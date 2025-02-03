¡Ô¾¼ÏÂÀ¸¤Þ¤ì¤Î¤ª²Û»Ò¥é¥ó¥¥ó¥°¡Õ¥Ù¥Ó¡¼¥¹¥¿¡¼ÍÞ¤¨¤¿1°Ì¤Ï¾¼ÏÂ39Ç¯È¯¤Î¥á¥¬¥»¥é¡¼¾¦ÉÊ
¡¡·ãÆ°¤Î»þÂå¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¾¼ÏÂ¤Ï¡¢À¾Îñ1926Ç¯¤Ë¸µÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡È¾¼ÏÂ100Ç¯¡É¤Ë¤¢¤¿¤ëº£Ç¯¤Ï¡¢¾¼ÏÂ»þÂå¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤âÂ¿¿ôÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½µ´©½÷À¤â¾¼ÏÂ100Ç¯¤Ë¤¢¤ä¤«¤ê¡¢ÎáÏÂ¤â°¦¤µ¤ì¤ë¡È¾¼ÏÂÀ¸¤Þ¤ì¤Î¤ª²Û»Ò¡É¤ËÃíÌÜ¡£¾¼ÏÂ»þÂå¤ËÍÄ¾¯´ü¤ò²á¤´¤·¤¿40ºÐ°Ê¾å70ºÐ°Ê²¼¤ÎÂç¿ÍÃË½÷¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤Ï¹âµéÉÊ¡×º£¤Ç¤â¹¥¤¤Ê¡È¾¼ÏÂ¡É¤Î¤ª²Û»Ò¥é¥ó¥¥ó¥°TOP10
¡Ö²û¤«¤·¤¤¡×¾¼ÏÂ¤Î¤ª²Û»Ò
¡¡¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤Î¿É»À¤Ê¤á»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Ä¤¤ºÇ¶á¡¢¾¼ÏÂ¤Î¤ª²Û»Ò¤ò²û¤«¤·¤àµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ë¡£
¡ÖÀèÆü¤ª²ñ¤¤¤·¤¿Êý¤Ë¡¢¤´¼«Ê¬¤Î¼Ì¿¿¤ò³°Áõ¤Ë¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¡Ø¥Ó¥¹¥³¡Ù¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÍÌ¾¤Ê¤ª²Û»Ò¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤âÂ¿¤¤¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡»þÂå¤È¤È¤â¤Ë¤ª²Û»Ò¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤âÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¾¼ÏÂ¤«¤éÎáÏÂ¤Þ¤ÇÀ¸¤»Ä¤ê¡¢±É¸÷¤ò¤Ä¤«¤à¤Î¤Ï¤É¤Î¤ª²Û»Ò¡©
¡¡Âè10°Ì¤Ë³ê¤ê¹þ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢ÌÀ¼£¤Î¡Ø¤¤Î¤³¤Î»³¡Ù¡£'75Ç¯¤Ë¤¤Î¤³¤òÌÏ¤·¤¿¥Á¥ç¥³¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤â¿Íµ¤¤Î¤ª²Û»Ò¤À¡£¤ª¤¤¤·¤µ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤Û¤Ü³Î¼Â¤Ë°ì½ï¤ËÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢Æ±¤¸¤¯ÌÀ¼£¤Î¡Ø¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¡Ù¡Ê'79Ç¯¡Ë¤À¡£
¡Ö¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¤è¤ê¤â¥«¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤Î¤¤Î¤³¤Î»³¤Î¤Û¤¦¤¬¹¥¤¡×¡ÊÅìµþÅÔ¡¦53ºÐ¡¦½÷À¡Ë¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤Ï¤¿¤·¤Æ¡Ø¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¡Ù¤Ï¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£Â³¤¤ò¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡¡9°Ì¤Ï¥¥ã¥é¥á¥ë¤ÎÉ÷Ì£¤È¥µ¥¯¥Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¡Ø¥¥ã¥é¥á¥ë¥³¡¼¥ó¡Ù¡Ê'71Ç¯ Åì¥Ï¥È¡Ë¡£¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤Ï¡Ö¥á¥¤¥ó¤Î¥¥ã¥é¥á¥ë¥³¡¼¥ó¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ë»Ä¤Ã¤¿¥í¡¼¥¹¥È¥Ô¡¼¥Ê¥Ä¤Î¤·¤ç¤Ã¤Ñ¤µ¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¤ª¤¤¤·¤µ¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£Åö»þ¡¢¤³¤ó¤Ê¤ª²Û»Ò¤Ï½é¤á¤Æ¿©¤Ù¤¿¤Î¤Ç¶Ã¤¤¤¿¡×¡ÊÊ¡²¬¸©¡¦66ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë¤ä¡Ö¥Ô¡¼¥Ê¥Ä¤¬¹¥¤¤Ç¡Ø¤â¤Ã¤ÈÆþ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÊÅìµþÅÔ¡¦65ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¥Ô¡¼¥Ê¥Ä¤È¤¤¤¦Ì¾ÏÆÌò¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Î¿Íµ¤¤Ê¤Î¤«¤â¡£
»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤Ï¹âµéÉÊ
¡¡¤½¤·¤Æ8°Ì¤Î¿¹±ÊÀ½²Û¡Ê°Ê²¼¡¢¿¹±Ê¡Ë¡Ø¥¨¥ó¥¼¥ë¥Ñ¥¤¡Ù¡Ê'61Ç¯¡Ë¤Ï¡¢¥Á¥ç¥³¤¬¤±¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤Ë¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¤ò¤Ï¤µ¤ó¤À¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È²Û»Ò¡£È¯ÇäÅö»þ¡¢¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¤Ï¹âµé¤ª²Û»Ò¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤Ï¹âµéÉÊ¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½¢¿¦¸å¡¢¼«Ê¬¤ÎµëÎÁ¤Ç½é¤á¤ÆÇã¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤¿¤È¤¤Ï¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡ÊÀéÍÕ¸©¡¦58ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë¤È¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¿Í¤â¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤Ê¤é²¿¸Ä¤Ç¤â¥¨¥ó¥¼¥ë¥Ñ¥¤¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Âç¿Í¤Î°ß¤Ë¤Ï¾¯¤·¥Ø¥Ó¡¼¤«¤â¡×¡Ê¿É»À¤µ¤ó¡Ë
¡¡Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤È¼ê¤Ë¼è¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤ª²Û»Ò¤«¤â¡©
º£¤Ç¤âÍß¤·¤¤¤¢¤Î¥«¥ó¥Å¥á!
¡¡Â³¤¤¤Æ¥Á¥ç¥³²Û»Ò¤Î¡Ø¥Á¥ç¥³¥Ü¡¼¥ë¡Ù¡Ê'69Ç¯ ¿¹±Ê¡Ë¤¬7°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£'65Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Ü¡¼¥ë¡Ù¤ò²þÌ¾¤·¡¢¸½ºß¤â¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¤¤¤·¤µ¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î¤¯¤Á¤Ð¤·¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¶â¤È¶ä¤Î¥¨¥ó¥¼¥ë¥Þ¡¼¥¯¤ò½¸¤á¤ë¤È¤â¤é¤¨¤ë¡Ö¤ª¤â¤Á¤ã¤Î¥«¥ó¥Å¥á¡×¤Ë¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Â³½Ð¡£
¡Ö¤ª¤â¤Á¤ã¤Î¥«¥ó¥Å¥á¤ò½é¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤Î´î¤Ó¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÊÀéÍÕ¸©¡¦45ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë¤È¡¢°ìÀ¸¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤ë¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¥¨¥ó¥¼¥ë¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÈ¢Çã¤¤¤·¤Æ¤ß¤¿¤±¤É¥À¥á¤À¤Ã¤¿¡×¡ÊÅìµþÅÔ¡¦50ºÐ¡¦½÷À¡Ë¤È¡¢ÌµÇ°¤ÎÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¿©¤ÙË°¤¤Ê¤¤ÄêÈÖ¤ÎÌ£¡£º£¤âÄê´üÅª¤Ë¹ØÆþ¤¹¤ë¡×¡ÊÊ¡²¬¸©¡¦56ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë¤È¤ÎÀ¼¤ò½¸¤á¤Æ6°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸ÐÃÓ²°¤Î¡Ø¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹ ¤Î¤ê±ö¡Ù¡Ê'62Ç¯¡Ë¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö±öÌ£¤È³¤ÂÝ¤ÎÉ÷Ì£¤Ï¤¤¤Ä¿©¤Ù¤Æ¤â°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ë¡×¡ÊËÌ³¤Æ»¡¦68ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤â¤¢¤ê¡¢²¦Æ»¤Î°ÂÄê´¶¤¬É¼¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
È¯ÇäÅö»þ¤Î¾×·â
¡¡5°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï'66Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¡Ø¥Ý¥Ã¥¡¼¡Ù¡Ê¹¾ºê¥°¥ê¥³¡Ë¡£¡Ö¥×¥ì¥Ã¥Ä¥§¥ë¤Ë¥Á¥ç¥³¤ò²Ã¤¨¤¿¤À¤±¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤È´¶¿´¤·¤¿¡×¡Ê°¦ÃÎ¸©¡¦70ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë¤È¤ÎÀ¼¤«¤é¡ÈÈ¯ÇäÅö»þ¤Î¾×·â¡É¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡Ö³ØÀ¸¤Î¤³¤í¤Ë°ÛÀ¤ÈÎ¾Ã¼¤«¤é¿©¤Ù¤Æ¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤«¤Î¥Á¥¥ó¥ì¡¼¥¹¤ò¤·¤¿¡×¡ÊÀéÍÕ¸©¡¦58ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢Ã¸¤¤ÀÄ½Õ¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤ë¿Í¤â¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¿É»À¤µ¤ó¤â¡Ö¥¿¥¤¤ÎBL¥É¥é¥Þ¤Ç¡Ø¥Ý¥Ã¥¡¼¥²¡¼¥à¡Ù¤Ç¥¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ä¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ä!¡×¤È¶Ã¤¡£°ìÀ¸¤Ë°ìÅÙ¤¯¤é¤¤¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤«¤â¡©
¡¡¤½¤·¤Æ4°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ø¤¤Î¤³¤Î»³¡Ù¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤³¤È¡Ø¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¡Ù¡Ê'79Ç¯ ÌÀ¼£¡Ë¡£º£²ó¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤Ï11É¼º¹¤Ç¡Ø¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¡Ù¤Ë·³ÇÛ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ä¤â¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ÈÆ±¤¸¡È¤¿¤±¤Î¤³ÇÉ¡É¡£¥¯¥Ã¥¡¼¤È¥Á¥ç¥³¤Ë°ìÂÎ´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢¥Ö¥ë¥Ü¥ó¤Ë¤â¡Ø¤¤³¤ê¤ÎÀÚ³ô¡Ù¡Ê'86Ç¯¡Ë¤È¤¤¤¦¥Á¥ç¥³¤È¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤Î¤ª²Û»Ò¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤Î¤³¡¦¤¿¤±¤Î¤³ÏÀÁè¤ÎÐÙ¾å¤Ë¤ÏºÜ¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ê¿É»À¤µ¤ó¡Ë
¡¡¤¤¤Ä¤«»°¤ÄÇÃ¤ÎÀï¤¤¤¬¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¥Ù¥¹¥È3¤Ï¤ª¼ò¤Î¤ª¶¡¤Ë¤â¤Ê¤ë¡Ä
¡¡¤³¤³¤«¤é¤Ï¾å°Ì¤ÎÈ¯É½¡£Âè3°Ì¤Ï'78Ç¯È¯Çä¤Î¡Ø¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¡¡¥³¥ó¥½¥á¥Ñ¥ó¥Á¡Ù¡Ê¥«¥ë¥Ó¡¼¡Ë¤À¡£¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë¤Ï¡Ö¥³¥ó¥½¥á¥Ñ¥ó¥Á¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ï¤¹¤µ¤Þ¤¸¤«¤Ã¤¿!¡¡¤¤¤Þ¤À¤ËË°¤¤º¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊÊ¡²¬¸©¡¦56ºÐ¡¦½÷À¡Ë¤ä¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¡¢ËèÆü¿©¤Ù¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Û¤É¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¾×·âÅª¤ÊÌ£¤À¤Ã¤¿¡×¡Ê¿·³ã¸©¡¦52ºÐ¡¦½÷À¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¥³¥ó¥½¥á¥Ñ¥ó¥Á¤Ï¡¢'24Ç¯¤«¤é¿ô¼ïÎà¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò²Ã¤¨¤¿¡È¥Ñ¥ó¥Á¥Ñ¥¦¥À¡¼¡É¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£»þÂå¤È¤È¤â¤ËÌ£¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¿Íµ¤¤ÎÈë·í¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤ë¡×¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢¤ª¤ä¤Ä¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Î¡Ø¥Ù¥Ó¡¼¥¹¥¿¡¼¥é¡¼¥á¥ó¡Ù¡Ê'59Ç¯¡Ë¤¬Âè2°Ì¤Ë¡£¡ÖÀÎ¤Ï¡Ø¤Á¤Ó¤Á¤ã¤ó¥é¡¼¥á¥ó¡Ù¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ÆÂç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡×¡ÊÅìµþÅÔ¡¦61ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë¤ä¡ÖÍ§Ã£¤ÈÂÌ²Û»Ò²°¤Ë¹Ô¤¯¤ÈËè²ó¤Î¤è¤¦¤ËÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÊÊ¡°æ¸©¡¦52ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢¶¿½¥¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¥Ô¡¼¥Ê¥ÄÆþ¤ê¤Î¡Ø¥Ù¥Ó¡¼¥¹¥¿¡¼¥é¡¼¥á¥ó¤ª¤Ä¤Þ¤ß¡Ù¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡È¼ò¤Î¤ª¶¡¡É¤È¤·¤ÆÂç¿Í¤«¤é¤â°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±É¤¨¤¢¤ëÂè1°Ì¤Ï¡¢¥¨¥Ó¤ò»È¤Ã¤¿¥¹¥Ê¥Ã¥¯²Û»Ò¤Î¥«¥ë¥Ó¡¼¡Ø¤«¤Ã¤Ñ¤¨¤Ó¤»¤ó¡Ù¡Ê'64Ç¯¡Ë!
¡ÖCM¥½¥ó¥°¤¬¤È¤Æ¤âÎ®¹Ô¤Ã¤¿¡£¤«¤ê¤³¤ê¤·¤¿¿©´¶¤È¤Û¤ó¤Î¤ê±öÌ£¡¢¥¨¥Ó¤ÎÉ÷Ì£¡Ä¡Ä¡£¤¿¤·¤«¤Ë»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡ÊÅìµþÅÔ¡¦60ºÐ¡¦½÷À¡Ë¤ä¡Ö¡Ø¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ù¤Î¤ÇËèÆü¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÊÉÙ»³¸©¡¦61ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô¡£CM¤ä¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¡Ö¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤¢ö¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬É¼¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤é»ä¤¿¤Á¤Ï¡Ø¤«¤Ã¤Ñ¤¨¤Ó¤»¤ó¤Ï¡¢¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¼ö¤¤¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ä¡×¡Ê¿É»À¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¼Â¤Ï¡¢¤³¤ÎÌ¾¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¤Ï¤¤¤Þ¤À¤ËÆÃÄê¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤È¤«¡£½ôÀâ¤¢¤ê¡¢¡Ø¤«¤Ã¤Ñ¤¨¤Ó¤»¤ó¡ÙºÇÂç¤ÎÆæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£²ó¡¢¾¼ÏÂÀ¸¤Þ¤ì¤Î¤ª²Û»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢»ä¤¬¹¥¤¤Ç°ì»þ´ü¤è¤¯Çã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¨¥¢¥¤¥ó¥Á¥ç¥³¤¬¤¹¤Ç¤ËÈÎÇä¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡È¼º¤Ã¤Æ½é¤á¤Æµ¤¤Å¤¯ÂçÀÚ¤µ¡É¤ò¡¢¤ª²Û»Ò¤Ë¶µ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡£¾¼ÏÂ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ÆÎáÏÂ¤â¿Íµ¤¤Î¤ª²Û»Ò¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï¤â¤Ã¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ë¹¥¤¤Ê¤ª²Û»Ò¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹!¡×
¡¡¤ª²Û»Ò¤Î¿ä¤·³è¡¢»Ï¤á¤Æ¤ß¤ë¡©
¡ã¼èºà¡¦Ê¸¡¿¤È¤ß¤¿¤Þ¤æ¤ê¡ä