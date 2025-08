【PLAMATEA 須田恭也】 2026年4月 発売予定 価格:7,600円

グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「PLAMATEA 須田恭也」を2026年4月に発売する。価格は7,600円。

2000年代のホラーゲーム「SIREN」の登場人物「須田恭也」をPLAMATEAシリーズでプラモデル化。全高約150mm、各関節可動で、付属の各種交換手首で様々なポージングを表現できる。各成形色、彩色済みパーツにより、組み立てるだけでイメージに近い色分けが再現されている。

頭部は通常時の顔と、戦う覚悟を決めた表情の2種を選択し取り付け可能。表情はUVプリントによりリアルな質感が再現されている。

手持ち可能な付属品として、劇中で使用していた「焔薙」「宇理炎(盾)」「火かき棒」「懐中電灯」が付属。さらにボーナスパーツとして「宇理炎(盾)」と対になる「宇理炎(剣)」も付属する。

左胸のポケットは銃で撃たれた際の弾痕の有無を選択でき、脚部の可動域を広げるための、翻ったシャツパーツが付属し交換できる。

塗装仕上げ用に、未塗装の頭部および目デカール、可動支柱付き台座も付属する。

スケール:ノンスケール

サイズ:全高約150mm

メーカー:グッドスマイルカンパニー

原型制作:POLY-TOYS

(C)2003 Sony Interactive Entertainment Inc. Siren is a trademark of Sony Interactive Entertainment.

※画像はイメージです。

※画像は塗装仕上げによる完成見本です。