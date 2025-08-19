お笑いタレントの友近（52）が19日放送の都内でTOKYO FMの「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。」（月〜木曜後1・00）にゲスト出演。宅配便の段ボールの処理について語った。

パーソナリティの山崎から、友近の冠ラジオ番組bay fm「シン・ラジオ -ヒューマニスタは、かく語りき」で話題となっていた「段ボールをどの段階で処分するのか」について「結局、解決したんですか？と聞かれ「私はもう玄関にも入れずに、玄関前で段ボール開けて」と語った。

不思議そうな山崎に「エレベーターからは遠いので、玄関の前に置き配で置いてくれているので、その段ボールを家には入れずにそこで取り出して、物だけ家に入れて、段ボールを畳んで持って行く」と説明。

それを聞いた山崎が「そうじゃないとたまるから？」と聞くと「たまるじゃなくて、ゴキブリがわくから」と語った。

友近は、「昔ね」としながらも「段ボールにゴキブリとかが付着しているって、あまり思ったことなかったけども、1回見たんですよ。ゴキブリが段ボールから出てくるのを。あ、そういうことなんやと思って。そこから怖くなって」と語ると、山崎も「え〜〜！」と驚き「私もそうしよう」と語った。友近は「本当にそうした方がいいと思う。これはやった方がいいと思う」と勧めていた。