¡È¥í¥²¥Ã¥È¥«¡¼¥ÉºùÅç¡É¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥«¡¼¥É¤ò¡È½é¡ÉÇÛÉÛ / ÅÁÁ÷ÂÓ°è48Gbps¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ëHDMI¥±¡¼¥Ö¥ë¡Ú¤Þ¤È¤áµ»ö¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥ó¥º¤Ï¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤Î2025Ç¯5·î5Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¡¦6Æü¡Ê²Ð¡¦¿¶µÙ¡Ë¤Ë¡¢¥Ï¥ó¥º½ÂÃ«Å¹¤Ë¤Æ¡Ö¥í¥²¥Ã¥È¥«¡¼¥ÉºùÅç¡×¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥«¡¼¥É¤Î½éÇÛÉÛ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¡ÖHANDS ¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹ ½ÂÃ«¡×¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦»³ÅÄ½¨¿Í»á¤Ë¤è¤ëÍèÅ¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅ¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ï¥ó¥ºÄ®ÅÄÅ¹¡¦²£ÉÍÅ¹¤Ç¤Ï´ü´Ö¸ÂÄê¤ÎPOP UP SHOP¡Ö¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¥Õ¥§¥¹2025¡×¤òÆ±»þ³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¾ÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ø¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡Ù¤Ï¡¢Ultra High Speed¤ÎÀµµ¬Ç§¾Ú¤ò¼õ¤±¤¿¡¢4K120Hz¡¦8K60Hz¤Î²òÁüÅÙ¤äÅÁÁ÷ÂÓ°è48Gbps¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¹â²è¼Á¡¦¹âÀÇ½¤ËÂÐ±þ¤·¤¿HDMI¥±¡¼¥Ö¥ë¤Î¡Ö500-HD031¥·¥ê¡¼¥º¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£ËÜÀ½ÉÊ¤ÏULTRA HIGH SPEED HDMIÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¡¢ºÇÂç48Gbps¤Î¥Ç¡¼¥¿Å¾Á÷¤ò¼Â¸½¡£8K/60Hz¤ä4K/120Hz¤È¤¤¤Ã¤¿¹â²òÁüÅÙÉ½¼¨ÂÐ±þ¤Ë¤è¤ê¡¢±ÇÁü¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤ä¿§ºÌ¤¬Á¯¤ä¤«¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤ë¡£²ÄÊÑ¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥È¤Ë¤è¤ê¡¢¥¿¥¤¥à¥é¥°¤òÍÞ¤¨¡¢¤è¤ê¥¹¥à¡¼¥º¤Ç²÷Å¬¤Ê¥²¡¼¥à¥×¥ì¥¤¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¡£°ì½Ö¤ÎÈ½ÃÇ¤¬¾¡ÇÔ¤òÊ¬¤±¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤â¡¢²èÌÌ¤Î¥¹¥¥Ã¥×¤ä¤Á¤é¤Ä¤¤òÍÞÀ©¤·¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ê±ÇÁü¤Ç¥²¡¼¥à¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¡£
¢£¡È¥í¥²¥Ã¥È¥«¡¼¥ÉºùÅç¡É¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥«¡¼¥É¤ò¡È½é¡ÉÇÛÉÛ¡ª¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¤ÎÀ»ÃÏ¡ÖHANDS ¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹ ½ÂÃ«¡×
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥ó¥º¤Ï¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤Î2025Ç¯5·î5Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¡¦6Æü¡Ê²Ð¡¦¿¶µÙ¡Ë¤Ë¡¢¥Ï¥ó¥º½ÂÃ«Å¹¤Ë¤Æ¡Ö¥í¥²¥Ã¥È¥«¡¼¥ÉºùÅç¡×¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥«¡¼¥É¤Î½éÇÛÉÛ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¡ÖHANDS ¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹ ½ÂÃ«¡×¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦»³ÅÄ½¨¿Í»á¤Ë¤è¤ëÍèÅ¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅ¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ï¥ó¥ºÄ®ÅÄÅ¹¡¦²£ÉÍÅ¹¤Ç¤Ï´ü´Ö¸ÂÄê¤ÎPOP UP SHOP¡Ö¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¥Õ¥§¥¹2025¡×¤òÆ±»þ³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¢£Ultra High SpeedÀµµ¬Ç§¾ÚÉÊ¡ª8K120Hz¤Þ¤ÇÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¡¢ÅÁÁ÷ÂÓ°è48Gbps¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ëHDMI¥±¡¼¥Ö¥ë
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¾ÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ø¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡Ù¤Ï¡¢Ultra High Speed¤ÎÀµµ¬Ç§¾Ú¤ò¼õ¤±¤¿¡¢4K120Hz¡¦8K60Hz¤Î²òÁüÅÙ¤äÅÁÁ÷ÂÓ°è48Gbps¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¹â²è¼Á¡¦¹âÀÇ½¤ËÂÐ±þ¤·¤¿HDMI¥±¡¼¥Ö¥ë¤Î¡Ö500-HD031¥·¥ê¡¼¥º¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£ËÜÀ½ÉÊ¤ÏULTRA HIGH SPEED HDMIÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¡¢ºÇÂç48Gbps¤Î¥Ç¡¼¥¿Å¾Á÷¤ò¼Â¸½¡£8K/60Hz¤ä4K/120Hz¤È¤¤¤Ã¤¿¹â²òÁüÅÙÉ½¼¨ÂÐ±þ¤Ë¤è¤ê¡¢±ÇÁü¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤ä¿§ºÌ¤¬Á¯¤ä¤«¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤ë¡£²ÄÊÑ¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥È¤Ë¤è¤ê¡¢¥¿¥¤¥à¥é¥°¤òÍÞ¤¨¡¢¤è¤ê¥¹¥à¡¼¥º¤Ç²÷Å¬¤Ê¥²¡¼¥à¥×¥ì¥¤¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¡£°ì½Ö¤ÎÈ½ÃÇ¤¬¾¡ÇÔ¤òÊ¬¤±¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤â¡¢²èÌÌ¤Î¥¹¥¥Ã¥×¤ä¤Á¤é¤Ä¤¤òÍÞÀ©¤·¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ê±ÇÁü¤Ç¥²¡¼¥à¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¡£
¢£ÃÏ°èÌ©Ãå·¿ÀïÎ¬¤È¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÍ»¹ç¡ª¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÖÃÏ°è»ñ¸»¤ò³èÍÑ¤·¤¿»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¡×¤ò³«ºÅ
¡ÖÎ°µåASTEEDA Executive Salon by ¥ß¥¥ï¥á 2025 in HOKKAIDO¡×¤Ï¡¢2025Ç¯6·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á20Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¤¿¤á¤Î¡ÈÌÀ⽇¤Ø¤Î´õË¾¡É¤È¤Ê¤ë¸òÎ®¤È³Ø¤Ó¤Îº×Åµ¤À¡£¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÖÃÏ°è»ñ¸»¤ò³èÍÑ¤·¤¿»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¡ÁÃÏ°èÌ©Ãå·¿ÀïÎ¬¤È¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÍ»¹ç¡Á¡×¤Ï¡¢6·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë15»þ50Ê¬¤«¤é²ñ¾ìA-1¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£ËÜ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î½ÅÍ×À¤È¡¢¤½¤Î»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃµµá¤¹¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÃÏ°è»ñ¸»¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤·¡¢¸ÜµÒ¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤Ê¤¬¤é¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤¹¤ëÊýË¡¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤ë¡£
¢£³×¿·Åª¤Ê¥Ç¥å¡¼¥Ç¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ª¡ÖMetareal DD¡×¥Ç¥âÂÎ¸³²ñ
¶È¼ïÆÃ²½¤ÎÀìÌçAI³«È¯¡¦±¿±Ä¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥¿¥ê¥¢¥ë¤Ï2025Ç¯4·î7Æü¡Ê·î¡Ë¡¢¥¶¡¦¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥«¡¼¥ë¥È¥óÅìµþ ¡Ö¥µ¥¤¥×¥ì¥¹¥ë¡¼¥à¡×¤Ë¤Æ¡¢ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¸þ¤±¤Ë¡ÖMetareal DD¡×¥Ç¥âÂÎ¸³²ñ¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£¡ÖMetareal DD¡×¤Ï¡¢¹âÀÇ½¤ÊLLM¤äAI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ò¸µ¤ËÆÈ¼«¹½ÃÛ¤·¤¿²è´üÅª¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤À¡£¤ï¤º¤«3Ê¬¤Ç½é´ü¥Ç¥å¡¼¥Ç¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤ò´°Î»¤µ¤»¡¢Ìó50Ëç¤ÎÂ¿³ÑÅª¥ì¥Ý¡¼¥È¤òÂ¨ºÂ¤Ë¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¡¢½Ð»ñ¸¡Æ¤¤Ë´Ø¤ï¤ë¶ÈÌ³¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£»ö¶È²ñ¼Ò¤ÎCVCÉôÌç¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢M&AÀìÌç²È¡¢¥ê¡¼¥¹¡¢Áí¹ç¾¦¼Ò¡¢Åê»ñ¶ä¹Ô¡¢VC¡¦PE¥Õ¥¡¥ó¥É¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¤Ê¤É¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢3·î17Æü(·î)¤«¤éÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÄã¤¯ÀßÃÖ¤Ç¤¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Í¡¼¥¸¥¹¥¿¥ó¥É¤È¡¢VESA·ê°ÌÃÖ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÄ´À°¤Ç¤¤ëVESA¥¹¥Ú¡¼¥µ¡¼¶â¶ñ
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢40¡Á65·¿¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Í¡¼¥¸¥¹¥¿¥ó¥É¡ÖCR-PL66¡×¤È¡¢¤º¤ì¤¿VESA·ê¤Î°ÌÃÖ¤òÄ´À°¤¹¤ëVESA¥¹¥Ú¡¼¥µ¡¼¶â¶ñ¡ÖCR-PLS5¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£¥µ¥¤¥Í¡¼¥¸¥¹¥¿¥ó¥É¤Ï¿·É÷±ÄË¡¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥í¡¼¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢Å¹ÊÞ¥µ¥¤¥Í¡¼¥¸¤ä¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥óÍÑ¤È¤·¤ÆºÇÅ¬¤À¡£¥¹¥Ú¡¼¥µ¡¼¶â¶ñ¤Ïº¸±¦¤Ë¤º¤ì¤¿VESA·ê¤òÃæ±û°ÌÃÖ¤Ø°ÜÆ°¤·¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÃæ±û¤ËÀßÃÖ¤Ç¤¤ë¡£¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ò¥¹¥Ã¥¥êÀßÃÖ¤Ç¤¤ë¡¢¥í¡¼¥¿¥¤¥×Àß·×¡£»ë³¦¤òË¸¤²¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Å¹ÊÞ¤ä»ÜÀßÆâ¤Î¶õ´Ö¤ò¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë±é½Ð¤¹¤ë¡£¹â¤µ1m°Ê²¼¤ÎÄã°ÌÃÖÀßÃÖ¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¿·É÷±ÄË¡¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ X¡ÊµìTwitter¡Ë
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ Facebook
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ YouTube
¢£¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿µ»ö¤òÆÉ¤à
¡¦¥É¥ß¥Î¡¦¥Ô¥¶¡¢¡ÈÀ¤³¦¡É¤ò¿©Âî¤Ë¤ªÆÏ¤±¡ª¡Ö¸Æ¤ó¤¸¤ã¤¨¡¢À¤³¦¤ÎÆù¥Ô¥¶¡£¡×¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥É¥ß¥Î ²¤½£ÊÔ¡×¿·¾¦ÉÊÈ¯É½²ñ
¡¦¡ÚÆ°²è¥¢¥ê¡ÛBABYMONSTER¡¢Creepy Nuts¡¢µíÈø·ûÊå¤È¥³¥é¥Ü¡ª¡ÖSony ParkÅ¸2025¡×Part 2
¡¦¡Ö¤¤¤¤Ê¤ê¡ª¥¹¥Æ¡¼¥¡×¤¬¡Ö¤¬¥Ö¥ê¥Á¥¥ó¡£¡×¤È¥³¥é¥Ü¡ªÆù¹¥¤¤Ë¤è¤ëÆù¹¥¤¤Î¤¿¤á¤Î¶ØÃÇ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤òÈÎÇä¤Ø
¡¦Ä¶Âç·¿¥Ð¡¼¥¬¡¼¤¬Æ²¡¹Éü³è¡ª¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°¡Ø¥Ç¥é¥Þ¥¥· ¥¶¡¦¥ï¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥À¡¼¡Ù
¡¦ÆüËÜºÇ¹âÊö¤Î¿©ºà¤ò°ÏÏ§Î¢¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡ª¿À³Úºä °ÏÏ§Î¢¾ÆÆù µÀ±à¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò³«»Ï
¢£¡È¥í¥²¥Ã¥È¥«¡¼¥ÉºùÅç¡É¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥«¡¼¥É¤ò¡È½é¡ÉÇÛÉÛ¡ª¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¤ÎÀ»ÃÏ¡ÖHANDS ¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹ ½ÂÃ«¡×
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥ó¥º¤Ï¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤Î2025Ç¯5·î5Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¡¦6Æü¡Ê²Ð¡¦¿¶µÙ¡Ë¤Ë¡¢¥Ï¥ó¥º½ÂÃ«Å¹¤Ë¤Æ¡Ö¥í¥²¥Ã¥È¥«¡¼¥ÉºùÅç¡×¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥«¡¼¥É¤Î½éÇÛÉÛ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¡ÖHANDS ¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹ ½ÂÃ«¡×¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦»³ÅÄ½¨¿Í»á¤Ë¤è¤ëÍèÅ¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅ¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ï¥ó¥ºÄ®ÅÄÅ¹¡¦²£ÉÍÅ¹¤Ç¤Ï´ü´Ö¸ÂÄê¤ÎPOP UP SHOP¡Ö¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¥Õ¥§¥¹2025¡×¤òÆ±»þ³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¢£Ultra High SpeedÀµµ¬Ç§¾ÚÉÊ¡ª8K120Hz¤Þ¤ÇÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¡¢ÅÁÁ÷ÂÓ°è48Gbps¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ëHDMI¥±¡¼¥Ö¥ë
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¾ÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ø¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡Ù¤Ï¡¢Ultra High Speed¤ÎÀµµ¬Ç§¾Ú¤ò¼õ¤±¤¿¡¢4K120Hz¡¦8K60Hz¤Î²òÁüÅÙ¤äÅÁÁ÷ÂÓ°è48Gbps¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¹â²è¼Á¡¦¹âÀÇ½¤ËÂÐ±þ¤·¤¿HDMI¥±¡¼¥Ö¥ë¤Î¡Ö500-HD031¥·¥ê¡¼¥º¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£ËÜÀ½ÉÊ¤ÏULTRA HIGH SPEED HDMIÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¡¢ºÇÂç48Gbps¤Î¥Ç¡¼¥¿Å¾Á÷¤ò¼Â¸½¡£8K/60Hz¤ä4K/120Hz¤È¤¤¤Ã¤¿¹â²òÁüÅÙÉ½¼¨ÂÐ±þ¤Ë¤è¤ê¡¢±ÇÁü¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤ä¿§ºÌ¤¬Á¯¤ä¤«¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤ë¡£²ÄÊÑ¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥È¤Ë¤è¤ê¡¢¥¿¥¤¥à¥é¥°¤òÍÞ¤¨¡¢¤è¤ê¥¹¥à¡¼¥º¤Ç²÷Å¬¤Ê¥²¡¼¥à¥×¥ì¥¤¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¡£°ì½Ö¤ÎÈ½ÃÇ¤¬¾¡ÇÔ¤òÊ¬¤±¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤â¡¢²èÌÌ¤Î¥¹¥¥Ã¥×¤ä¤Á¤é¤Ä¤¤òÍÞÀ©¤·¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ê±ÇÁü¤Ç¥²¡¼¥à¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¡£
¢£ÃÏ°èÌ©Ãå·¿ÀïÎ¬¤È¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÍ»¹ç¡ª¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÖÃÏ°è»ñ¸»¤ò³èÍÑ¤·¤¿»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¡×¤ò³«ºÅ
¡ÖÎ°µåASTEEDA Executive Salon by ¥ß¥¥ï¥á 2025 in HOKKAIDO¡×¤Ï¡¢2025Ç¯6·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á20Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¤¿¤á¤Î¡ÈÌÀ⽇¤Ø¤Î´õË¾¡É¤È¤Ê¤ë¸òÎ®¤È³Ø¤Ó¤Îº×Åµ¤À¡£¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÖÃÏ°è»ñ¸»¤ò³èÍÑ¤·¤¿»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¡ÁÃÏ°èÌ©Ãå·¿ÀïÎ¬¤È¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÍ»¹ç¡Á¡×¤Ï¡¢6·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë15»þ50Ê¬¤«¤é²ñ¾ìA-1¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£ËÜ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î½ÅÍ×À¤È¡¢¤½¤Î»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃµµá¤¹¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÃÏ°è»ñ¸»¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤·¡¢¸ÜµÒ¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤Ê¤¬¤é¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤¹¤ëÊýË¡¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤ë¡£
¢£³×¿·Åª¤Ê¥Ç¥å¡¼¥Ç¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ª¡ÖMetareal DD¡×¥Ç¥âÂÎ¸³²ñ
¶È¼ïÆÃ²½¤ÎÀìÌçAI³«È¯¡¦±¿±Ä¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥¿¥ê¥¢¥ë¤Ï2025Ç¯4·î7Æü¡Ê·î¡Ë¡¢¥¶¡¦¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥«¡¼¥ë¥È¥óÅìµþ ¡Ö¥µ¥¤¥×¥ì¥¹¥ë¡¼¥à¡×¤Ë¤Æ¡¢ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¸þ¤±¤Ë¡ÖMetareal DD¡×¥Ç¥âÂÎ¸³²ñ¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£¡ÖMetareal DD¡×¤Ï¡¢¹âÀÇ½¤ÊLLM¤äAI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ò¸µ¤ËÆÈ¼«¹½ÃÛ¤·¤¿²è´üÅª¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤À¡£¤ï¤º¤«3Ê¬¤Ç½é´ü¥Ç¥å¡¼¥Ç¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤ò´°Î»¤µ¤»¡¢Ìó50Ëç¤ÎÂ¿³ÑÅª¥ì¥Ý¡¼¥È¤òÂ¨ºÂ¤Ë¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¡¢½Ð»ñ¸¡Æ¤¤Ë´Ø¤ï¤ë¶ÈÌ³¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£»ö¶È²ñ¼Ò¤ÎCVCÉôÌç¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢M&AÀìÌç²È¡¢¥ê¡¼¥¹¡¢Áí¹ç¾¦¼Ò¡¢Åê»ñ¶ä¹Ô¡¢VC¡¦PE¥Õ¥¡¥ó¥É¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¤Ê¤É¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢3·î17Æü(·î)¤«¤éÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÄã¤¯ÀßÃÖ¤Ç¤¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Í¡¼¥¸¥¹¥¿¥ó¥É¤È¡¢VESA·ê°ÌÃÖ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÄ´À°¤Ç¤¤ëVESA¥¹¥Ú¡¼¥µ¡¼¶â¶ñ
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢40¡Á65·¿¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Í¡¼¥¸¥¹¥¿¥ó¥É¡ÖCR-PL66¡×¤È¡¢¤º¤ì¤¿VESA·ê¤Î°ÌÃÖ¤òÄ´À°¤¹¤ëVESA¥¹¥Ú¡¼¥µ¡¼¶â¶ñ¡ÖCR-PLS5¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£¥µ¥¤¥Í¡¼¥¸¥¹¥¿¥ó¥É¤Ï¿·É÷±ÄË¡¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥í¡¼¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢Å¹ÊÞ¥µ¥¤¥Í¡¼¥¸¤ä¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥óÍÑ¤È¤·¤ÆºÇÅ¬¤À¡£¥¹¥Ú¡¼¥µ¡¼¶â¶ñ¤Ïº¸±¦¤Ë¤º¤ì¤¿VESA·ê¤òÃæ±û°ÌÃÖ¤Ø°ÜÆ°¤·¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÃæ±û¤ËÀßÃÖ¤Ç¤¤ë¡£¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ò¥¹¥Ã¥¥êÀßÃÖ¤Ç¤¤ë¡¢¥í¡¼¥¿¥¤¥×Àß·×¡£»ë³¦¤òË¸¤²¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Å¹ÊÞ¤ä»ÜÀßÆâ¤Î¶õ´Ö¤ò¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë±é½Ð¤¹¤ë¡£¹â¤µ1m°Ê²¼¤ÎÄã°ÌÃÖÀßÃÖ¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¿·É÷±ÄË¡¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ X¡ÊµìTwitter¡Ë
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ Facebook
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ YouTube
¢£¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿µ»ö¤òÆÉ¤à
¡¦¥É¥ß¥Î¡¦¥Ô¥¶¡¢¡ÈÀ¤³¦¡É¤ò¿©Âî¤Ë¤ªÆÏ¤±¡ª¡Ö¸Æ¤ó¤¸¤ã¤¨¡¢À¤³¦¤ÎÆù¥Ô¥¶¡£¡×¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥É¥ß¥Î ²¤½£ÊÔ¡×¿·¾¦ÉÊÈ¯É½²ñ
¡¦¡ÚÆ°²è¥¢¥ê¡ÛBABYMONSTER¡¢Creepy Nuts¡¢µíÈø·ûÊå¤È¥³¥é¥Ü¡ª¡ÖSony ParkÅ¸2025¡×Part 2
¡¦¡Ö¤¤¤¤Ê¤ê¡ª¥¹¥Æ¡¼¥¡×¤¬¡Ö¤¬¥Ö¥ê¥Á¥¥ó¡£¡×¤È¥³¥é¥Ü¡ªÆù¹¥¤¤Ë¤è¤ëÆù¹¥¤¤Î¤¿¤á¤Î¶ØÃÇ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤òÈÎÇä¤Ø
¡¦Ä¶Âç·¿¥Ð¡¼¥¬¡¼¤¬Æ²¡¹Éü³è¡ª¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°¡Ø¥Ç¥é¥Þ¥¥· ¥¶¡¦¥ï¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥À¡¼¡Ù
¡¦ÆüËÜºÇ¹âÊö¤Î¿©ºà¤ò°ÏÏ§Î¢¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡ª¿À³Úºä °ÏÏ§Î¢¾ÆÆù µÀ±à¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò³«»Ï