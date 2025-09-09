後方座席の乗客に困り顔のHYDEさん

ロックバンド・L’Arc〜en〜CielのHYDEさんが公式Xを更新し、飛行機内で遭遇した迷惑な乗客について言及しました。

うわキツ…これが、HYDEさんが困った後方乗客の“足”です【画像】

公式XでHYDEさｈんは写真を一枚投稿。「#HYDE」「#HYDEINSIDELIVE2025WORLDTOUR」「#匂いで気がついた」「#肘まで10センチ」「#臭わなくても嫌」といったハッシュタグを添えていました。

写真を確認すると後方座席の乗客の投げされた足が、HYDEさんの肘掛け付近に迫っているのが確認できました。

この投稿には「臭いで気がつくって一番嫌なパターン」「鼻で呼吸しなくても口でもそこの空気吸いたく無い」「うわ…まさかHYDEさんがそんなのに遭遇するとは…知らない人なら気まずいですよね」「HYDEさんに足を向けるなんてけしからん！」といったコメントが寄せられています。

なおこうした“足投げ出すマン”は飛行機のほか、新幹線や特急列車などでも現れることがあり、SNSなどでは、窓枠や肘掛けの付近からヌッっと出現した、足の写真を迷惑そうに投稿する人も多くいます。

近々では2025年9月5日にお笑いタレントのですよ。が電車で遭遇した足を窓際に投げ出した悪質マナー客の靴下を履いた足の裏を公開。「都市伝説かと思ってましたが本当にありました」と書きこんでいます。