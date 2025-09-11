無印良品「敏感肌用ボディケア」シリーズが全面リニューアル！固形タイプの石けんと泡ハンドソープも新たに仲間入りしたよ〜。

無印良品は、2025年9月10日に「敏感肌用ボディケア」シリーズ7種を全面リニューアル。また、同シリーズの石けんとハンドソープ2種を新たに販売しています。

固形石けん＆泡ハンドソープが新登場

「敏感肌用ボディケア」シリーズの「敏感肌用ボディソープ」5種、「敏感肌用ボディミルク」2種が全面リニューアル。さらに、ボディケア用品として「敏感肌用石けん 全身用」、「敏感肌用 ハンドソープ」2種が新たに登場しました。

「敏感肌用ボディケア」シリーズの特長は、以下の通り。

・天然由来成分100%へのこだわり

毎日使うものだからこそ、天然由来成分である植物エキスや精油、界面活性剤などすべての原料にこだわって作られています。

・低刺激性へのこだわり

すべての商品のアレルギーテスト、スティンギングテストを実施（すべての人にアレルギーや皮ふ刺激が起きないわけではありません）。

・こどもから大人まで長くつかえる仕様、価格

全商品で香料を使用していないので、香料による肌刺激やアレルギーを避けたい人、職場や学校で香りを抑えたい人、香水やヘアケアとの香りの重なりを避けたい人にも使いやすくなっています。

また、全ての価格が手に取りやすい1000円以下。詰替用もあるので、ボトルを繰り返し使用することができます。

商品ラインアップは以下の通り。

・敏感肌用ボディソープ

肌に余計な負担をかけず、うるおいが残る洗い上がりにこだわっています。石けん系洗浄成分やうるおい成分を配合し、肌の保湿成分を適度に残しながら、不要な汚れをしっかり落としてくれます。

ボディタオルやボディブラシと合わせて使いやすい液体タイプと、手でやさしく洗える泡タイプの2種類があります。液体タイプは、旅行などにも使える携帯サイズもあって便利です。

液体タイプの価格は、携帯用（50mL）が250円、400mLが590円、詰替用（340mL）が390円。

泡タイプの価格は、400mLが590円、詰替用（340mL）が390円。

・敏感肌用ボディミルク

うるおい成分として3種の植物エキスに加え、セラミドや5種のアミノ酸を配合し、なめらかで健やかな肌へ導きます。天然水をベースに、軽やかな使い心地で肌なじみも良く、べたつきも気になりません。

価格は、400mLが990円、詰替用（340mL）が790円。

・敏感肌用石けん 全身用（80g）

釜炊き製法で作られた国産の固形石けんは、きめ細かな泡でやさしく洗い上げ、保湿成分配合でうるおいもキープ。中央に溝があり手で割って半分にして使用できるので、1つの石けんで洗面台とお風呂で分けて使うことができます。

価格は190円。

・敏感肌用ハンドソープ 泡タイプ

ポンプを押すだけできめ細かい泡が出てくるので、泡立ての手間をかけることなく使え、乾燥しがちな手肌を守りながら、やさしく洗い上げます。

価格は、250mLが490円、詰替用（200mL）が290円。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部