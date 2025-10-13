¥¨¥ß¥ì¡¼¥Ä¹Ò¶õ¡¢¥É¥Ð¥¤¡Á¥í¥ó¥É¥ó/¥Ò¡¼¥¹¥í¡¼Àþ¤òÁýÊØ¡¡10·î26Æü¤«¤é½µ48±ýÉü
¥¨¥ß¥ì¡¼¥Ä¹Ò¶õ¤Ï¡¢¥É¥Ð¥¤¡Á¥í¥ó¥É¥ó/¥Ò¡¼¥¹¥í¡¼Àþ¤òÅß¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ËÁýÊØ¤·¡¢½µ48±ýÉü¤ò±¿¹Ò¤¹¤ë¡£
¸½ºß¤Î1Æü6±ýÉü¤Ë²Ã¤¨¡¢10·î26Æü¤«¤é½µ6±ýÉü¤ò±¿¹Ò¤¹¤ë¡£¤³¤ÎÂ¾¤Ë¡¢¥í¥ó¥É¥ó/¥¬¥È¥¦¥£¥Ã¥¯¤È¥í¥ó¥É¥ó/¥¹¥¿¥ó¥¹¥Æ¥Ã¥É¤Î2¶õ¹Á¤ò¤¢¤ï¤»¡¢¥É¥Ð¥¤¤È¥í¥ó¥É¥ó´Ö¤òºÇÂç¤Ç½µ90±ýÉü±¿¹Ò¤¹¤ë¡£
´ûÂ¸ÊØ¤Ï¥¨¥¢¥Ð¥¹A380·¿µ¡¤Ç±¿¹Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÄÉ²ÃÊØ¤Ï3¥¯¥é¥¹¹½À®¤Î¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°777-300ER¤Ï¤¿¤¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¡£2026Ç¯2·î8Æü¤«¤é¤Ï¡¢¥É¥Ð¥¤¡Á¥í¥ó¥É¥ó/¥¬¥È¥¦¥£¥Ã¥¯Àþ¤ò1Æü4±ýÉü¤ËÁýÊØ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡£
EK41¡¡¥É¥Ð¥¤¡Ê12¡§55¡Ë¡Á¥í¥ó¥É¥ó/¥Ò¡¼¥¹¥í¡¼¡Ê16¡§55¡Ë¡¿ÌÚ
EK41¡¡¥É¥Ð¥¤¡Ê13¡§40¡Ë¡Á¥í¥ó¥É¥ó/¥Ò¡¼¥¹¥í¡¼¡Ê17¡§40¡Ë¡¿²Ð¡¦¿å¡¦ÅÚ¡¦Æü
EK41¡¡¥É¥Ð¥¤¡Ê13¡§40¡Ë¡Á¥í¥ó¥É¥ó/¥Ò¡¼¥¹¥í¡¼¡Ê17¡§45¡Ë¡¿·î
EK42¡¡¥í¥ó¥É¥ó/¥Ò¡¼¥¹¥í¡¼¡Ê21¡§20¡Ë¡Á¥É¥Ð¥¤¡Ê08¡§20+1¡Ë¡¿²Ð¡¦ÌÚ¡¦ÅÚ
EK42¡¡¥í¥ó¥É¥ó/¥Ò¡¼¥¹¥í¡¼¡Ê22¡§35¡Ë¡Á¥É¥Ð¥¤¡Ê09¡§35+1¡Ë¡¿·î¡¦¿å¡¦Æü