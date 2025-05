¡È¥í¥²¥Ã¥È¥«¡¼¥ÉºùÅç¡É¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥«¡¼¥É¤ò¡È½é¡ÉÇÛÉÛ / ÅÁÁ÷ÂÓ°è48Gbps¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ëHDMI¥±¡¼¥Ö¥ë¡Ú¤Þ¤È¤áµ­»ö¡Û

株式会社ハンズは、ゴールデンウィークの2025年5月5日(月・祝)・6日(火・振休)に、ハンズ渋谷店にて「ロゲットカード桜島」プロモーションカードの初配布を実施する。あわせて、マンホールの魅力を発信する「HANDS マンホールベース 渋谷」プロデューサー・山田秀人氏による来店 イベント も開催する。また、ハンズ町田店・横浜店では期間限定のPOP UP SHOP「マンホールフェス2025」を同時開催する。

サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、Ultra High Speedの正規認証を受けた、4K120Hz・8K60Hzの解像度や伝送帯域48Gbpsにも対応している高画質・高性能に対応したHDMIケーブルの「500-HD031シリーズ」を発売した。本製品はULTRA HIGH SPEED HDMI認証を取得し、最大48Gbpsのデータ転送を実現。8K/60Hzや4K/120Hzといった高解像度表示対応により、映像ディテールや色彩が鮮やかに表現される。可変リフレッシュレートにより、タイムラグを抑え、よりスムーズで快適なゲームプレイを可能にする。一瞬の判断が勝敗を分けるシーンでも、画面のスキップやちらつきを抑制し、スムーズな映像でゲームに集中できる。■地域密着型戦略とイノベーションの融合!セッション「地域資源を活用した持続可能なビジネス モデル 」を開催「琉球AS TEE DA Executive Salon by ミキ ワメ 2025 in HOKKAIDO」は、2025年6月19日(木)〜20日(金)に開催される、日本最大級のビジネスリーダーのための"明⽇への希望"となる交流と学びの祭典だ。セッション「地域資源を活用した持続可能なビジネス モデル 〜地域密着型戦略とイノベーションの融合〜」は、6月19日(木)15時50分から会場A-1で開催される。本セッションでは、地域に根ざしたビジネスの重要性と、その持続的成長を支えるための戦略について探求する。特に、地域資源を最大限に活用し、顧客のニーズに応えながら新たな価値を創造する方法に焦点を当てる。■革新的なデューデリジェンスサービス!「Metareal DD」デモ体験会業種特化の専門AI開発・運営を行う株式会社メタリアルは2025年4月7日(月)、ザ・リッツ・カールトン東京 「サイプレスルーム」にて、報道関係者向けに「Metareal DD」デモ体験会を実施した。「Metareal DD」は、高性能なLLMやAIエージェントを元に独自構築した画期的なサービスだ。わずか3分で初期デューデリジェンスを完了させ、約50枚の多角的レポートを即座にアウトプット、出資検討に関わる業務をサポートする。事業会社のCVC部門をはじめ、M&A専門家、リース、総合商社、投資 銀行 、VC・PEファンド、コンサルなどを対象に、3月17日(月)から提供を開始している。■ディスプレイを低く設置できるデジタルサイネージスタンドと、VESA穴位置をしっかり調整できるVESAスペーサー金具サンワサプライ株式会社は、40〜65型のディスプレイに対応するデジタルサイネージスタンド「CR-PL66」と、ずれたVESA穴の位置を調整するVESAスペーサー金具「CR-PLS5」を発売した。サイネージスタンドは新風営法に対応したロータイプで、店舗サイネージやインフォメーション用として最適だ。スペーサー金具は左右にずれたVESA穴を中央位置へ移動し、ディスプレイを中央に設置できる。ディスプレイをスッキリ設置できる、ロータイプ設計。視界を妨げることなく、店舗や施設内の空間をスマートに演出する。高さ1m以下の低位置設置が可能で、新風営法に対応している。