三人称視点シューティングゲーム！GSE『Sniper Elite: Resistance』日本語パッケージ版

GSEは、Rebellionが開発した『Sniper Elite: Resistance』の日本語パッケージ版をPlayStation(R)4、PlayStation(R)5で2025年3月6日に発売予定。

現在予約受付中です。

GSE『Sniper Elite: Resistance』日本語パッケージ版

■対応機種 :PlayStation(R)4、PlayStation(R)5

■発売日 :2025年3月6日

■価格 :7,254円(税込7,980円)

■ジャンル :TPS

■プレイ人数 :1人(オフライン)

1〜16人(オンライン)

■表示対応言語:日本語/英語/中国語(簡体字・繁体字)/韓国語/

フランス語/イタリア語/ドイツ語/スペイン語/

ポーランド語/ポルトガル語(ブラジル)/ロシア語

■発売元 :Game Source Entertainment

■開発元 :REBELLION

■CERO :D

歴史を変える瞬間に飛び込み、ナチスの邪悪な秘密兵器計画を阻止する前代未聞の極限チャレンジがプレイヤーを待ち受けています!今回はゲームプレイについて紹介します。

【ゲームプレイ紹介】

■キャンペーンモード

(1) 周囲の地形を探索し、目標地点への秘密ルートを見つけよう!

周囲の地形を注意深く観察し、各ルートの可能性とリスクを評価して、ナチス軍との直接戦闘のリスクを減らしましょう。

最適な移動ルートを計画し、メインミッションとサイドミッションを完了させます。

移動中には、ロックを解除したり障害物を取り除いたり、高所からロープを使って密林を横断するなど、多様なアクションを駆使して困難を乗り越える必要があります。

プレイヤーが敵陣の奥深くへ進むにつれて、より多くの秘密のストーリーシーンがアンロックされます。

第二次世界大戦の戦闘時代へ旅立ち、ナチスの秘密兵器計画の背後にある真実を明らかにしましょう!

(2) 機密情報を収集し、ステルスミッションを実行して重要な手がかりを入手しよう!

危険なナチスの陣営に潜入し、隠された軍事機密や重要な情報を探し、ナチスの陰謀を少しずつ暴いていきましょう。

暗殺を成功させるには、状況に応じた柔軟な対応が必要です。

石壁を活用して敵の狙撃を避けたり、ワークベンチを利用して武器を改造し、弾丸の威力や発射速度を強化して、より効果的な近距離戦・遠距離戦に臨みましょう。

(3) 戦場を隅々まで観察し、秘密のポスターを見つけてプロパガンダミッションをアンロックしよう!

建物の壁や、路上に貼られたプロパガンダポスターに注意しながら、徹底的に戦場を偵察しましょう。

一見何気ない景色の中に、敵の活動に関する重要な手がかりが隠されているかもしれません。

特定のポスターを発見すると、プロパガンダミッションがアンロックされます!プロパガンダミッションでは、プレイヤーは指定されたマップ内で制限時間内に特定の数の敵を倒してハイスコアを目指します。

この新しいプロパガンダミッションでは、キャンペーンモードとはまったく異なるスリリングな体験が可能となっています!

■マルチプレイヤーモード

(4) チームを組んで対戦型狙撃バトルに挑み、最強のエリートスナイパーを目指して戦おう!

『Sniper Elite: Resistance』では、シングルプレイヤーの没入型キャンペーンモードに加え、最大16人が同時にオンライン対戦できるモードも用意されています。

プレイヤー同士が同じ戦場で自由に交流し、リアルタイムのコミュニケーションや連携、相互支援をしながら敵陣の占領や自陣の拠点防衛のために共に戦い、プレイヤー間のチームワークや協調性を存分に試すことができます。

プレイヤーはゲームをカスタマイズしてサバイバルマッチを繰り広げたり、オンライン上でクイックマッチメイキングを通じてランダムなマルチプレイヤーゲームに参加することができます。

変化に富んだマルチプレイヤーゲームモードで、プレイヤーは自分の限界に挑戦し、戦場で重要な一員となることができるでしょう。

■アクシスインベージョンモード

(5) ミステリアスなスナイパーとして敵を狙撃し、チームの勝利を目指そう!

おなじみの「アクシスインベージョンモード」がさらに強化して再登場。

プレイヤーは武器の装備をカスタマイズし、使用するキャラクターのスキルをアップグレードして、他のプレイヤーのキャンペーンに侵入して連合軍のスナイパーを狙撃して勝利を目指します。

対戦が終わるごとに、キル数に応じてボーナスポイントが加算され、より高度な武器やレアアイテムをアンロックできます。

【『Sniper Elite: Resistance』ゲーム概要】

連合軍の情報によると、ナチスが連合軍の勝利を阻む恐るべき新兵器を開発していることが判明。

特殊作戦執行部(SOE)のエージェント、ハリー・ホーカーは、レジスタンスと協力し、その陰謀を阻止するため潜入任務に挑みます。

この脅威はあまりにも大きく、見過ごすことはできません。

勝利と自由のためには、何としてもこの状況を好転させなくてはなりません…

■ゲームの特徴

【新たな工作員、新たな脅威、壮大な新キャンペーン】

比類なき狙撃メカニクス、ステルス、戦術的な三人称視点の戦闘を堪能することができる、シリーズ最新作『Sniper Elite: Resistance』は、前線から遠く離れた占領下のフランスの奥深くで繰り広げられる隠された戦争へと焦点を当てています。

新たな物語は『Sniper Elite 5』と並行して展開し、特殊作戦執行部(SOE)の工作員、ハリー・ホーカーが初めて主人公となり、ナチスが戦争の勝利を確実にするほどの威力を持つ新たな「ヴンダーワッフェ」を発見します。

【迫力のあるX線キルカメラと進化した銃撃物理演算】

トレードマークであるX線キルカメラが再登場し、プレイヤーの正確なショットがどれだけの破壊力を持つかをリアルに描写します。

弾丸が骨に当たると、予測不可能な方向に跳ね返り、敵の体内を貫通します。

サブマシンガンやピストルでもキルカメラが発動し、スローモーションで複数の弾道が描かれます。

正確なショットを決めるためには、真のスナイパーのように考え、銃床や銃身の選択、重力、風、心拍数などを考慮しながら照準を定める必要があります。

【リアルな第二次世界大戦の武器とカスタマイズ】

使用可能な武器はシリーズの人気アイテムに加え、第二次世界大戦時代の本格的な武器も新たに登場します。

適切な武器の選択が、ナチスの陰謀を打ち砕く鍵となります!キャンペーン中に散らばった作業台を見つけ、ライフルやサブウェポン、ピストルを新しいスコープ、銃床、銃身、マガジンなどでカスタマイズ・アップグレードしましょう。

さらに、状況に応じてアーマー貫通弾や非致死性弾など、適切な弾薬を選ぶことも忘れずに。

【プロパガンダミッション - レジスタンスの一員として戦おう】

キャンペーン中にユニークなプロパガンダポスターを発見し、フランスレジスタンス戦士の役割を体験できる「プロパガンダミッション」に挑みましょう。

このミッションでは、ステルスやスナイピングを駆使して敵を倒し、時間制限のある目標を達成し、ナチスによる占領を終わらせましょう。

【アクシスインベージョンモード】

ファン待望の「アクシスインベージョン」モードが再登場!他のプレイヤーのキャンペーンに枢軸軍の狙撃兵として侵入し、命懸けのかくれんぼのような対決を繰り広げましょう。

獲物を追跡したり、待ち伏せしたり、銃を乱射しながら突撃したり、侵入の脅威がキャンペーンに新たな挑戦をもたらします。

【緊迫感あふれるオンラインマルチプレイヤー】

ライフルの腕を磨いたら、キャラクターと装備をカスタマイズして、最大16人の激しい対戦に挑み、XP、メダル、リボンを獲得しましょう。

競争が苦手な方は、最大3人のプレイヤーと協力して、次々と押し寄せる敵を倒すサバイバルモードも楽しめます。

(C) 2025 Rebellion. The Rebellion name and logo, the Sniper Elite name and logo and the Sniper Elite Eagle are trademarks of Rebellion and may be registered trademarks in certain countries. Licensed to and distributed by Game Source Entertainment in Japan and Asia.

