5月27日 発売 【 ドラゴンクエスト ホリ パッド for Windows PC スティックストレートタイプ はぐれメタル】 価格:6,980円 【 ドラゴンクエスト ホリ パッド for Windows PC スティックストレートタイプ スライム 】 価格:5,980円

ホリは、「ドラゴンクエスト ホリパッド for Windows PC スティックストレートタイプ」より「はぐれメタル」、「スライム」を5月27日に発売した。価格は「はぐれメタル」が6,980円、「スライム」が5,980円。

「ドラゴンクエスト ホリパッド for Windows PC スティックストレートタイプ はぐれメタル」はホリパッドに「はぐれメタル」の姿をメタリックプリントで印刷し、ボタンとスティックは高耐久のものを使用し、Aボタン、Lスティックがスライム仕様となっている。また背面拡張ボタンも備える。

秒間5、10、20回の連射機能の他、キーアサインを5つまで登録する機能も搭載。XInput、DirectInputの切り替えが可能で、ステレオヘッドフォン、マイク端子も備える。コントローラーのポーリングレートは1,000Hzで、トリガー入力のアナログ、デジタル切り替えも可能。

(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

(C) HORI CO., LTD.