トム・クルーズ(61)と元妻ケイティ・ホームズ(45)の娘スリ・クルーズさん(18)が、高校を卒業した。スリさんは母ケイティと一緒に会場前に現れ、同級生とハグをする様子が目撃された。さらに卒業式のパンフレットでは、スリさんが父の姓“クルーズ”を名乗らず、ケイティのミドルネーム“ノエル”と記載されていることが明らかになった。トムは現在、撮影で英国に滞在しており、スリさんの卒業式には出席しなかった。

現地時間21日、米ニューヨークの「ユナイテッド・パレス・シアター」で「ラガーディア・ハイスクール(LaGuardia High School)」の卒業式が行われた。マンハッタンのリンカーンセンター近くにある同校は、音楽芸術や舞台芸術を専門とする公立高校だ。当日、卒業式の会場前では、同校で学んだスリ・クルーズさんが、母ケイティ・ホームズと卒業式会場に向かう姿がキャッチされた。スリさんはケイティと元夫トム・クルーズの娘だが、会場に父トムの姿は見当たらなかった。米メディア『Page Six』が掲載した写真では、会場の外でスリさんがケイティと並んで歩く姿が写っている。スリさんはロングヘアを下ろし、白いマキシドレスの上に卒業式用の赤いガウンを羽織っている。首からは、スリさんが学んだとみられる「ミュージック」の文字がプリントされた白いサッシュを下げている。ケイティはロングヘアを下ろしてサングラスをかけ、クリーム色のシャツとワイドパンツを着用していた。別の写真では、スリさんが同級生達とハグをしたり写真撮影をする姿が捉えられている。スリさんは満面の笑みを見せており、高校最後の日を満喫しているようだ。さらに同メディアが入手した同校の卒業式のパンフレットには、スリさんの名前が“スリ・ノエル(Suri Noelle)”と記載されていた。“ノエル”はスリさんの母ケイティのミドルネームだ。スリさんが父トムの姓“クルーズ”を法的に外したかどうかは不明だが、18歳になった彼女が自分の姓を選びたいと望んでいることは確かなようだ。トムは現在、映画『ミッション・インポッシブル』シリーズ第8弾の撮影のため、英国に滞在している。英時間22日には、ロンドンの「ウェンブリー・スタジアム」で開催されたテイラー・スウィフトのコンサートを訪れていた。トムとケイティは、スリさんが6歳だった2012年の夏に離婚が成立。トムは、スリさんが18歳になるまでの養育費やその他の費用を支払うことに同意した。その後、ケイティとスリさんはトムが生活の拠点とする米ロサンゼルスを離れ、ニューヨークで暮らし始めた。トムには十分な面会権が与えられたが、スリさんとは絶縁状態にあると囁かれている。なお高校を卒業したスリさんは、今秋から米ペンシルベニア州ピッツバーグにある私立研究大学「カーネギーメロン大学(Carnegie Mellon University、CMU)」に進学する予定だ。画像3枚目は『Katie Holmes Instagram「Thank you @chloe for having me to your beautiful show in Paris」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)