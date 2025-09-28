¡ÖÊÌ¿Í¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¥Õ¥¡¥óÂç¶½Ê³¡ªÆùÂÎ²þÂ¤¤Î°½Ìî¹ä¡¢¡È¿À¥Õ¥¡¥ó¥µ¡É¤ÎÀ¾Åç½¨½Ó¡Ä¡Ä´Ú¹ñ¤Ë¸½¤ì¤¿¹ë²ÚÇÐÍ¥¤¿¤Á¤ò¥¥ã¥Ã¥Á
¡¡9·î17Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡¢±Ç²è³¦¤Î½©¤ÎÉ÷Êª»í¡Ö³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¡£ÃíÌÜºî¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¤ëº×Åµ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¹ë²ÚÇÐÍ¥¿Ø¤â´é¤òÂ·¤¨¤¿¡£
¡¡±Ç²èº×¤òÍâÆü¤Ë¹µ¤¨¡¢¶â±º¶õ¹Á¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ï¥¤¥ó¥ì¥Ã¥É¤Î¥·¥ã¥Ä¤Ë´ã¶À¡¢¤½¤·¤ÆÉ¦¤ò¤¿¤¯¤ï¤¨¤¿²¬ÅÄ½Ú°ì¡£¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¥¤¥±¥ª¥¸¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬»÷¹ç¤¦Èà¤Ï¡¢ÊÒ¼ê¤ò¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¤¿¤Þ¤ÞÁ÷·Þ¼Ö¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤¿¡£Æ±Æü¡¢¶¦±é¼Ô¤Ç¤¢¤ë17ºÐ¤Î¸½Ìò¹â¹»À¸½÷Í¥¡¦Æ£ºê¤æ¤ß¤¢¤Ï¡¢¡ÖZARA¡×¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥·¥Ã¥¯¤Ê¹õ¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¾åÉÊ¤ÊÁõ¤¤¤Ç»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡Ö17Æü¡¢²¬ÅÄ¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëNetflix¡Ø¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡Ù¤¬¡Ø¥ª¥ó¥¹¥¯¥ê¡¼¥óÉôÌç¡Ù¤Ë½ÐÉÊ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´ÑµÒ¤«¤é¤ÎÀ¼±ç¤ËÂÐ¤·¤Æ¼ê¤òµó¤²¤Æ±þ¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£¥«¡¼¥¿§¤Î¥¹¡¼¥Ä¤Ç¥À¥ó¥Ç¥£¤µ¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢´Ú¹ñ¤ÇÎ®¹Ô¤ê¤Î¥Ï¡¼¥È¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò»Ø¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¡Ê±Ç²èº×¤ËË¬¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¡Ë
¡¡À¤³¦Ãæ¤Î±Ç²è¥Õ¥¡¥ó¤òÁ°¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿ÇÐÍ¥¤¿¤Á¤À¤¬¡¢²ñ¾ì¤Î³°¤ÇÈà¤é¤ÎÁÇ´é¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ï¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¼ç±é±Ç²è¡ØDear Stranger¡¿¥Ç¥£¥¢¡¦¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Ç¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤òÊâ¤¤¤¿À¾Åç½¨½Ó¤µ¤ó¤Ï¡¢18Æü¤Ë±é¼Ô¤Î½ÉÇñ·ó¹µ¤¨¼¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥Û¥Æ¥ë³ø»³¡Ù¤Ç¸«¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£ÅÅÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤¬±Ç²è¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤«¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤ÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤µ¤é¤Ë¡¢½ÐÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ËÀ¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤ë¤È¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò»£¤Ã¤¿¤ê¥µ¥¤¥ó¤ò½ñ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÃúÇ«¤Ê¡È¿À¥Õ¥¡¥ó¥µ¡É¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÀ¾Åç¤µ¤ó¤À¤±¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡¡¤È¤ê¤ï¤±¡¢¡ÈÂÎ³Ê¡É¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¤Î¤Ï°½Ìî¹ä¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£ËÌÂ¼¾¢³¤¤µ¤ó¤È¶¦±é¤·¤¿±Ç²è¡Ø¶ò¤«¼Ô¤Î¿ÈÊ¬¡Ù¤Î½ÐÉÊ¤ÇÆ±±Ç²èº×¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»äÉþ¤Ç¥Û¥Æ¥ë¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿Èà¤é¤Î»Ñ¤Ë¤Ï¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÌÂ¼¤µ¤ó¤¬¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¤Î¥·¥ã¥Ä¤Ë¥¸¡¼¥ó¥º¤È¤¤¤¦Áõ¤¤¤ËÂÐ¤·¡¢°½Çµ¤µ¤ó¤Ï¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿È¾Âµ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¹õ¿§¤Î¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¡£¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ç¤Ï¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Çµ¤¤¬¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÊÌ¿Í¤«¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¡È¥à¥¥à¥¡É¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Ï²ÚÔú¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÆùÂÎ²þÂ¤¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×¡ÊÊÌ¤Î±Ç²èº×¤ËË¬¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¡Ë
¡¡¥«¥á¥é¤¬²ó¤é¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¤âÇÐÍ¥¤¿¤Á¤Î¡È¥¹¥¿¡¼À¡É¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤¿¡£