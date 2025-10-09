いった米と番茶や煎茶の茶葉を混ぜて作られるのが「玄米茶」です。さまざまな料理と合うため、食事中に飲む人は多いと思います。ところでネット上では「玄米茶を飲むと血糖値が下がる」という内容の情報がありますが、本当なのでしょうか。玄米茶を飲むメリットについて、「eatLIFEクリニック」（横浜市旭区）院長で、内科医・糖尿病専門医の市原由美江さんに聞きました。

中性脂肪や悪玉コレステロールの増加抑制が期待できる飲み物

市原さんは玄米茶を飲むメリットについて「玄米茶にはポリフェノールやGABA、ビタミンEが含まれているため、抗酸化作用や中性脂肪・悪玉コレステロールの増加抑制が期待できます」と教えてくれました。玄米茶にもカフェインが含まれていますが、緑茶よりも含有量が少ないため、寝る前に飲んでも問題ないといいます。

ネット上では｢玄米茶を飲むと、血糖値が下がる｣という内容の情報がありますが、本当なのでしょうか。市原さんは「玄米茶を飲んだからといって、血糖値が下がることはありません」と述べました。

玄米茶を飲む際の注意点として「心臓や腎臓が悪く、主治医に水分制限を指示されている人は飲む前に相談した方がよいでしょう」と説明。

その上で「基本的に、玄米茶は老若男女問わず誰でも安心して飲めるお茶です。食事制限をしなければならない糖尿病の人も安心して飲める飲み物でもあります」と話しました。

玄米茶を飲んでも血糖値が下がるわけではないとのことですが、中性脂肪や悪玉コレステロールの増加抑制といった健康効果が期待できる飲み物だといいます。食事のときや水分補給の際などに積極的に飲んでみてはいかがでしょうか。