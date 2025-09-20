世界で活躍するシェフが手がけた、極上バスクチーズケーキと楽しむ至福のカフェタイム（東京・新富町）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は新富町駅の近くにオープンした星付きシェフによるカフェ。代名詞のバスクチーズケーキは必食です。

JÉRÔME KISSA CAFÉ（東京・新富町）

JÉRÔME Burnt Basque Cheesecake 出典：ゆっきょしさん

2025年8月、新富町駅から徒歩1分という好立地に、モダン・スパニッシュの先駆けであり、世界で活躍するJérôme Quilbeuf（ジェローム・キルボフ）氏が手掛けるカフェ「JÉRÔME KISSA CAFÉ」がオープンしました。フランス出身のキルボフ氏は、2004年よりスペインの名店「Sant Pau」で料理長を務め、のちに「Sant Pau Tokyo」でも総料理長を歴任しました。さらに、カタルーニャを拠点とするRuscalledaグループ全体の総料理長も務め、国際的に高い評価を得ています。2019年3月から2020年1月までは、日本各地の食文化を発信する「COOK JAPAN PROJECT」の総料理長として活躍。国内外の食の架け橋となりました。

店舗限定スイーツも登場予定 写真：お店から

2020年に東京・広尾でガストロノミーバー「Gracia」をオープンして以降、2022年9月には東京・市谷に「Tinc Gana」、同年12月には神奈川・鎌倉に「Mi Casa」、2023年2月には市谷に「Abajo」、さらに2023年11月には東京・麻布台ヒルズに「CARMEN」を手がけるなど、次々と新たな挑戦を展開しています。今回の新店「JÉRÔME KISSA CAFÉ」では、キルボフ氏の代名詞ともいえるバスクチーズケーキを主役に据え、香り豊かなコーヒーとのペアリングを通して、喫茶文化を現代的に再解釈した新しいスタイルを提案しています。

明るく居心地の良い店内 出典：ガレットブルトンヌさん

店内は白を基調に木の温もりを加えた全10席のコンパクトな空間。大きな窓から降り注ぐ自然光が心地よく、静かな中にも開放感が漂います。ゆったりと過ごすひとときにぴったりの雰囲気です。

JÉRÔME Burnt Basque Cheesecake 出典：中目のやっこさんさん

看板メニューの「JÉRÔME Burnt Basque Cheesecake」980円は、北海道産クリームチーズとスペイン産の羊乳チーズを組み合わせた、濃厚でなめらかな逸品。表面は香ばしく、中はとろけるような食感で、甘さ控えめながら深みのある味わいに仕上がっています。また、ほうじ茶のほろ苦さが絶妙に重なる「Hojicha Basque Cheesecake」980円も人気。両方を楽しめる「Original ＆ Hojicha Set」1,600円は、初めて訪れる方におすすめです。フレーバーチーズケーキは1カ月ごとに変わるので、訪れるたびに楽しめます。

アイスコーヒーは薄いグラスで提供 出典：yamay630さん

スイーツと合わせたいのが、1杯ずつ丁寧に抽出する「ハンドドリップコーヒー」700円。「エチオピア」「コロンビア」「ペルー」など、常時3〜4種類の豆から選べ、豊かな香りと個性を楽しめます。

Quatro Toast 出典：どくだみちゃんさん

食事利用には「Cheese Bacon Quiche」1,400円や、ブリオッシュに4種のジャムを添えた「Quatro Toast」950円も用意。朝食やブランチにもぴったりです。さらに、テイクアウトにも対応しており、ホールケーキは記念日のギフトや手土産としても喜ばれること間違いなし。

世界で活躍するシェフが生み出す至高のバスクチーズケーキと、香り高いコーヒーを堪能できる「JÉRÔME KISSA CAFÉ」。新富町で過ごす特別なカフェタイムを体験してみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

アイスラテ、Hojicha Basque Cheesecake 出典：孤独なキャンパーさん

『アイスラテは確かに飲みやすく美味しいのですが、グラスが薄くてびっくり。口当たりがとっても良くてグラスにもこだわっているのが分かります。

そしてそして、ほうじ茶のバスクチーズケーキ。

私の手元に届いた時にはすでにしっとり汗をかいています。

高温で焼いた時間が分かる表面の焦げ具合。

このコントラストが素晴らしい。

思わずフォークの背で押し付けるとニュル…。

おぉ〜、完全にトロトロ〜。笑

ニュルっと切って持ち上げて、一瞬見惚れてパクッ。

うわぁ〜すっごく美味しい！

とろっとろ〜。凄くねっとりしてるのに滑らか。

これが北海道産のフレッシュなクリームチーズね！

これまで食べたバスクチーズケーキとは完全にレベルが違うかも…。

ちゃんとほうじ茶の香りもします。

表面のしっかり焼いてある層が薄いです。

その食感の違いも絶妙。とにかく美味しい…

これが本気のバスクチーズケーキ！

強気のお値段に納得です』（孤独なキャンパーさん）

ÉRÔME Burnt Basque Cheesecake 出典：ガレットブルトンヌさん

『白を基調とした明るい店内です。

カウンターの向こうで、笑顔のジェロームさん。

バスクチーズケーキをもって、ポーズをとってくれました。

このバスクチーズケーキが、本当に美味でした。なにが一味違うのかお聞きしたところ、北海道産のクリームチーズ、スペイン産羊のチーズを使っているとのこと。

羊のチーズの独特の香りはなく、

むしろ、それが旨味に転換されているようで、抜群です。980円』（ガレットブルトンヌさん）

※価格は税込。

＜店舗情報＞◆JÉRÔME KISS A CAFÉ住所 : 東京都中央区新富2-13-7 タイセイシティマンションTEL : 不明の為情報お待ちしております

文：佐藤明日香

