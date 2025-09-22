子育ては妻犬に丸投げだった夫犬。子どもたちが成長すると夫婦の関係性は明らかに変わったようで…！？ある柴犬夫婦のクスッと笑える光景が反響を集めています。話題の投稿は、記事執筆時点で51万回再生を突破し「そうなるよねｗ」「人間と同じ！？」「みんな可愛い」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：子育てを妻犬に丸投げしてきた夫犬→子どもが成長した結果…納得せざるを得ない『末路』】

子育ては妻に任せっきり！？

Instagramアカウント「mamechiyo728」に投稿されたのは、ある柴犬夫婦のエピソード。お父さん犬の「豆千代」くんとお母さん犬の「モッチー」ちゃんとの間には3匹の子どもたちがいます。

まだまだ小さい子どもたちはやんちゃ盛り。元気いっぱい走り回る子どもたちの相手をするモッチーちゃんに対し、追いかけ回された豆千代くんは犬小屋の上に避難したそう。

日頃から子育てはモッチーちゃんに任せっきりだったという豆千代くん。子どもたちの子育てが終わると、夫婦の関係性に変化があらわれたようで…？

納得のその後に爆笑！

豆千代くんにガウガウ！と文句をいうモッチーちゃんの姿が。何かが気に入らないのでしょうか、強めの圧をかけていたとか。対して豆千代くんはおとなしく受け入れている模様。

完全に尻に敷かれている様子にはちょっぴり笑ってしまいます。子育てにノータッチだった代償は大きいようですね。とはいえ、夫婦は年々仲良しになっているよう。心の広い奥さんで良かったね、豆千代くん…！

まるで人間の夫婦かと思うような関係性には「やっぱり母は強し！」「そうなるよねｗ」「なんだかんだお似合い♡」などのコメントが寄せられています。

甘え上手なモッチーちゃん

別投稿には、モッチーちゃんのあざと可愛い姿が紹介されています。豆千代くんにちょっかいを出すとしつこかったのか怒られてしまったモッチーちゃん。すると、床にゴロン…！とお腹を出してひっくり返り『降参ポーズ』を繰り出したそう。

このポーズをすればリセットできると思っているモッチーちゃん。甘え上手であざと可愛い奥様には豆千代くんもかないませんね♡

Instagramアカウント「mamechiyo728」には、柴犬夫婦の賑やかな日常が紹介されています。2匹の虜になった方はぜひチェックしてくださいね！

写真・動画提供：Instagramアカウント「mamechiyo728」さま（anicas）

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております