寝つきの悪いあなたへ。快眠グッズが最大54％オフに【Amazonプライム感謝祭】

いよいよ秋のビッグセール「Amazonプライム感謝祭」がスタートしました。セールは、10月7日（火）0：00から10日（金）23：59までです。夜ベッドに入ってもなかなか寝付けない、夜中に目が覚めて、ぐっすり眠れた気がしない…。今回はそんな人に試してほしい快眠グッズをご紹介。すべてセール対象なので、お得に試してみるチャンスですよ。

ぐっすり眠れると話題「ヒツジのいらない枕」

遠赤外線の血行促進作用により疲労や筋肉のこり等の症状を改善

あったか蒸気に気分もほぐれる。「ホットアイマスク ラベンダーの香り」

シリーズ累計250,000個（※1）突破。充電式のホットアイマスク

※1：SALUA ホットアイマスクシリーズ累計（集計期間 2021年3月16日〜2024年1月31日）

鼻腔を広げて呼吸を楽に。鼻孔拡張テープ「ブリーズライト」

片手で楽に持てる約290g。女性やシニアにもおすすめのハンディガン

身に着けて眠るだけで睡眠を記録して分析「Fitbit Inspire 3」

睡眠の質の向上に役立つ。機能性表示食品「リラーレ」

その他のおすすめ商品

プライム感謝祭でポイントアップ ＆ 100,000ポイントが当たるチャンスも

※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください

※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください

※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります

イベント期間中、エントリーして合計10,000円以上の購入を対象にポイント還元率がアップ。また、キャンペーン対象商品を合計10,000円以上購入で100,000ポイントが当たる大抽選会に自動エントリーされます。