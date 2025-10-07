寝つきの悪いあなたへ。快眠グッズが最大54％オフに【Amazonプライム感謝祭】
夜ベッドに入ってもなかなか寝付けない、夜中に目が覚めて、ぐっすり眠れた気がしない…。今回はそんな人に試してほしい快眠グッズをご紹介。すべてセール対象なので、お得に試してみるチャンスですよ。
ぐっすり眠れると話題「ヒツジのいらない枕」
ヒツジのいらない枕 テンセル枕カバー付 まくら 低反発 高反発 丸洗いOK 安眠枕 寝返り 至極
15,800円 → 13,430円（15%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
遠赤外線の血行促進作用により疲労や筋肉のこり等の症状を改善
[TENTIAL] BAKUNE Dry Men's [ バクネ ] 上下セット(長袖・ロングパンツ) 一般医療機器 リカバリーウェア MENS
24,860 円 → 22,374円（10%オフ）
あったか蒸気に気分もほぐれる。「ホットアイマスク ラベンダーの香り」
めぐりズム 【大容量】蒸気でホットアイマスク ラベンダーの香り 16枚入 【Amazon.co.jp限定】
1,694円 → 1,440円（15%オフ）
シリーズ累計250,000個（※1）突破。充電式のホットアイマスク
nerugoo[ネルグー] ホットアイマスク 充電式 アイマスク ホット 【「MONOQLO」2024年年間総合ベストバイ受賞】 ギフト 敬老の日 プレゼント (13. アイスグレー)
4,280円 → 3,809円（11%オフ）
※1：SALUA ホットアイマスクシリーズ累計（集計期間 2021年3月16日〜2024年1月31日）
鼻腔を広げて呼吸を楽に。鼻孔拡張テープ「ブリーズライト」
ブリーズライト エクストラ レギュラー 肌色 鼻孔拡張テープ 快眠・いびき軽減 24枚入 【佐藤製薬】
1,427 円 → 1,212円（15%オフ）
片手で楽に持てる約290g。女性やシニアにもおすすめのハンディガン
【TVCM放映中！小松菜奈さん出演】MYTREX マイトレックス REBIVE MINI XS2 筋膜リリースガン ハンディガン ボディケア フェイスケア 振動 肩 腰 足 小型 軽量 ギフト プレゼント リバイブミニエックスエス MT-RX2-24 (ブラック)
14,960円 → 13,464円（10%オフ）
身に着けて眠るだけで睡眠を記録して分析「Fitbit Inspire 3」
Fitbit Inspire 3 フィットネストラッカ― ミッドナイトゼン／ブラック スマートウォッチ/iPhone対応/アンドロイド対応/最大10日間のバッテリー/心拍計/睡眠スコア [日本正規品]
12,800円 → 11,520円（10%オフ）
睡眠の質の向上に役立つ。機能性表示食品「リラーレ」
キユーピー リラーレ 睡眠 サプリ 60粒 約30日分 機能性表示食品 ラフマ配合 [ グリシン GABA テアニン 不使用] 睡眠 の 質を高める (30日用)
2,380円 → 1,100円（54%オフ）
その他のおすすめ商品
【貼って寝るだけスッキリ】 ファンファレ するるのまっ黒シート 足裏シート 樹液シート 14枚(7回分) [ 竹酢 木酢 よもぎ ピサ入り ] フットケア 足裏 足つぼ 健康 足裏樹液シート 足すっきりシート 足の裏に貼るシート するるの真っ黒シート 温感 日本製 シリアルナンバー入り
2,630円 → 1,710円（35%オフ）
【指定医薬部外品】リポビタンフィール 100mL×10本 大正製薬 糖類ゼロ カフェインゼロ お休み前にも 疲労の回復・予防 タウリン配合
1,606円 → 1,198円（25%オフ）
テンシャル BAKUNE Comforter All Seasons [ バクネ コンフォーター オールシーズン ] 通年用 掛け布団 寝具 グレー シングル 150×210cm
24,970円 → 22,473円（10%オフ）
Loop Quiet 2 耳栓 – 睡眠 集中 移動 騒音過敏に適した超快適かつ再利用可能なノイズリダクション耳栓 | フレキシブルな聴覚保護具 | カスタマイズ可能なフィット感 | SNR値24dBのノイズリダクション
3,140円 → 2,670円（15%オフ）
