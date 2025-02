ドミノ・ピザの定番メニュー「ドミノ・デラックス」のトッピングを2倍に増量した決定版のピザ 「ドミノ・デラデラックス」が期間限定で登場!

さらにハラピニオを通常トッピングの2倍量使用した、辛さがクセになる”定番に抗う限定版“の新メニュー「ドミノ・辛デラックス」も同日より販売開始です☆

ドミノ・ピザ「ドミノ・デラデラックス/ドミノ・辛デラックス」

販売期間:2025年3月3日(月)〜4月20日(日)

販売店舗:全国のドミノ・ピザ店舗

国内No.1シェアを誇る宅配ピザチェーン「ドミノ・ピザ」から、創業当初から愛され続けて40年目を迎える定番ピザ「ドミノ・デラックス」のトッピングを2倍に増量した決定版のピザ 「ドミノ・デラデラックス」が期間限定で登場!

ドミノ・ピザが行ったアンケートで、ピザ選びに悩んだ経験のある方が80%超という結果に。

そこで、ピザ選びに悩む時間を減らしたい!というお悩みを解決すべく、これを選べば間違いなしの“定番を超える決定版“として「ドミノ・デラデラックス」が誕生しました☆

”定番がいい!でも、時には冒険して刺激も欲しい!”という方におすすめの、ハラピニオを通常トッピングの2倍量使用した辛さがクセになる”定番に抗う限定版“の新メニュー「ドミノ・辛デラックス(ドミノ・カラデラックス)」も同日より販売開始です。

さらに、「ドミノ・デラデラックス」の発売前1週間は、定番の魅力を再発見できる「ドミノ・デラックス感謝祭」を6日間限定で開催!

愛され続けて40年目の感謝の気持ちを込め、ドミノ・デラックス Sサイズがお持ち帰り限定で890円になるほか、デリバリー限定でドミノ・デラックス全サイズが50%OFF、対象のサイドメニューが2品で690円〜と、ピザもサイドメニューもおトクな6日間となっています。

定番を超える決定版「ドミノ・デラデラックス」

価格:

・デリバリー:Sサイズ3,380円、Mサイズ4,180円、Lサイズ4,880円

・お持ち帰り半額:Sサイズ1,690円、Mサイズ2,090円、Lサイズ2,440円

トッピング:ペパロニ、イタリアンソーセージ、マッシュルーム、ピーマン、オニオン(すべて2倍)、トマトソース 、モッツアレラチーズ(通常量)

創業当初から愛され続けて40年目である「ドミノ・デラックス」の魅力をパワーアップさせ、「迷ったらこれ!」と自信を持って注文できる1枚を目指して開発された「ドミノ・デラデラックス」

「ドミノ・デラックス」のおいしさの決め手であるトッピング「ペパロニ」「イタリアンソーセージ」「マッシュルーム」「ピーマン」「オニオン」をすべて2倍に増量することで、より食べ応えと満足感を追求しています。

ひとくち食べるごとに広がる塩気とマイルドなチーズの味わい。

さらに、ジューシーな肉の旨み、野菜のシャキシャキ食感を存分に楽しめる、まさに“定番を超える決定版”のピザです。

ピザ選びに迷ったとき、ピザ選びに時間をかけたくないときは、王道の味わいを守りつつも、豪華さを増した「ドミノ・デラデラックス」を選ぶことで、満足できること間違いなし☆

ハラピニオ2倍量トッピング!定番に抗う限定版「ドミノ・辛デラックス」

価格:

・デリバリー:Sサイズ3,380円、Mサイズ4,180円、Lサイズ4,880円

・お持ち帰り半額:Sサイズ1,690円、Mサイズ2,090円、Lサイズ2,440円

トッピング:ペパロニ、イタリアンソーセージ、マッシュルーム、ピーマン、オニオン、トマトソース、モッツァレラチーズ、ハラピニオ(通常商品のトッピングの2倍量)

ハラピニオを2倍量トッピングした、クセになる辛さの新メニュー「ドミノ・辛デラックス」

王道のおいしさである「ドミノ・デラックス」をベースに、本場メキシコ産のハラピニオを通常使用するトッピングの2倍量のせた期間限定の味です。

シャキシャキ食感のオニオンやピーマン、旨みたっぷりのマッシュルーム、そしてチーズのまろやかさに、ハラピニオの刺激が絶妙なバランスが引き立ちます。

6日間限定「ドミノ・デラックス感謝祭」開催

販売期間:2025年2月25日(火)〜3月2日(日)

特設ページ:https://www.dominos.jp/topics/deluxe-sale

内容:

【お持ち帰り限定】ドミノ・デラックス Sサイズピザ 890円対象メニュー:ドミノ・デラックスSサイズのみ【デリバリー限定】 ドミノ・デラックス全サイズ50%OFF対象メニュー:ドミノ・デラックス全サイズ限定【お持ち帰り/デリバリー】対象のサイドメニューが2品690円〜対象メニュー:コカ・コーラ1.5Lペットボトル、コカ・コーラ ゼロ1.5Lペットボトル、ポテトフライ、コンソメポテト、チリガーリックポテト、焼きたてカスタードパイ、エッグタルト、焼きたてフォンダンショコラ

「ドミノ・デラックス」は、愛され続けて40年目!

今回、ドミノ・ピザは「ドミノ・デラックス」の決定版となる「ドミノ・デラデラックス」の発売を前に、定番の魅力を再発見できる、「ドミノ・デラックス感謝祭」が6日間限定で開催されます。

40年目という節目に感謝の気持ちを込め、3つのキャンペーンを実施。

「お持ち帰り限定:ドミノ・デラックス Sサイズ890円」「デリバリー限定:ドミノ・デラックス全サイズ50%OFF」「お持ち帰り/デリバリー対象:サイドメニューが2品で690円〜」と、お持ち帰りでもデリバリーでも、ピザもサイドメニューもお得に楽しめるキャンペーンとなっています☆

※クーポンは、1)お持ち帰り注文時のみ、2)デリバリー注文時のみ、3)お持ち帰り、デリバリー注文時ともに利用できます

※お持ち帰り半額特典を含む、その他の割引・クーポン・セット商品との併用はできません

※追加トッピング、生地変更による追加料金は、割引対象外です

※本キャンペーンは予告なく変更・中止になる場合があります

ピザの注文を悩まずできる、定番メニューの決定版!

「ドミノ・デラデラックス」と「ドミノ・辛デラックス」は、2025年3月3日(月)から4月20日(日)まで、ドミノ・ピザに登場です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 定番メニューのトッピングを2倍に増量した決定版!ドミノ・ピザ「ドミノ・デラデラックス」 appeared first on Dtimes.