情報を探すムダがゼロになる「教科書集約術」という革命

※本稿は、『成績アップは「国語」で決まる！ 偏差値45からの東大合格「完全独学★勉強法」』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。

僕はノートを取りませんでしたが、より厳密にはノートを用意して書き込んだ経験がないと言い換えるべきかもしれません。

自分なりの気づきや、授業で得た学びのレジュメ（要約）などは、教科書や参考書などの余白に直に書き込んでいたのです。

学びを枯れさせないための記録術

「これ、何でメモしたんだっけ？」からの解放

真面目に授業を受けていると、先生たちはちょくちょく記憶に残したいような貴重なポイントを指摘してくれます。教科書や参考書に書いてある内容が、科目の根幹をなす樹木の幹のようなものだとするなら、授業はそれをいろどる枝葉と言えるでしょう。

枝が幹から切り離されると枯れてしまうように、先生の貴重な指摘が、ノートなどといった幹から遠く離れた場所に記録されると、「これってなんでメモしたんだっけ？」と忘れることも多いでしょう。それではもったいないと思います。

記憶と知識がワンストップでつながる快感

教科書を「自分だけの最強参考書」に育てる

それよりも、直接書き込んだほうが、あとあと確認したときにも「そうそう、この授業のときに先生がこんな話をしていたな」と思い出しやすくなります。

教科書や参考書を汚したくないという気持ちもわかりますが、先生の貴重な指摘に限らず、同じテーマで自ら得た気づきや学びを書き込んでおけば、別途ノートを開いていちいち確認する手間もなくワンストップで学べますから、効率的かつ合理的なのです。

余白の狭いスペースに書き込むことが求められますから、僕は“0.3mmの極細ボールペン”を愛用していました。

また、スペースが狭すぎて書き切れないときのために、ハガキ大の大きな付箋も活用していました。書き切れない部分は付箋に記し、教科書や参考書の該当ページにペタペタと貼っていたのです。

タブレット端末で授業が行われるようになると、タッチペンでいくらでもメモを書き加えることができますから、より深い学びを促してくれるでしょう。

