TWSが「WEGO」ビジュアルモデルに就任！ オリジナルアイテムや限定ノベルティを展開
「WEGO」は、6人組ボーイグループ“TWS”を、「WEGO 2025 AUTUMN＆WINTER」のビジュアルモデルに起用。オリジナルアイテムとスペシャルオリジナルアイテムの展開も決定し、9月19日（金）から、公式オンラインストアや一部店舗で順次発売する。
【写真】ライブで身に付けたい！ Tシャツなどオリジナルアイテム一覧
■ファン必見の企画
今回登場するのは、本企画のためだけに制作されたTWSのオリジナルロゴが魅力の、推し活にぴったりなアイテム。
オリジナルアイテムからは、オリジナルロゴをあしらった「TWS グラフィックTシャツ」や「TWS グラフィックZIPパーカー」、「TWS キーチェーン」など、全5種類の商品がそろう。
一方、スペシャルオリジナルアイテムには「TWS グラフィックPUスタジャン」と「TWS グラフィックチェックストール」を用意。いずれも、冬に大活躍のアイテムとなっている。
さらに、10月17日（金）より全店舗でTWSの期間限定ビジュアルが展開されるほか、店内商品7000円（税込）以上の購入でもらえる数量限定のノベルティも用意。ノベルティは10月17日（金）から「オリジナルピンバッジ」、11月14日（金）からビジュアルBOOK「WEGO Magazine TWS特別版」を配布予定だ。
