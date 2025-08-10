ほのぼのとした風景……！ YouTubeチャンネル「Kurt Smolek」では、生後5週間の子猫たちとパパ猫が触れ合う様子が配信され、動画のコメント欄には「パパ猫が子猫を抱きしめるところが好き」「パパも大変だよね」の声が続出しました。

パパ猫「また後で遊ぼうニャ」

注目を集めたのは「5 week old kitten vs daddy cat ROUND 2」という動画。パパ猫が、ベッドで横になる子猫の頭にじゃれるようにタッチするところから始まりました。戸惑いながらも手加減をして子猫と遊ぶ姿から、パパ猫の愛が伝わってきます。

子猫の頭をタッチした後、キスもしたパパ猫。「もっと遊んで〜」と訴えるように、キラキラした瞳で子猫もパパ猫に手を伸ばしますが、他の子猫のところへ行ってしまいます。パパ猫を追う子猫のまなざしがかわいらしいですね。

視線とパンチで何度もパパ猫に「遊んで」アピールをする子猫。パパ猫はあまり乗り気でない様子で、少し疲れているのかもしれません。

パパ猫は「また後で遊ぼうニャ」と言うように、子猫の頭を少しタッチしてベッドの端へ移動してしまいました。それでも遊んでほしい子猫は、パパ猫に狙いを定めている様子……クッションの影で見えないのか、パパ猫は狙われていることに気付いていないようです。

飛びかかった子猫に、「そんなにかまってほしいのニャ？」と言わんばかりに、パパ猫から反撃し……という展開です。

後ろからどっしりと見守るのはママ猫でしょうか？ 動画を見た視聴者からは「パパが子どもを抱きしめる様子が大好き」「ママは後ろでじっと見守ってるんだね」「手加減をしながら子猫と遊ぶパパ猫に愛を感じる」といった声が寄せられています。パパ猫の優しさが感じられる、猫一家のほほ笑ましい日常を、ぜひ動画でチェックしてみてください。