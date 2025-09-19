【麻雀解説】手役を狙う時の重要な考え方（初心者向け）
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
ただアガるだけじゃない。どうせなら、三色同順や一気通貫といった美しい手役をつけて、高打点でアガリたい…。しかし、形を正しく見れなかったりしたことで拾えてた手役のアガリを逃してしまった、という苦い経験はないだろうか？
YouTubeチャンネル「発男道場」で公開された動画「【麻雀解説】手役を狙う時の重要な考え方（初心者向け）」では、まさにそのアガリと打点を両立させる「役効率」という考え方が、初心者にも分かりやすく徹底解説されている。本記事では、その核心的なポイントを凝縮して紹介しよう。
役効率とは？ーーー。
まず動画で解説されるのは、「役効率」という考え方だ。これは、手牌の受け入れをなるべく狭めずに、複数の手役の可能性を最大限に残しながら逃さずに手を進める、という極めて重要な技術である。ちなみに、発男道場が名付けたもので一般用語ではないためご注意を。
手役を逃さないための2つの思考法ーーー。
動画では、多くの打ち手がやりがちな「役を取りこぼす」損な打ち方を例に、正しい役効率の思考法が2つのパターンで紹介される。
『思考法１：複合形を見極めよ』
◯状況: 23445m34456s34p西西とある手牌。これは234・345の「三色同順」の可能性がある手牌。萬子か索子のどちらかのブロックを整理しなければならない。
◯役効率的な打ち方: 両方の三色の可能性を残せるよう、複合形の部分の形を見極めることが大切だ。この場合、切る候補としては4mか4sになるわけだが、234・345の三色が見える。仮に4sを引いてしまうと次の巡目に2pを引いてしまった際に234を逃す形になる。一方で、4mを切っておけばどちらの可能性も残るということでここでは「4m」になるわけだ。このように将来のツモに対応できる、柔軟な構えを維持することが大切で、思考としてはメンツが両方含まれている複合形から切ることで対応できるようになる。今回であれば234・345の三色があるため23445という両方含まれている形は残すという形だ。
『思考法２：打点の比較をせよ』
◯状況: 1236789m1233s388pとある手牌。これは3pにくっついた123の「三色」、また3sにくっいた「一盃口」、さらに6mにくっついた「一気通貫」を狙えるという手牌だ。何を切るか。
◯役効率的な打ち方: この場合、切る候補としては、69m3s3pになるわけだが、考えるべき前提としては狙える役は全て洗い出すということが大切だ。その上で「狙える役の最高打点は何を切ることで高くなるか？」という点だ。状況でも記載のように3つの役が狙えるわけだが、
・一盃口：1翻
・三色同順：2翻
・一気通貫：2翻
と、違いがある。つまり、より打点が高くなる可能性の選択肢を選びたいところである。ここでは3sにくっついた一盃口が1番低くなるため「3s」を切るということになる。
まとめ：役を追うな、役に追われろーーー。
１、牌効率で切る牌の候補を決める
２、その上で可能性ある役を見落とさない役効率が出てくる
この基本的な流れが大切である。美しい手役に魅せられ、それを1に持ってきて固執してしまうのではなく、まずは牌効率が前段階にある。その後に役は付いてくるわけだ。この「役効率」の思考法を身につければ、あなたはもう手役に振り回されることはない。むしろ、自然と手役がついてくるような、理想的な手組みができるようになるだろう。ぜひ動画本編で、さらに詳しい解説を確認し、あなたの麻雀を新たなステージへと引き上げてほしい。
