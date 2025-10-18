「コモンプレイス手帳」とは、日々のアイデアや気づきを一冊にまとめて整理するノート術。

手帳や文具好き界隈でジワジワ注目が集まっています。今回は、ゼブラ広報の鈴木さんに身近なシールや、マイルドライナー等を使った色分けで視認性をUPする「コモンプレイス手帳の作り方」を教えていただきました。

色分けで思考整理！ 「コモンプレイス手帳」の作り方

1.カラーシールで色分け

ダイソーなど100円均一で手軽に手に入る丸シールを活用。まず最初のページに“KEY”と呼ばれる目次を記載。カテゴリごとにページを整理します。

ページの端にシールを貼ると、インデックス代わりになって後から探しやすくなります。視覚的にもわかりやすく、使うたびに整理のしやすさを実感できます。

2.マイルドライナーでカテゴリ分け

シール以外にマーカーでも代用可能。

やさしい色味のマーカーペン「マイルドライナー」でカテゴリ分け。自分ルールで色を決めておくとノートが見返しやすくなります。

ペンとマーカーの色合わせも楽しめるので、使うたびにモチベーションが上がります。

3. シンプル派はコレ！ ブレンで色分け

シンプル派には1本で4色ボールペンとシャープペンが使い分けられる「ブレン」が便利。ペンを持ち替える手間がなく、色分けを無理なく続けられます。「継続しやすい整理法」を探している人にぴったりのアイテム。

色で整理するだけで、思考もスッキリ！

視覚的にみやすくすることで、思考が自然に整理され、ストレスなくアイデアやメモを探し出せます。ぜひ一度試してみては。