元「オアシス」のノエル・ギャラガー(57)が、近いうちに人工膝関節置換術を受けることが明らかになった。ノエルは関節炎を患っていることから、今年後半に膝を手術する予定だという。昨年には、ノエルの弟リアム・ギャラガー(51)が人工股関節置換術を受けていた。ノエル・ギャラガーが関節炎で悩んでいることから、今年後半に人工膝関節置換術を受ける予定だと、英メディア『The Sun』が5日(以下、現地時間)に報じた。

人工膝関節置換術とは、加齢や関節症などのために変形した膝関節を人工的なものに置き換える手術だ。手術では関節の表面を削り取り、金属やセラミックなどのインプラントを被せる。しかしノエルは膝の手術を受けることに乗り気でないそうで、ある関係者は同メディアの取材に対し、このように語った。「ノエルは膝の手術が必要だということに、全く納得していません。これは彼が年をとってきた証拠です。彼はじっとして横になっていることが苦手なんです。テレビでサッカーを見ている時は別ですが。」昨年2月には、ノエルの弟リアム・ギャラガーが人工股関節置換術を受けたことを報告した。リアムは長年にわたり甲状腺の問題を抱えており、2022年には関節炎を患っていると明かしていた。当時、リアムは自身のSNSで股関節の手術をしたことをファンに伝えると、「ヒップ、ヒップ、フーレイ(万歳三唱)!」と記すなど、フォロワーと一緒に“ヒップ(股関節)”をネタにしたジョークで盛り上がっていた。リアムに続いて兄ノエルも関節の手術を受けることについて、前出の関係者はこのように述べている。「リアムは苦しんだ末に、股関節の手術を受けなければなりませんでした。今は、ノエルが同じ道を歩んでいるんです。リアムは間違いなく、自分と同じ問題を抱えるノエルのことを笑いのネタにしていることでしょう。」そして「ノエルは、すぐに回復すると思います。軽い手術であり、彼の自由を制限することもないでしょう」と付け加えた。同メディアによると、ノエルは4日に配信したポッドキャストの番組で、共演する英コメディ作家マット・モーガンに「膝が悪くて、手術しなきゃいけないんだ」と明かしていたという。なおノエルのソロ・プロジェクト「ノエル・ギャラガーズ・ハイ・フライング・バーズ」は、今月17日のカーディフ公演を皮切りに、8月1日まで英国ツアーを敢行する予定だ。ノエルはツアー終了後に休暇を取り、その間に膝の手術を受けるとみられている。画像2、3枚目は『Liam Gallagher Instagram「Glad to announce the LG2 SPZL in a bottle green colourway.」』『Noel Gallagher’s HFB Instagram「This year’s shows started with a bang last week,」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)