1¸Ä
¥Ð¥Ë¥é¥ª¥¤¥ë¡¡2Å©
À¸¥¯¥ê¡¼¥à¡Ê¤Þ¤¿¤ÏµíÆý¡Ë¡¡30ml¡Á
ÍñÇò¡¡1¸ÄÊ¬
¹õ¤¤¤ê¤´¤Þ¡¡Å¬ÎÌ
¥¹¥¤¡¼¥È¥Ý¥Æ¥È¥Ñ¥¤¤Îºî¤êÊý
¡¡¡¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤ÏÈé¤òÇí¤¤¤Æ1cm¤ÎÈ¾·îÀÚ¤ê¤Ë¤·¤ÆÂÑÇ®À¤Î¥Ü¥¦¥ë¤ËÆþ¤ì¡¢»þ¡¹¿å¤ò¤«¤±¤Ê¤¬¤é10Ê¬¤Û¤É¿å¤Ë¿»¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥¤¡¼¥È¥Ý¥Æ¥È¤Î¿§¤¬¥¥ì¥¤¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¿åµ¤¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤Õ¤ó¤ï¤ê¥é¥Ã¥×¤ò¤«¤±¡¢600w¤Î¥ì¥ó¥¸¤ÇÌó5Ê¬²ÃÇ®¤·¤Þ¤¹¡£ÃÝ¶ú¤ò»É¤·¤Æ¡¢¤¹¤ó¤Ê¤ê»É¤µ¤ë¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç½À¤é¤«¤¯²ÃÇ®¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¡¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤¬¤Þ¤ÀÇ®¤¤¤¦¤Á¤Ë¡¢¥Õ¡¼¥É¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼¤ËÆþ¤ì¤ÆÙøÙÂ¤·¡¢¥Ð¥¿¡¼¡¦º½Åü¡¦Íñ²«¡¦¥Ð¥Ë¥é¥ª¥¤¥ë¤ò²Ã¤¨¤Æ³ê¤é¤«¤ËÙøÙÂ¤·¡¢À¸¥¯¥ê¡¼¥à¤ò²Ã¤¨¤ÆÇ»ÅÙ¤òÄ´Àá¤·¤Þ¤¹¡£À¸ÃÏ¤¬¤Ý¤Ã¤Æ¤ê¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤¬ÌÜ°Â¤Ç¤¹¡£
£¡¡¢¤ÎÀ¸ÃÏ¤ò¤·¤Ü¤êÂÞ¤ËÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¡¡ÎäÅà¥Ñ¥¤¥·¡¼¥È¤ò3ÅùÊ¬¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤Þ¤¹¡£Å·ÈÄ¤Ë¥ª¡¼¥Ö¥ó¥·¡¼¥È¤òÉß¤¤¤Æ¡¢¥«¥Ã¥È¤·¤¿ÎäÅà¥Ñ¥¤¥·¡¼¥È¤òÊÂ¤Ù¤ÆÃÖ¤¡¢¤½¤Î¾å¤Ë£¤Î¥¹¥¤¡¼¥È¥Ý¥Æ¥È¤ÎÀ¸ÃÏ¤ò¹Ê¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥¡¡¥¹¥¤¡¼¥È¥Ý¥Æ¥È¤ÈÎäÅà¥Ñ¥¤¥·¡¼¥È¤Ë¡¢ºþÌÓ¤ÇÍñÇò¤òÅÉ¤ê¡¢¹õ¤¤¤ê¤´¤Þ¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¹¡£200¡î¤ËÍ½Ç®¤·¤¿¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ËÆþ¤ì¡¢15¡Á20Ê¬¾ÆÀ®¤·¤Þ¤¹¡£
¦¡¡¾Æ¤¾å¤¬¤Ã¤¿¤é¡¢´°À®¤Ç¤¹¡ª¾Æ¤¾å¤¬¤ê¤ÎÇ®¡¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Îä¤á¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¯Äº¤±¤Þ¤¹¡£
¡ØÌîºÚ¤ò¶Å½Ì¤¹¤ë¤È¡¢¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤ÈÉ½¸½¤·¤¿±ÉÍÜ³Ø¼Ô¤¬¤¤¤ë¤¯¤é¤¤¡¢¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤Ï±ÉÍÜËÉÙ¡£ÆÃ¤Ë¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤Ï¿åÍÏÀ¡¦ÉÔÍÏÀ¶¦¤ËËÉÙ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óC¤âËÉÙ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿©Íß¤Î½©¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ë¡¢¤ª¼ê·Ú¤Ëºî¤ì¤Æ±ÉÍÜ¤âËÉÙ¤Ê¥¹¥¤¡¼¥È¥Ý¥Æ¥È¥Ñ¥¤¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©