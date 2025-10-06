この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

【工場派遣】トヨタ車体って本当におすすめ？メリットとデメリットを徹底解説！──この動画で情報を発信したのは、元トヨタ車体の正社員であり転職系YouTuberとして活躍するケンシロウさん。『損たくなくお伝えします』と前置きし、トヨタ車体に転職を考える人や興味がある人に向けて、リアルな現場目線でメリットとデメリットを語った。



ケンシロウさんはまず「お金がいいんですよ。トヨタ車体ね、ダントツめちゃくちゃいいです、給料が」と給与面の強さを強調。「初年度の年収550万超えてくるところもある」ほどの高待遇で、長期勤続にも適していると太鼓判を押した。また、「大手企業ということですね。トヨタみたいな安心して働けるような環境で仕事をしておいた方がいい」とトヨタブランドの揺るぎない安定性や将来性を強調。「どの雇用形態でも稼ぎやすい。工待遇なんですね」と派遣や期間工を目指す人にもメリットが多いとした。



一方で、デメリットもはっきりと指摘。最大の課題として「配属ガチャがあるということですね」と語り、自身も希望とは違う部署へ配属された経験を明かした。「正社員でも選べないので、どこに行くかは運次第。場所によっては大変」とし、事前に十分な覚悟が必要と助言した。また、「日帯の負担が大きい」という肉体的なハードさも率直に伝え、「大型車を作るから部品が重い。体作りもしておいた方がいい」とアドバイス。



さらには、工場立地の田舎事情も実体験を交えて紹介。「いなべ工場、本当に山の中にある。車必須。通勤でサルが50匹いる道を通る」など現地での生活に“驚きポイント”も。「自然好きには意外と合うかも」としつつも、通勤・生活面のギャップに注意を促した。



動画の最後には「いろんな人の話を聞きつつ、トヨタ車体も視野に入れていただけると、将来の人生設計は豊かになると思います」とエール。