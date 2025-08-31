8月30日までに、女優の小西真奈美が自身のInstagramを更新。近影をアップしたが、その姿が話題となっている。

小西は、《早朝散歩》と題して、写真を投稿。《日光を浴びて、呼吸をして、短時間でも最高です》と自然の中、散歩を堪能したことを報告した。

「アップされた写真には、髪を束ねて、白いブラウスを着用した小西さんが写り、ドアップの自撮りショットが公開されました。太陽の光に包まれて写る彼女の顔は、なんとすっぴん。ナチュラルな雰囲気が漂うショットに、ファンも騒然となりました」（芸能プロ関係者）

Instagramのコメント欄には、突然の“すっぴんショット”に驚きの声が寄せられていた。

《顔変わった？》

《誰か分からなかった。スッピンだからかな？》

《正直誰だか分からなかったです。しかし、すっぴんの方がすごく素敵！》

小西だと気づかなかったという声もあり、透明感が溢れた姿にファンは仰天していた。そんな小西は、2024年7月、自身のInstagramで当時の所属事務所「エレメンツ」の退所を発表している。現在は、フリーとして活動しているが、彼女の“ナチュラル思考”は年々強まっていると、前出の芸能プロ関係者は指摘する。

「小西さんは、2023年に森林浴ファシリテーターの資格を取得。さらに2024年10月には、ハニーセラピスト（蜂蜜療法家）の上級資格を取得したことをInstagramで報告しています。一時期体調を崩したことがきっかけで出合ったと語り、取得当時は60分3万円以上の高額でカウンセリング業を実践していたこともありました」

聞き慣れないネーミングに、賛否巻き起こった小西の活動。Instagramには、ハチミツを片手に登山する様子など、自然と戯れるショットが数多くアップされている。

そんな小西は現在、大好きな“自然”とリンクする仕事で女優業を再開したという。

「2025年5月からスタートした、短編映画祭『ショートショートフィルムフェスティバル＆アジア2025』。そこで上映された『日の出を知らない街』という作品に小西さんは出演していました。奥多摩を舞台にしたこの作品は自然豊かな描写が特徴で、そこに映る小西さんも“森の妖精”のようだと大絶賛されていました。

元々業界内では、気難しい性格で知られ、事務所を転々としたこともある小西さん。フリーになり“好き”を仕事にできる今、のびのびと過ごすことができているのかもしれませんね」（前出・芸能プロ関係者）

穏やかな心が、表情にも表れているようだ。