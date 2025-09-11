9月10日 ポスト

ポケモンは、同社運営する「【公式】ポケモン情報局」公式Xアカウントにて9月9日と10日にかけて投稿された画像や文章についての謝罪をポストした。

同アカウントに9月9日、10日に投稿されたポストでは画像や文章がぎゃくてんしており、読みづらい状態となっていた。

この事象について、ポケモン情報局の担当者が無意識のうちに投稿をぎゃくてんさせてしまったと発表。また、新たに発見されたメガシンカポケモン「メガカラマネロ」が強力な催眠術で人格や記憶までも自在に書き換えてしまうとされているが、因果関係は不明とのこと。

(C)2025 Pokémon. (C)1995-2025 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。