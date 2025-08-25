三笘薫は今季初のフル出場を果たした

イングランド・プレミアリーグのブライトンは現地時間8月24日、リーグ戦第2節でアウェーでエバートンと対戦し、0-2で敗れた。

今季初のフル出場を果たした日本代表MF三笘薫が見せた“美しいボレー”が反響を呼んでいる。

三笘は開幕戦のフルハム戦に続き、左ウイングで先発出場。今季から新設されたエバートンの新スタジアム、ヒル・ディキンソン・スタジアムでの初のリーグ戦の試合だった。

この試合で前半18分に披露したプレーが話題を呼んでいる。GKバルト・フェルブルッヘンが前線へロングボールを送る。このボールに走り込んだ三笘は、相手DFがボールの処理を誤ったのを見逃さず、一気に抜け出してペナルティーエリア内に進入。追いすがるDF2人をあざ笑うかのようにボールを浮かせてかわすと、そのまま右足でボレー。シュートはゴール方向をとらえたが、惜しくもクロスバーを直撃し、今季初ゴールはならなかった。三笘自身も思わず天を仰いだ。

そんななか、「U-NEXT」の公式Xがシュートまでの一連の美しいプレーを公開すると、SNSのファンもうっとり。「魅力的すぎる」「ブルーロックしてる」「存在がスターすぎる」「惜しいにもほどがある」「三笘天才だよやっぱり」「CL決勝のジダンを思い出した」「時が止まるって、こういうことよな」「漫画かな」とコメントが寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）