放送・配信中のアニメの最終回が近づき、入れ替わりに新たな作品が始まる時期がやってきました。2024年夏に始まるアニメの数は、約60本。YOASOBIによる主題歌「アイドル」が記録的ヒットとなったことも有名なアニメ「【推しの子】」の第2期や、シリーズ新作「〈物語〉シリーズ オフ&モンスターシーズン」、往年のロボットアニメが復活する「グレンダイザーU」、ヴィランたちが大暴れする「異世界スーサイド・スクワッド」、ゲーム原作の「天穂のサクナヒメ」、連載作品3度目のアニメ化となる松井優征作品「逃げ上手の若君」などが名前を連ねています。

食べることが大好きで幼少期からずっとプラスサイズだった、看護師の万莉子。



恋とは無縁の人生だと思っていたのに、ある日先輩に誘われて参加した合コンでイケメンとの出会いが。



さらにイケメンからデートのお誘い!?



突然のモテに戸惑う、恋愛経験値ゼロ女・万莉子が取った行動は・・・?

『魔王軍最強の魔術師』と呼ばれ、単身で砦をも攻略する魔族、その名はアイク。



絶大な魔術で敵をなぎ払う様は、まさしく『化け物』そのもので、敵味方から畏怖される存在だった。



しかし、そんな彼には、他の魔族にはいえない秘密があった。



「――俺、実は人間なんだよね」



人間であることを隠しながら魔族と人間の共生を目指す、成り上がりダークファンタジー!

“別にいいじゃねぇか……。何歳から新しいこと始めたって!”



最強にして新人のオッサン、冒険者を目指す!



「夢を追うならできるだけ若いうちがいい」



人は皆、そう考える。だが、どうしても諦められない。そんな大人も、どこかにいる――。



10代で冒険者になるのが当たり前の世界で、30歳を過ぎてギルド事務員から冒険者を目指したリック・グラディアートル。



大陸最強の冒険者が集う伝説のパーティ「オリハルコン・フィスト」のメンバーによる想像を絶する訓練の日々を過ごしてきた彼は、新米Fランクながらも最高位であるSランク並みの戦闘力を有していた!?



叶えたい夢を追い続けるアラサー主人公が、なめてかかってくるエリート冒険者を、本人が気付かないうちに鍛え上げられた戦闘力で次々にねじ伏せていく痛快アクションコメディ!

家電を買ったら妻になりました。



毎日ご飯を作ってくれる女の子は、<感情がない>家事ロボットだった――。



一人暮らし3年目の社畜サラリーマン「タクマ」は、家事ロボットの「ミーナ」を購入する。



タクマは不器用で恋愛経験が少なく、ミーナも料理は出来るが人間についてはまだまだ勉強中。



人間とロボットという一見ちぐはぐな夫婦の二人は、一緒に過ごすことで互いを知っていく。



そして、感情がないはずのミーナにもやがて――。

そのゲームは突然始まった―――。



『多数欠』それは “多数派が失われる” 過酷な生き残りゲーム。



絶大な力を持つ首謀者・皇帝に立ち向かうため、少年少女たちは謎の特殊能力「特権利」を手に 運命を切り開いていく!

「この芸能界(せかい)において嘘は武器だ」



地方都市で働く産婦人科医・ゴロー。



ある日"推し"のアイドル「B小町」のアイが彼の前に現れた。



彼女はある禁断の秘密を抱えており…。



そんな二人の"最悪"の出会いから、運命が動き出していく―。

久世政近の隣の席に座るアーリャさんは、いつも彼に対して冷ややかな目線を向けている。



けれど、時々ボソッとロシア語で彼にデレていて……。



その言葉を政近も聞き逃しはしない。



なんと、政近はロシア語のリスニングがネイティブレベルだったのだ!!



気付いていないと思い込み、時々デレるアーリャさん。



そして、その意味を理解しながらも、気付いていないような振りをする政近。



ニヤニヤが止まらない、二人の恋模様の行方は――!?

気になる相手は年下男子。



本当の気持ちを伝えたい、近くて遠い君に。



憧れの先輩・桃井真珠を追いかけて青葉大へ入学した杉浦陽。真珠先輩と過ごす楽しい大学生活を思い描く陽だったが、ある日下宿先の前で、元人気アイドル・如月澪と出会う。彼女は芸能界引退後、陽と同じ下宿先の1階で、人目を避けて暮らしているという。



陽に対し攻撃的な態度をとったかと思えば、今度は「友達になりたい」と接近してくる、謎の多い澪。笑顔で接しながら陽と一定の距離を保とうとする真珠。さらに、合コンで出会った彼氏と別れたばかりだという先輩の三国紗羅。3人のヒロインと陽の青春の結末は…?

不良で一匹狼の寿と、映画部で寿を撮影することになった真央。



寮で同室の二人が交わした「約束」が、やがて二人を甘く縛りつけて――。



映画部部長で人気者の仁と、仁に対抗心を燃やす後輩の義一。



ぶつかりながらも、やがて二人は惹かれ合い――。



無口で不愛想だが信頼の厚い副部長の礼と、季節外れの新入部員・詩音。



不意のキスから、二人の「お付き合い」が始まって――。



「僕らは、レンズ越しに恋を知る。」

猫だけで営むお店『ラーメン赤猫』、そこにバイトの面接で訪れた人間の珠子。



正直に犬派と答えた彼女はあっさりと採用が決まり、任されたお仕事は猫たちのお世話係。



ブラッシングを通じて垣間見える猫模様に、様々なお客様が織りなす人間模様。



身体も心も温まる『ラーメン赤猫』、愛しさ大盛り、召し上がれ。

世界をめぐり、怪物と戦い、人々を守る。



そんな冒険者に憧れる少年・ノールに下されたのは、「全てにおいて、一切の才能がない」という残酷な判定だった。



でも才能がないなら、誰よりも努力すればいい!



身につけた最低スキル──攻撃を弾く【パリイ】を十数年もの間ひたすら磨き続け、ついには千の剣を弾けるように成長する。



しかし、どれほど極めても最低スキルだけでは冒険者にはなれず、ノールはいつの間にか世界最強クラスの力を手にしながらもそれを自覚することもなく、街の雑用をこなす日々をおくっていた。



そんなある日、魔物に襲われている王女・リーンを偶然助けたことで、ノールの運命の歯車は思わぬ方向へと回り出す……!



──これは、謙虚な無自覚最強男が、磨き抜いた最底辺スキル【パリイ】で、強者を薙ぎ倒していく物語。

――どこかの海辺にある、古びた喫茶店。そこには…女神様がいるらしい――



ケンカ別れした祖母が遺した喫茶店「Familia」を継いだ主人公・粕壁隼。



そこには「おばあちゃんの家族」を語る見知らぬ5人の女神(カワイイ女の子)が!



初めは衝突ばかりだったが、それぞれの過去や、家庭の事情を知った隼と女神たちの尽力によって様々な問題を乗り越えてきた「Familia」。



しかし…隣にまさかのライバル店!?



そこには5人の新たなカワイイ女の子が!?



そして祖母の代から続く不思議な縁が、隼と女神たちの関係をさらに深めていき…!?



“恋”と“家族”の六角関係が大きく動き出す!



5人全員「正ヒロイン」の、ヒロイン多すぎシーサイドラブコメが再びここに開幕!

学校では空気な高校生、三森灯河はクラスメイトとともに勇者として異世界に召喚された。



女神ヴィシスによってクラスメイトたちが次々にS級、A級と能力を見出される中、灯河は最低ランクであるE級と宣言され『廃棄』対象となってしまう。



生存率ゼロの遺跡に廃棄された灯河はハズレ枠と貶された【状態異常スキル】を駆使して遺跡脱出を試みる。



その日から、女神ヴィシスへの復讐の炎を宿した青年は人畜無害な人間をやめ、心の奥底に隠していた本性を明かしていく……



「はじめようか、生存競争を」

砂漠に堕ちた男には、記憶がない。



男は兜甲児に拾われ、大介と名付けられた。



夢のクリーンエネルギー光子力により成した財で、大富豪と正義の味方、2つの顔を持つ甲児は、どこか陰があるも非凡な才能を持つ大介に信頼を寄せて行く。



穏やかな日々が続くと思われていた中、未確認空中現象が世界中の大都市上空に出現する。



それは地球から遠く離れた星系より襲来したベガ星連合軍だった。



地球の兵器を遥かに凌駕するベガの前に蹂躙される人類。



プールの水を割って屹立する鉄の城マジンガーZ、地球最後の希望も異形の兵器円盤獣を前に苦戦を強いられる。



絶体絶命の中、砂塵を舞い上げ現れたのは、異星の魔神グレンダイザー。



乗っていたのは大介、彼は故郷フリード星を追われた王子デューク・フリードだったのだ──

犯罪都市、ゴッサム・シティ。



A.R.G.U.S長官のアマンダ・ウォラーはある任務のため、ハーレイ・クイン、デッドショット、ピースメイカー、クレイフェイス、キング・シャークを招集。ゴッサムの極悪悪党(ヴィラン)共が送りこまれたのは、ゲートによって繋がった剣と魔法の世界、オークが闊歩しドラゴンが空を翔ける″異世界=ISEKAI″だった!!



ISEKAI到着直後から暴走するハーレイ達だったが、王国の兵隊に捕まり監獄送りに。



首に装着された爆弾の爆発まであと72時間…。



タイムリミットが迫るハーレイ達。



女王アルドラとの交渉の末、掴み取った解放の条件は″敵対する帝国軍の征圧″



NO CHOICE!! 自由を得るため…ハーレイ達はファンタスティックでデンジャラスな戦地へ向かう!!



逃げても即死!任務失敗でも即死!



命懸けのミッションを背負ったハーレイ達はこのISEKAIを生き抜くことができるのか!?



決死の特殊部隊=スーサイド・スクワッドのド派手な”暴”険譚が今、幕を開ける!LET'S PARTY!!

アントムルグのダンジョンに消えた父を追い、単独で挑み続けてきたシーフの少女クレイ。



探索の末、ついに前人未踏の地下9階に到達。



そんな矢先にモンスターとの戦闘でダンジョンの壁が崩落!



崩れた壁の中から現れたのは――管理人!?



ダンジョンで働くもの達が織り成す、迷宮お仕事ファンタジー。

フェルナーク大陸の南方に位置する辺境にもかかわらず、5つの小国がひしめき合い、小競り合いの絶えないクレボーン島。



その中で最も小さく最も平和なベイル王国の…つまり辺境の中の辺境にある小さな村で慎ましく暮らす少女ニコラ。



日課の薪拾いの最中に彼女の前に現れたのは、はるか山奥に住むはずの巨大なドラゴン。



まさに村が襲われようというその時、駆けつけたのは、極秘に組織された調査隊“王の探求者(キングス・シーカ―)”の一員を名乗るハガという男。



繰り返される平穏な毎日の中で飽きることも知らなかったニコラは、ハガに憧れ、自ら外の世界へと踏み出すことを望む。



そして、彼女はこの世界の本当の姿を知ることになる。

リリエール!!!



3次元の女子に興味無し!



漫画研究部部長・奥村は今日も部室でひとり、画面の向こうに映る愛してやまない2次元のキャラクター・リリエルの名を叫んでいた……。



そんな奥村のもとへやってきたのは「リリエルになりたい」という3次元女子・天乃リリサ。



彼女は、漫画の中に登場する女の子のエッチで可愛い「衣装」が大好き。



そして、奥村に負けないくらいリリエルを愛する仲間(オタク)だった!



奥村に秘密の趣味がコスプレであることを明かしたリリサは、コスプレの写真や動画が詰め込まれた「ROM(ロム)」のコレクションを見せて伝える――。



「私っ……これを作りたいんです!!」



ふたりきりの部室で始まるコスプレ活動!



リリサが変身(コスプレ)したリリエルは奥村が衝撃を受けるほど本物(リアル)で!?



熱意に押された奥村もカメラを手に!?



真摯に熱くコスプレに向き合う彼らが、「何かを熱烈に愛している」全てのオタクへ贈るコスプレ青春ストーリー、開幕!!

◆愚物語



中学三年生になった阿良々木月火は、今日も変わらぬ日常を過ごしていた。



月火の監視を続けている斧乃木余接だったが、少しの油断から、初めて重大なミスを犯してしまう。



事態を解決するべく余接が向かった先は、千石撫子の家で――。



◆撫物語



中学三年生になった千石撫子は、自身の将来のためにひたすら絵を描く毎日を送っていた。



そんな撫子に、突如タイムリミットが告げられる。



状況を打開するために彼女のとった方法は『四人の千石撫子』を描き上げることだった――。



自分さえ、手に負えない(……)のが青春だ。

遥か東方の果て、ヤナトの国。



古来よりこの地では神々の住む頂の世と人間の住む麓の世、二つの世があると信じられている――。



頂の世に住まう上級神かつ駄女神のサクナヒメは、武神と豊穣神の間に産まれながら、両親が蓄えた穀を潰しぐうたらな生活を送っていた…



そんな中ある日、ひょんなことから神々の都を追放され、鬼たちが巣喰う孤島・ヒノエ島へ!?



明日の食糧もままならない不毛の大地で、土を耕し米を育てて鬼退治へ。



神の世に迷い込んだ人間たちと、ひよっこ豊穣神の、もみ殻舞い散る集団生活が始まる!!

時は西暦1333年、武士による日本統治の礎を築いた鎌倉幕府は、信頼していた幕臣・足利高氏の謀反によって滅亡する。



全てを失い、絶望の淵へと叩き落とされた幕府の正統後継者・北条時行は、神を名乗る神官・諏訪頼重の手引きで燃え落ちる鎌倉を脱出するのだった…… 。



逃げ落ちてたどり着いた諏訪の地で、信頼できる仲間と出会い、鎌倉奪還の力を蓄えていく時行。時代が移ろう大きなうねりを、「戦って」「死ぬ」武士の生き様とは反対に「逃げて」「生きる」ことで乗り越えていく。



英雄ひしめく乱世で繰り広げられる、時行の天下を取り戻す鬼ごっこの行方は――。

街の整体サロン『スマイリーボア』で働く直江友厚はある日、ニット帽にサングラスの怪しい客を担当することになる。キャップに隠した耳が異常にもっこりしたその女性は、なんと異世界から来たエルフだった!!



ぽっちゃりエルフの絵留札さんのダイエットを手伝うことになった直江は、日本に巣くう異世界人の悩みにドタバタと巻き込まれて…!!



フライドポテトに魅了された絵留札さんは果たして痩せることができるのか!?



「ぽっちゃりエルフのダイエットコメディ開幕!!」

映画、アニメ、舞台…と様々な分野で活躍する稀代のエンターテイナー、声優の津田健次郎と浪川大輔がタッグを組んで結成をした「超電導dB」。



2人が次に挑む新たな企画は、偉人の名言を使ったコントアニメーション!



名言は人々の目標になったり、座右の銘になったり、モチベーション向上になったり等、多大な影響を齎します。



世界に溢れる偉人たちが残した様々な名言を“現代”に“誤訳”として表現される事で正しい名言を学ぶ事を目的とした本企画。



個性豊かな脚本家とキャラクター達によるアニメパート。



更にこのアニメをどのように企画/制作して来たのかを赤裸々に深堀りする実写ドキュメンタリーパート。



“明日、一歩成長出来そうな名言”に笑いとリアルを添えて、毎話どんな展開になるのか見逃せない!

“たがいに助け合い、完全な小市民を目指そう。”



かつて“知恵働き”と称する推理活動により苦い経験をした小鳩くんは、清く慎ましい小市民を目指そうと決意していた。同じ志を立てた同級生の小佐内さんとたがいに助け合う“互恵関係”を密かに結び、小市民としての高校デビューを飾り平穏な日々を送るつもりでいたのだ。ところがふたりの学園生活に、なぜか不可解な事件や災難が次々と舞い込んでくる。はたして小鳩くんと小佐内さんは、小市民としての穏やかな日々を手に入れることができるのだろうか。

一人前の魔導士をめざして魔法学院に入学した少年ウィル。努力家の彼には魔導師として致命的な弱点があった。それは、“魔法がまったく使えない”こと。同級生や教師から冷たい視線を浴び、時にはくじけそうになりながらも、強い気持ちで邁進していくウィル。杖は使えなくとも剣を執り、魔法至上主義の世界で戦い抜く。自分だけに与えられた力を信じて。そして、大切な人との約束を守るためにーー



落ちこぼれの少年が剣で魔法に挑む。杖と剣が交わる魔剣譚が今はじまる!

フィオーレ王国随一で、お騒がせ魔導士ギルドとしても有名な「妖精の尻尾フェアリーテイル」。



そこに所属するナツ・ルーシィ・ハッピー・グレイ・エルザ・ウェンディ・シャルルの最強パーティーは、旅立ちの時を迎えようとしていた。



目指す先は遥か北の大地・ギルティナにあるという世界最古の魔導士ギルド「魔陣の竜マギア・ドラゴン」。



黒魔導士ゼレフや黒竜アクノロギアとの死闘を乗り越えたナツたちに、<S級クエスト>の更に上級である<100年クエスト>に挑む許可が特別に下りたのだ。



<100年クエスト>は、「魔陣の竜」が創設されてから百余年、誰一人として達成できていない伝説級の難関依頼。



初めての大陸の“不可思議な街”、初めて出会う“不可解な神”、そして動き出す“不気味な敵”…。



心躍るナツたち「妖精の尻尾」の新たな大冒険が、幕を開ける!

都立日野南高校に通う女子高生、虎視虎子。



ある日の登校中、彼女は顔に冷たいものが当たるのを感じた。



ふと上を見ると、そこには鼻水をたらし、ツノが電線に引っかかって身動きが取れなくなっている女の子が――!?



うっかり変な『ツノ』の生えた少女・鹿乃子のこを助けたことで、優等生(の皮を被った)虎視虎子の人生がかき乱されていく……



一人の少女(元ヤン)が一人のシカ(?)に出会うガール・ミーツ・シカ物語開幕!!

国内トップクラスのVTuber運営会社「ライブオン」。



その三期生「心音淡雪」は、星の数ほど存在するVTuberたちの中で、どこか個性を出しきれないまま伸び悩む日々を送っていた。



そんなある日、いつも通りに配信を終えた淡雪は不注意から配信を切り忘れてしまい――



――プシュ!



「んっんっんっ……ぷはぁー!!」



「うひゃー!やっぱロング缶のなる音は最高だぜぇ!!」



普段の清楚キャラとは真逆の酒好き・女好き・下ネタ好きな素の姿を全世界に晒してしまう。



大炎上かと思いきや……?



そのギャップがウケてまさかの大バズ!トレンド1位に!?



まさかの事態に困惑しつつも、開き直った彼女は――



「おっしゃー配信始めるどー!」



元・清楚系VTuber心音淡雪の伝説が今始まる!!

神様のミスによって命を落とし、転生した茅野巧。



様々なスキルを授かり異世界に送られると、そこは魔物が蠢く危険な森の中だった。



タクミはその森で双子と思しき幼い男女の子供を発見し、アレン、エレナと名づけて保護する。格闘術で魔物を楽々倒す二人に驚きながらも、街に辿り着いたタクミは生計を立てるために冒険者ギルドに登録。



アレンとエレナの成長を見守りながらの、のんびり冒険者生活がスタート!

「俺の家は…すっかりラブホになった」



カメラマンになる夢を挫折した円人と、モデルになる夢を叶えた弥生。



差がついてしまった幼馴染の2人が…突然の同居スタート!?



最初はきまずい雰囲気だったけど、弥生には、円人に言えないある秘密があって…



夜遊びから始まる、幼馴染との新たなカンケイ。



もう、ただの幼馴染ではいられない――

「真夜中なのにおっはよー!真夜中ぱんチです!」



世界でもっとも見られている動画投稿サイト「NewTube」。



3人組 NewTuber「はりきりシスターズ」の「まさ吉」こと真咲は、生配信中の問題行動が炎上し、チャンネルをクビになってしまう。



起死回生を狙う真咲の前に現れたのは、なぜか彼女に運命を感じたヴァンパイアのりぶ。



その超人的な能力があれば、目標のチャンネル登録100 万人だって夢じゃない!?



真咲は、自分の血に惹かれるりぶに動画出演を依頼。



対価として差し出したのは……。



「100万人が達成できたら、いいよ。私を食べて」



りぶの暮らす晩杯荘の仲間たちを巻き込み、絶対夢を叶えたい動画投稿少女×絶対食べたいヴァンパイアの決死の動画撮影が始まる!!

悪の組織――あらゆるものを侵略し、あらゆるものを滅ぼす。



残忍にして狡猾なその組織のブレーンには、王の片腕たる悪の参謀がいた。



地上侵略の危機に立ち上がる、薄幸の魔法少女・白夜。



彼女と対峙した悪の参謀・ミラは、なんと一目ボレしてしまい……。



魔法少女と悪が敵対していたのは、かつての話。



殺し愛(あ)わない、ふたりの行く末は――?

恥の多い第二の生涯が始まる。

白崎純と琉実・那織の神宮寺姉妹は小さいころから家族同然で育った幼なじみ。



見た目ボーイッシュで乙女思考な姉・琉実と、外面カワイイ本性地雷なサブカルオタの妹・那織。



顔はそっくりだけど全く正反対な2人。



純はいつからか芽生えた恋心を抱えながらも、特定の関係を持つでもなく交流は続いていたのだけれど……



「わたしと付き合ってみない?お試しみたいな感じでどう?」



琉実が発したこの一言が、3人をいびつな三角関係へと導いていく――

科学技術が発達した、機械仕掛けの理想郷「帝国」。



超常の力・星霊術を駆使し、“魔女の国”と恐れられる「ネビュリス皇庁」。



二国は長きにわたる戦争を続けてきたーー。



帝国の最高戦力イスカと皇庁の王女にして“氷禍の魔女”アリスリーゼは、激闘の中で互いの素顔に触れ、その生き方と理想に惹かれ合う好敵手となった。



独立国家アルサミラで帝国と皇庁の謀略を打ち砕いた二人は、再会を誓ってそれぞれの道へと進むが、意外な形でその約束を果たす。



アリスの妹シスベルと取り引きを交わし、護衛として皇庁に潜入するイスカ。



シスベルの捜索隊として皇庁の都市リースバーデンを訪れるアリス。



偶然の再会は二人の心をさらに燃え上がらせるが……



同時に皇庁内では帝国の内通者「純血種・被検体E」が暗躍し、帝国の「特務・女王捕獲計画」が動き出そうとしていた。



否応なく引き裂かれようとするイスカとアリスは、その運命に抗うことができるのか――。

様々な動物の姿をまとう獣人が住まう世界に、ラブラック=ベルは唯一の"人間"として生まれた。



牙も毛皮も鱗もない彼女は"のっぺらぼう"と呼ばれ、どこにも自分と同じ種族を見つけることができずに、もの寂しさを感じながら日々を過ごしていた。



「私も、世界と交じり合いたい――」



そんな想いに胸を焦がし、身の丈ほどの大剣<唸る剣ルンディング>と共に、自分のルーツを探す旅に出ることを決意する。



その代償として、数々の試練が待ち受けるとも知らずに――

「なんで誰も、本当の世界を覚えていないんだ……!」



地上の覇権を争う五種族の大戦が、人類の勝利に終わった時代。だがその世界は、少年カイの目の前で突如として「上書き」された。



パラレルワールドのような世界でカイが見たのは、歴史が改ざんされ、人類が大戦に敗れた光景――



ここでは竜や悪魔が地上を支配し、さらにカイは全ての人間から忘れられた存在になっていた。



だが神秘の少女リンネと出会い、カイは英雄なき世界で、英雄の剣を継承し、君臨する強大な敵種族に戦いを挑む。



世界から忘れられた少年が「真の世界を取り戻す」王道ファンタジーバトル、開幕!

原因不明の海面上昇によって、地表の多くが海に沈んだ近未来。



幼い頃の事故によって片足を失った少年・斑鳩夏生は、都市での暮らしに見切りを付け、海辺の田舎町へと移り住んだ。



身よりのない彼に遺されたのは、海洋地質学者だった祖母の船と潜水艇、そして借金。



夏生は“失った未来”を取り戻すため、祖母の遺産が眠るという海底の倉庫を目指して潜る。



そこで見つけたのは、棺のような装置の中で眠る不思議な少女―アトリ。



彼女は、人間と見紛うほどに精巧で感情豊かなロボットだった。



海底からサルベージされたアトリは言う。



「マスターが残した最後の命令を果たしたいんです。



それまで、わたしが夏生さんの足になります!」



海に沈みゆく穏やかな町で、少年とロボットの少女の、忘れられない夏が始まる―。

モブな男子高校生の成り上がり英雄譚!



ステータスも低くいわゆるモブキャラである高校生・高木海斗は、日本に現れたダンジョンで毎日スライムを狩り、クラスのマドンナである幼馴染に憧れながらせっせと小遣稼ぎをするふつうの探索者だった。



ある日そんな彼の前に、見たこともない金色のスライムが現れる。



困惑しつつも倒すと、神話の存在を呼び出せるサーバントカードと呼ばれる時価数億の激レアアイテムが!!



覚悟を決めて召喚するとそこにはこの世のものとも思えぬ美しさの戦乙女(ヴァルキリー)が現れ――。



モブな探索者から成り上がれ!現代バトルファンタジー開幕!

想い人の恋人の座を勝ち取れなかった女の子--「負けヒロイン」。



食いしん坊な幼なじみ系ヒロイン・八奈見杏菜。



元気いっぱいのスポーツ系ヒロイン・焼塩檸檬。



人見知りの小動物系ヒロイン・小鞠知花。



ちょっと残念な負けヒロイン--マケインたちに絡まれる、新感覚・はちゃめちゃ敗走系青春ストーリーがここに幕を開ける!



負けて輝け、マケインたち!

彼女が最後に見た光景は資料が雑然と散らかるデスクだった。徹夜続きで働き、突然心臓が止まってしまったのだ。やりたいことがたくさんあったはずなのに、机に突っ伏して最期を迎えるなんて…。



彼女は二度目の人生を魔法の存在する世界で送ることになった。名前はダリヤ・ロセッティ。彼女が暮らすこの世界には、人々の生活を便利にする「魔導具」がある。普段の生活はだらしないが魔導具師としては尊敬できる父のカルロ。ダリヤはカルロの作る魔導具に憧れ、自分も魔導具師になろうと決意する。これは彼女が魔導具師として前をむき、花開いていく物語。

「応援したいって気持ち…どこから湧いてくるんだろう?」



チアリーディング全国大会連覇を目指す名門、鷹ノ咲高校。1年生ながらにAチームを勝ちとった全中大会優勝経験者、美空かなたは大会中のミスがきっかけで飛べなくなってしまう。



そんなある日、かなたの目に飛び込んできたのは、電車と並んでビルからビルへと飛び移るパルクール女子高生、小父内涼葉だった。



かなたと涼葉に新体操お嬢様・詩音。ブラジルからの帰国子女・杏那。杏那のクラスメイト、ヨガ哲学女子・穏花。そしてかなたの元チームメイト、車いす女子の恵深。



趣味も特技も性格もバラバラなメンバーが歌ったり、ぶつかったり、スタンツしたり、妄想したり…。



応援したいって純粋な気持ちが揃う時、PoMPoMs(ポンポンズ)の応援はチアリーディングの枠を超えて人の心に伝わっていく。群馬の女子高生6人の応援が、世界をちょっとだけ変える…のかも?

男だけど可愛いものが大好きで、女の子の姿で高校生活を送る“男の娘”・花岡まこと。



ある日の放課後、まことは、“女の子だと勘違いしたまま”の後輩女子・蒼井咲に告白をされる。



「実は自分は男の子なのだ」と打ち明け、告白を断るまこと。



しかしまことの予想に反し、咲はあきらめるどころか、「男女両方の先輩が楽しめる」とテンションアップ!



さらに、「私が先輩の初恋の人になってみせます」と宣言して……。



可愛いものが大好きな、まこと。



まことに恋をする、元気いっぱいの後輩・咲。



まことを近くで見守り続けてきた、幼馴染の竜二。



3人の、恋と友情と、成長の物語がはじまる――。

21世紀半ば、地球から戦争が無くなった――。



各国に突如現れた超人的な力を持ち、平和を願う“ヒーロー”によって、世界は大きく変化したのだ。



新たに得られた平和を維持すべく各国のヒーローたちが活躍する世界において、日本の平和を担っていたのは、人前に出るのが超絶苦手な“恥ずかしがり屋”の少女ヒーロー、シャイだった。

食いしん坊でまじめな主犬公・こいぬ。



いつも通り職場に向かうと会社が倒産したと告げられて…



職を失い、途方に暮れるこいぬ。



そんな時に現れた不思議な求犬広告。



その仕事の内容は「街のいたるところに犬のステッカーを貼りまわる」というもの。



目的はよくわからないけれど、こいぬは “ステッカーを貼りまわる” お仕事に日々励むことになるのでした



いや、そもそもこの仕事はいったいなんなのか?

高校生・浅村悠太は父・太一の再婚をきっかけに、同い年の少女・綾瀬沙季とその母・亜季子と一つ屋根の下で暮らしていくこととなる。



互いに両親の不仲と離婚を経験しているがゆえに、男女関係に慎重な価値観の二人は、義理の兄妹として適切な距離感を保とうと約束する。



「私はあなたに何も期待しないから、あなたも私に何も期待しないでほしいの」



考えを述べあい、すり合わせを重ねることで、互いを理解していく悠太と沙季。



新たな生活に居心地の良さを感じはじめた時、二人の関係はゆっくりと、しかし確実に、変化をはじめて…………



これは、いつか恋に至るかもしれない物語。



“他人”が“家族”へ、そしてその先へ。



少しずつ変わりゆく日々を映す、恋愛生活物語。

ヒロインは1人!だけどハーレム???



漫画のようなハーレム状態に憧れる演劇部の先輩「北浜瑛二」と密かに想いを寄せる先輩の前だと、つい“キャラ”を演じてしまう「七倉凛」。



ツンデレちゃんに、小悪魔ちゃん、甘えんぼちゃん、クールちゃん、おしとやかちゃん。



演じるキャラが増えれば増えるほど、抑えきれなくなる先輩への想い。



ちょっとバカでかなり鈍感な瑛二に、七倉は、ありのままの自分で、想いを伝えられる日は来るのか…?

“エンドオブザワールド”は誰の手に……!?



とある海にぷっかりと浮かぶ『エグー島』。



この島の唯一の娯楽は歌姫“エンドオブザワールド”。



村人たちは日々、彼女の歌声に酔いしれていた。



しかし、そんなのどかな時間は一瞬で壊れる。



−歌姫の失踪−



この事件以来、島は『怒り』『疑心』『不安』で溢れてしまう。



そして、それぞれの思惑が動き始める……。



“エンドオブザワールド”を巡る、ペロペロ大戦争!



その運命を握るのは……、伝説の遺産『エグミレガシー』

西暦5012年。



突如地球へと飛来してきた<エイリアン>と、彼らが生み出した<機械生命体>により、人類は絶滅の危機に陥った。



月へと逃げのびた僅かな人類は、地球奪還のため、<アンドロイド>の兵士を用いた反攻作戦を開始。



しかし無限に増殖し続ける<機械生命体>を前に、戦いは膠着状態に陥る。



人類は最終兵器として、新型のアンドロイド<ヨルハ>部隊を地球へ派遣。



新たに地球へと派遣された<2B>は先行調査員の<9S>と合流し、任務にあたるが、その最中で、数々の不可解な現象に遭遇し……。



これは人類のために戦い続ける、命なき<アンドロイド>の物語――。

天から降り注いだ6枚のカード。



それは最後まで勝ち残った者の願いが叶えられるという『運命大戦』への参加資格だった。



明導アキナは妹の病を治すため、戦いに身を投じる――。

科学者のマルコム・リーはスカイネットの攻撃に対抗する新たなAIシステムの立ち上げを研究していた。創造する上での“ある迷い”が生じる中、彼を抹殺してシステムの完成を止めるべく、未来から暗殺者のターミネーターが襲来、マルコムの3人の子供たちの運命も危険にさらされていく。絶体絶命のピンチの中、ひとりの兵士がマルコムを守るために現れる。彼女は世界の運命を変えることはできるのか――。

名門デリコ家の貴族であり、将来を嘱望されている《血盟議会》のエリート議員 、ダリ・デリコ。



吸血種たちの最高統治機関である《血盟議会》からある任務を命じられるものの、ダリはにべもなく断ってしまう。



業を煮やした同期議員であるゲルハルト、ディーノ、エンリケが説得に向かうと、そこには自ら幼子をあやすダリの姿が。



一方巷では、吸血種を狙った謎の連続殺人事件が発生。



その黒幕と思われる反社会組織《ペンデュラム》と、ダリの間には、なにやら過去の因縁があるようで……。



『血と誇りにかけて、任務と育児の両立──成し遂げてみせようではないか!』



吸血種の貴族たちによるノブレス・オブリージュ育児奮闘記。



壮麗なゴシックワールドで巻き起こる、絶対的任務と誇りにかけたドタバタ育児は、果たして両立することができるのか!?

以下、作品リストは放送・配信時期が早いものから順に並べています。▼目次表示・あたしンちNEXT・まぁるい彼女と残念な彼氏・魔王軍最強の魔術師は人間だった・新米オッサン冒険者、最強パーティに死ぬほど鍛えられて無敵になる。・僕の妻は感情がない・多数欠・【推しの子】 第2期・時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん・下の階には澪がいる・黄昏アウトフォーカス・ラーメン赤猫・俺は全てを【パリイ】する〜逆勘違いの世界最強は冒険者になりたい〜・女神のカフェテラス 第2期・ハズレ枠の【状態異常スキル】で最強になった俺がすべてを蹂躙するまで・グレンダイザーU・異世界スーサイド・スクワッド・ダンジョンの中のひと・この世界は不完全すぎる・2.5次元の誘惑(リリサ)・〈物語〉シリーズ オフ&モンスターシーズン[愚物語&撫物語]・天穂のサクナヒメ・逃げ上手の若君・エルフさんは痩せられない。・現代誤訳・小市民シリーズ・杖と剣のウィストリア・FAIRY TAIL 100年クエスト・しかのこのこのここしたんたん・VTuberなんだが配信切り忘れたら伝説になってた・キン肉マン 完璧超人始祖編・異世界ゆるり紀行 〜子育てしながら冒険者します〜・よあそびぐらしっ!・真夜中ぱんチ・かつて魔法少女と悪は敵対していた。・異世界失格・恋は双子で割り切れない・キミと僕の最後の戦場、あるいは世界が始まる聖戦 season・ばいばい、アース・なぜ僕の世界を誰も覚えていないのか?・ATRI-My Dear Moments-・モブから始まる探索英雄譚・負けヒロインが多すぎる!・魔導具師ダリヤはうつむかない・菜なれ花なれ・先輩はおとこのこ・SHY 第2期・貼りまわれ!こいぬ 第2期・戦国妖狐 千魔混沌編・義妹生活・疑似ハーレム・エグミレガシー・NieR:Automata Ver1.1a 第2クール・カードファイト!! ヴァンガード Divinez(ディヴァインズ) シーズン2・神の塔 -Tower of God-王子の帰還/工房戦・ターミネーター0・デリコズ・ナーサリー◆あたしンちNEXT・放送情報YouTube:6/5(水) 18:30〜(毎月追加)※全5話・作品情報母、みかん、ユズヒコ、父の4人家族・タチバナ家とご近所さんや学校の友人・知人らが繰り広げる日常を描いた「あたしンち」の、8年ぶりの新作アニメシリーズ。原作はけらえいこ。読売新聞日曜版に1994年から17年間連載されたのち、2019年から週刊雑誌「AERA」連載中。旧シリーズが全21巻、新シリーズが既刊2巻。・スタッフ原作:けらえいこ総監督:やすみ哲夫監督:のなかかずみシリーズ構成:上田信治キャラクターデザイン:大武正枝色彩設計:山大輔美術監督:河野次郎音響監督:大熊昭音楽:W.m.W、中村博、相良まさえ、多田彰文、桜庭統撮影監督:梶原義大編集:中葉由美子エグゼクティブプロデューサー:林郁美プロデューサー:山香利アニメーション制作:シンエイ動画コピーライト表記:©けらえいこ/シンエイ・キャストユズヒコ:阪口大助川島:水田わさび山下:鉄炮塚葉子ナスオ:大塚みずえ原先生:上村典子主要公式SNS:@nchimovieハッシュタグ:#あたしンちED:キンモクセイ「さらば」「ユズピのシャーペン」第1話 | あたしンちNEXT | [ENG sub]◆まぁるい彼女と残念な彼氏・放送情報CBC:6/7(金) 25:56〜dアニメストア:6/7(金) 26:15〜他配信:6/8(土) 12:00以降順次・作品情報原作はLINEマンガで2024年4月までに国内累計閲覧数が8000万回というwebtoon作品。イマジカインフォスと大日本印刷によるライトアニメプロジェクト「AnimationID」の第1弾。・スタッフ原作:葉山いずみキャラクター原案:丘邑やち代総監督:久保洋祐監督:うもとゆーじ音響監督:今泉雄一製作:「まるカノ」製作委員会コピーライト表記:©Izumi Hayama・Yachiyo Okamura・una toon studio/LDF/「まるカノ」製作委員会・キャスト細井万莉子:徳井青空桐ケ谷凪:田丸篤志神崎里奈:関根有咲進藤萌香:中村桜佐藤和樹:森永彩斗牧島康平:露崎亘主要公式SNS:@ionID_PJハッシュタグ:#まぁるい彼女と残念な彼氏OP:KyoungSeo「運命線で抱きしめて」ED:大橋彩香「美味しいセレナーデ」『まぁるい彼女と残念な彼氏』アニメ化記念・ティザーPV第二弾♡◆魔王軍最強の魔術師は人間だった・放送情報TOKYO MX:7/3(水) 22:00〜BS朝日:7/5(金) 23:00〜AT-X:7/7(日) 23:00〜ABEMA:6/26(水)〜・作品情報・スタッフ原作:羽田遼亮、アナジロキャラクター原案:KUMA監督:ながはまのりひこシリーズ構成:待田堂子キャラクターデザイン:末岡正美音響監督:本山哲音楽:KOHTA YAMAMOTO音楽制作:ポニーキャニオン音響制作:ビットグルーヴプロモーションアニメーション制作:studio A-CATコピーライト表記:©羽田遼亮・アナジロ/双葉社・魔王軍最強の製作委員会・キャストアイク:福山潤サティ:立花日菜セフィーロ:伊藤静ダイロクテン:石見舞菜香リリス:和氣あず未ジロン:利根健太朗アリステア:村上まなつフィオレンティーナ:内山夕実ロンベルク:チョー主要公式SNS:@n_prハッシュタグ:#魔王軍アニメOP:KOHTA YAMAMOTO feat. Shun Ikegai「Ctrl C」「魔王軍最強の魔術師は人間だった」本PV/2024年7月より放送開始!◆新米オッサン冒険者、最強パーティに死ぬほど鍛えられて無敵になる。・放送情報テレ東:7/1(月) 26:00〜MBS:7/2(火) 26:30〜AT-X:7/3(水) 20:30〜BSテレ東:7/5(金) 24:30〜ABEMA:7/1(月) 26:00〜・作品情報・スタッフ原作:岸馬きらくキャラクター原案:Tea漫画:荻野ケン監督:片貝慎シリーズ構成:土田霞キャラクターデザイン:江口麻里音楽:大隅知宇音響監督:亀山俊樹アニメーション制作:ゆめ太カンパニーコピーライト表記:©岸馬きらく・ホビージャパン/2024新米オッサン冒険者製作委員会・キャストリック・グラディアートル:佐藤拓也リーネット・エルフェルト:大西沙織ブロストン・アッシュオーク:三宅健太ミゼット・エルドワーフ:豊永利行アリスレート・ドラクル:久野美咲アンジェリカ・ディルムット:下地紫野ラスター・ディルムット:木村良平フリード・ディルムット:徳留慎乃佑主要公式SNS:@iossanハッシュタグ:#新米オッサンOP:串田アキラ「荒野に咲けよ冒険者たち」TVアニメ『新米オッサン冒険者、最強パーティに死ぬほど鍛えられて無敵になる。』第1弾PV│2024年7月放送開始!◆僕の妻は感情がない・放送情報TOKYO MX:7/2(火) 23:00〜MBS:7/2(火) 27:00〜BS朝日:7/3(水) 23:30〜AT-X・作品情報・スタッフ原作:杉浦次郎監督:吉村文宏シリーズ構成:広田光毅キャラクターデザイン:ウクレレ善似郎アニメーション制作:手塚プロダクション製作・著作:製作委員会は感情がないコピーライト表記:©2024 杉浦次郎/KADOKAWA/製作委員会は感情がない・キャスト小杉タクマ:豊永利行ミーナ:稲垣好スーパーミーナ:芹澤優西園寺リヒト:松田利冴マモル:若井友希主要公式SNS:@uma_animeハッシュタグ:#僕妻アニメTVアニメ『僕の妻は感情がない』ティザーPV/My Wife Has No Emotion | Official Teaser Trailer #僕妻アニメ (2024)◆多数欠・放送情報日本テレビ:7/2(火) 26:04〜(第2話以降は25:59〜)BS日テレ:7/3(水) 24:00〜RAB青森放送:7/3(水) 25:24〜・作品情報・スタッフ原作:宮川大河監督・シリーズ構成:佐藤竜雄キャラクターデザイン:林奈美副監督:濱崎徹美術設定:滝口勝久(スタジオちゅーりっぷ)美術監督:鈴木大介(スタジオちゅーりっぷ)色彩設定:長谷川美穂(緋和)撮影監督:志村豪(T2studio)編集:松本秀治デザインワークス:山根裕二郎(いなほ)音響監督:立石弥生音響効果:出雲範子音響制作:チームカワドン音楽:R・O・Nアニメーション制作:サテライトコピーライト表記:©宮川大河/COMICSMART INC./多数欠製作委員会・キャスト成田実篤:上村祐翔藤代紗綾:永瀬アンナ一之瀬龍太:浦和希佐藤一彦:大鈴功起神臣:三上枝織国後依恋:中島由貴八木橋藤十郎:小野大輔須藤良平:笠間淳篠崎宗太郎:森嶋秀太入賀煉:KENN御堂密:津田健次郎皇帝:寺崎裕香主要公式SNS:@tsu_animeハッシュタグ:#多数欠OP:ビバラッシュ「エンペラータイム」ED:弌誠「GAME OVER」TVアニメ「多数欠」本PV 7/2(火)より放送開始!◆【推しの子】 第2期・放送情報TOKYO MX:7/3(水) 23:00〜ほか全国30局以上で順次放送ABEMA:7/3(水) 23:00〜他配信:順次・作品情報原作は「週刊ヤングジャンプ」連載で、アニメ第1期が2023年春に放送された。・スタッフ原作:赤坂アカ×横槍メンゴ監督:平牧大輔助監督:猫富ちゃお、仁科くにやすシリーズ構成:田中仁キャラクターデザイン:平山寛菜サブキャラクターデザイン:澤井駿、渡部里美、横山穂乃花総作画監督:平山寛菜、渡部里美、横山穂乃花、稲手遥香、監物ケビン雄太アクションアニメーター:あもーじーメインアニメーター:早川麻美、水野公彰、室賀彩花美術監督:宇佐美哲也(スタジオイースター)美術設定:水本浩太(スタジオイースター)色彩設計:石黒けい撮影監督:斌邉文編集:坪根健太郎音楽:伊賀拓郎音響監督:高寺たけし音響効果:川田清貴アニメーション制作:動画工房コピーライト表記:©赤坂アカ×横槍メンゴ/集英社・【推しの子】製作委員会・キャストアクア:大塚剛央ルビー:伊駒ゆりえ有馬かな:潘めぐみ黒川あかね:石見舞菜香MEMちょ:大久保瑠美姫川大輝:内山昂輝鳴嶋メルト:前田誠二鴨志田朔夜:小林裕介鮫島アビ子:佐倉綾音吉祥寺頼子:伊藤 静雷田澄彰:鈴村健一GOA:小野大輔金田一敏郎:志村知幸アイ:高橋李依主要公式SNS:@oshinokoハッシュタグ:#推しの子OP:GEMN「ファタール」TVアニメ『【推しの子】』第2期メインPV第1弾【2024年7月3日より放送開始】◆時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん・放送情報TOKYO MX:7/3(水) 23:30〜BS日テレ:7/3(水) 24:30〜サンテレビ:7/3(水) 24:30〜KBS京都:7/3(水) 24:30〜ミヤギテレビ:7/3(水) 25:59〜(第3話以降は25:29〜予定)テレビ新広島:7/3(水) 26:00〜テレビ静岡:7/3(水) 26:10〜日本海テレビ:7/3(水) 26:35〜新潟放送:7/3(水) 26:30〜RKB毎日放送:7/3(水) 27:00〜テレビ山梨:7/3(水) 27:00〜長崎放送:7/4(木) 25:41〜HTB北海道テレビ:7/4(木) 25:55〜テレビユー福島:7/4(木) 25:58〜(第2話以降は25:28〜予定)メ〜テレ:7/4(木) 26:00〜あいテレビ:7/4(木) 26:00〜IBC岩手放送:7/4(木) 26:58〜チューリップテレビ:7/5(金) 26:23〜北陸放送:7/5(金) 26:45〜福井テレビ:7/6(土) 25:15〜テレビユー山形:7/6(土) 25:58〜鹿児島放送:7/6(土) 27:30〜(毎月1週目のみ・他週は27:00〜予定)琉球放送:7/8(月) 26:19〜AT-X:順次配信:7/3(水) 23:30以降順次・作品情報・スタッフ原作:燦々SUN原作イラスト:ももこ監督・シリーズ構成:伊藤良太キャラクターデザイン・総作画監督:室田雄平美術監督:若林里紗色彩設計:伊藤裕香撮影監督:杉浦誠一編集:木村佳史子(MADBOX)音響監督:高寺たけし音楽:堤博明制作プロデューサー:小林涼アニメーション制作:動画工房・キャスト久世政近:天滉平アリサ・ミハイロヴナ・九条:上坂すみれ周防有希:丸岡和佳奈マリヤ・ミハイロヴナ・九条:藤井ゆきよ君嶋綾乃:会沢紗弥更科茅咲:河瀬茉希剣崎統也:石川界人谷山沙也加:長谷川育美宮前乃々亜:青山吉能丸山毅:酒井広大清宮光瑠:市川太一主要公式SNS:@ereハッシュタグ:#ロシデレOP:アーリャ(CV:上坂すみれ)「1番輝く星」【ロシデレ】キャラクターPV アーリャver.|2024年7月3日(水)放送開始◆下の階には澪がいる・放送情報フジテレビ:7/3(水) 25:25〜(「B8station」枠)BSフジ:7/9(火) 24:30〜・作品情報原作は韓国のwebtoon「イドゥナ」で、中国でアニメ化されたものの日本語吹替版が放送される。・スタッフ原作:ミンソンア監督:董易(ドン・イー)脚本:江狐工作室総演出監督:キム・シニョン総作画監督:パク・ヨノク音楽:楊秉音(ヤン・ビンイン)アニメーション制作:RED DOG CULTURE HOUSEコピーライト表記:©bilibili(日本語吹替版)演出:太田信乃翻訳:鳥居怜子、本多由枝音響制作:東北新社製作:フジテレビジョン、bilibili・キャスト如月澪:坂本真綾杉浦陽:河本啓佑桃井真珠:大久保瑠美三国紗羅:沼倉愛美主要公式SNS:@ion/ハッシュタグ:#下の階には澪がいる #澪がいるOP:SWEET REVENGE「Might Just」ED:Nornis「夜が明けるまで」【PV】TVアニメ『下の階には澪がいる』◆黄昏アウトフォーカス・放送情報TOKYO MX:7/4(木) 23:30〜BSフジ:7/4(木) 24:30〜AT-X:7/11(木) 20:30〜(「アニメ女子部」枠)配信:順次・作品情報・スタッフ原作:じゃのめ監督:渡部穏寛シリーズ構成:成田良美キャラクターデザイン:菊地洋子美術監督:山梨絵里色彩設計:安住唯撮影監督:越山麻彦編集:小池祐樹音響監督:矢野さとし音響効果:奥田維城、牛黒希美音響制作:Ai Addiction音楽:宝野聡史、中野香梨音楽制作:AQUA ARISアニメーション制作:スタジオディーンコピーライト表記:©じゃのめ・講談社/「黄昏アウトフォーカス」製作委員会・キャスト土屋真央:松岡禎丞大友寿:内田雄馬菊地原仁:古川慎市川義一:中澤まさとも稲葉礼:江口拓也吉乃詩音:斉藤壮馬加賀利ルナ:市川蒼加賀利テル:柳晃平本條雪孝:大塚剛央千秋実:佐藤元土谷功緒:田所陽向ルディ:内匠靖明九条桐斗:伊東健人主要公式SNS:@re_eigabuハッシュタグ:#黄昏アウトフォーカス #アニメ黄昏 #残像スローモーション #宵々モノローグ #OP:山崎育三郎「クランクアップ」ED:Amber's「Unchain×Unchain」TVアニメ「黄昏アウトフォーカス」PV|2024年7月4日放送開始◆ラーメン赤猫・放送情報TBS系列28局ネット:7/4(木) 23:56〜・作品情報・スタッフ原作:アンギャマン監督:清水久敏副監督:青島昂希シリーズ構成・脚本:久保亨キャラクターデザイン・総作画監督:千葉道徳3D監督:菅友彦美術監督:ヤン・ルガル色彩設計:鎌田千賀子撮影監督:五十嵐慎一編集:柳圭介音響監督:前田茜音響効果:宅間麻姫音響制作:東北新社音楽:マツオカ ヒロタカプロデュース:E&H production、グッドスマイルカンパニーアニメーション制作:E&H productionコピーライト表記:©アンギャマン/集英社・ラーメン赤猫製作委員会・キャスト文蔵:津田健次郎佐々木:杉山紀彰サブ:村瀬迪与ハナ:釘宮理恵クリシュナ:早見沙織社珠子:折原くるみ主要公式SNS:@kanekoハッシュタグ:#ラーメン赤猫OP:水曜日のカンパネラ「赤猫」ED:離婚伝説「本日のおすすめ」TVアニメ『ラーメン赤猫』本PV|2024年7月4日(木)よる11時56分から放送開始◆俺は全てを【パリイ】する〜逆勘違いの世界最強は冒険者になりたい〜・放送情報TOKYO MX:7/4(木) 24:00〜BS11:7/4(木) 24:00〜MBS:7/4(木) 26:30〜AT-X:7/7(日) 22:00〜ABEMA:7/4(木) 24:00〜dアニメストア:7/4(木) 24:00〜他配信:順次・作品情報・スタッフ原作:鍋敷キャラクター原案:カワグチコミカライズ:KRSG監督:福山大シリーズ構成:村越繫キャラクターデザイン:野間千賀子音楽:斎木達彦アニメーション制作:OLMコピーライト表記:©鍋敷/アース・スター エンターテイメント/俺は全てを【パリイ】する製作委員会・キャストノール:濱野大輝リーン:前川涼子イネス:森なな子クレイス王:山野井仁レイン・クレイス:寺島惇太シグ:三木眞一郎ダンダルグ:三宅健太ミアンヌ:豊口めぐみカルー:関俊彦オーケン:宇垣秀成セイン:羽多野渉主要公式SNS:@anime_prハッシュタグ:#パリイするOP:桜木舞華【ウタヒメドリーム】(CV:鈴木杏奈)「AMBITION」ED:ウタヒメドリーム オールスターズ【夢咲いぶき(CV:山玲奈)、桜木舞華(CV:鈴木杏奈)、真白清美(CV:其原有沙)、HiREN(CV:花耶)、水月ひかり(CV:礒部花凜)、高木凛(CV:鷲見友美ジェナ)、萩原ひまわり(CV:倉知玲鳳)】「ノーギフテッド」TVアニメ『俺は全てを【パリイ】する〜逆勘違いの世界最強は冒険者になりたい〜』本PV|2024年7月4日放送開始◆女神のカフェテラス 第2期・放送情報MBS/TBS系28局ネット:7/4(木) 24:26〜(「スーパーアニメイズムTURBO」枠)・作品情報・スタッフ原作:瀬尾公治監督:桑原智シリーズ構成:大知慶一郎キャラクターデザイン:野口征恒音楽:兼松衆、櫻井美希、佐久間奏、田中津久美、澤田佳歩、土田美咲アニメーション制作:手塚プロダクションコピーライト表記:©瀬尾公治・講談社/「女神のカフェテラス」製作委員会・MBS・キャスト粕壁隼:水中雅章小野白菊:和氣あず未月島流星:山根綺鶴河秋水:鈴代紗弓鳳凰寺紅葉:瀬戸麻沙美幕澤桜花:青木瑠璃子高崎舞乙:高橋李依千代田莉々歌:竹達彩奈宗谷萌美:上田麗奈吉野碧流:花澤香菜ヴァレンティーナ吾妻:芹澤優粕壁幸子:伊倉一恵主要公式SNS:@s_cafe_PRハッシュタグ:#女神のカフェテラスTVアニメ「女神のカフェテラス」第2期第1弾PV-Family ver.- | 7/4(木)放送開始◆ハズレ枠の【状態異常スキル】で最強になった俺がすべてを蹂躙するまで・放送情報TBS:7/4(木) 24:59〜BS11:7/7(日) 24:00〜dアニメストア:7/4(木) 25:30〜他配信:順次・作品情報・スタッフ原作:篠崎芳キャラクター原案:KWKM監督:福田道生シリーズ構成:中西やすひろキャラクターデザイン・総作画監督:橋立佳奈LO監修:益田賢治クリーチャーデザイン:森木靖泰、宇佐美晧一プロップデザイン:岩畑剛一、鈴木典孝世界観設定:枝松聖色彩設計:福良宗大撮影監督:中村慎太郎美術設定:平澤晃弘美術監督:中尾陽子3DCG監督:佐々木康太郎音響監督:阿部信行音響制作:ダックスプロダクション音楽:斎木達彦音楽制作:日音アニメーション制作:Seven Arcsアニメーション制作協力:SynergySPコピーライト表記:©篠崎芳・オーバーラップ/ハズレ枠の状態異常スキル製作委員会・キャスト三森灯河:鈴木崚汰セラス・アシュレイン:宮下早紀ピギ丸:津久井彩文ヴィシス:小清水亜美主要公式SNS:@waku_infoハッシュタグ:#ハズレ枠OP:超学生「Hazure」TVアニメ『ハズレ枠の【状態異常スキル】で最強になった俺がすべてを蹂躙するまで』第1弾PV◆グレンダイザーU・放送情報テレ東:7/5(金) 25:23〜BSテレ東:7/10(水) 24:30〜AT-X:7/11(木) 21:30〜アニマックス:7/27(土) 23:00〜配信:順次・作品情報・スタッフ原作:永井豪総監督:福田己津央監督:久藤瞬シリーズ構成:大河内一楼脚本:大河内一楼、樋口達人キャラクターデザイン:貞本義行サブキャラクターデザイン:アラキマリメカニカルデザイン:稲田航、AF_KURO、阿久津潤一(アストレイズ)デザインワークス:ピナケス、青木智由紀、禅芝、吉永真人メインアニメーター:大河広行、橋本敬史、山根理宏、吉田徹美術監督:加藤浩(ととにゃん)、坂上裕文(ととにゃん)色彩設計:𠮷村智恵撮影監督:臼田睦(Nexus)音響監督:長崎行男音響効果:和田俊哉(スワラ・プロ)、宅間麻姫(スワラ・プロ)音楽:田中公平音楽制作:ポニーキャニオンアニメーション制作:GAINAコピーライト表記:©Go Nagai/Dynamic Planning-Project GrendizerU・キャストデューク・フリード:入野自由兜甲児:下野紘弓さやか:上坂すみれ牧葉ヒカル:東山奈央グレース・マリア・フリード:田中美海テロンナ・アクア・ベガ/ルビーナ・ベリル・ベガ:戸松遥ナイーダ・バロン:佐倉綾音カサド・ゼオラ・ホワイター:内田雄馬弓弦之助:速水奨宇門源蔵:桐本拓哉ガンダル:子安武人レディガンダル:渡辺明乃ブラッキー:高木渉ズリル:関智一林:高橋伸也山田:杉山里穂佐伯:近藤浩徳大井:徳井青空主要公式SNS:@zer_animeハッシュタグ:#グレンダイザーアニメ #grendizerOP:GLAY「会心ノ一撃」ED:BAND-MAID「Protect You」TVアニメ「グレンダイザーU」第3弾PV/BAND-MAID「Protect You」TVsizeバージョン/2024年7月5日(金)テレ東・BSテレ東、AT-Xほかにて放送開始!◆異世界スーサイド・スクワッド・放送情報TOKYO MX:7/5(金) 24:30〜BS11:7/5(金) 24:30〜ABEMA:7/5(金) 24:30〜他配信:7/5(金) 25:00以降順次・作品情報・スタッフ監督:長田絵里シリーズ構成・脚本:長月達平、梅原英司キャラクターデザイン原案:天野明キャラクターデザイン:細田直人音楽:末廣健一郎アニメーション制作:WIT STUDIOプロデュース:Warner Bros. Japanコピーライト表記:Suicide Squad and all related characters and elements © & TM DC © 2024 Warner Bros. Japan LLC・キャストハーレイ・クイン:永瀬アンナジョーカー:梅原裕一郎デッドショット:山口令悟ピースメイカー:子安武人クレイフェイス:福山潤キング・シャーク:木村昴リック・フラッグ:八代拓カタナ:安済知佳アマンダ・ウォラー:くじらフィオネ:上田麗奈アルドラ:能登麻美子セシル:福島潤主要公式SNS:@ハッシュタグ:#異世界スースク #SuicideSquadISEKAIOP:布袋寅泰「Another World」ED:Mori Calliope「Go-Getters」TVアニメ「異世界スーサイド・スクワッド」30秒番宣PV/Suicide Squad ISEKAI Official Trailer 3 (30 secs ver.)◆ダンジョンの中のひと・放送情報MBS:7/5(金) 25:53〜TBS:7/5(金) 25:53〜BS-TBS:7/5(金) 26:30〜AT-X:7/8(月) 23:00〜・作品情報・スタッフ原作:双見酔監督:山井紗也香シリーズ構成:竹内利光キャラクターデザイン:中山裕美制作:OLMコピーライト表記:©双見酔/双葉社・製作委員会の中のひと・キャストクレイ:千本木彩花ベル:鈴代紗弓主要公式SNS:@n_peopleハッシュタグ:#ダンジョンの中のひとTVアニメ『ダンジョンの中のひと』PV第1弾 | 2024年7月放送開始!◆この世界は不完全すぎる・放送情報TBS:7/5(金) 26:23〜MBS:7/5(金) 26:23〜BS-TBS:7/5(金) 27:00〜「アニメイズムB2」枠ABEMA:7/5(金) 26:53〜・作品情報・スタッフ原作:左藤真通監督:馬引圭シリーズ構成・脚本:ヤスカワショウゴキャラクターデザイン:赤堀重雄美術監督:田尻健一(ムクオスタジオ)色彩設計:鈴木咲絵(FINE COLORS)撮影監督:大槻綾子(アニモキャラメル)編集:小野寺絵美音響監督:高寺たけし音楽:岩橋星実(Elements Garden)、笠井雄太(Elements Garden)、堀川大翼(Elements Garden)アニメーション制作:100studio×studioぱれっと製作:『この世界は不完全すぎる』製作委員会コピーライト表記:©左藤真通・講談社/『この世界は不完全すぎる』製作委員会・キャストハガ:石川界人ニコラ:矢野妃菜喜アマノ:川島零士アキラ:高橋李依ジン:小野大輔スズキ:岡本信彦ナミコ:村上奈津実クロちゃん:熊谷健太郎社長:伊藤健太郎サカイ:谷山紀章スミダ:松田健一郎カナ:田中ちえ美主要公式SNS:@ka_QAハッシュタグ:#このふかOP:Liyuu「No Complete」ED:NACHERRY「LOOP」TVアニメ『この世界は不完全すぎる』番宣CM◆2.5次元の誘惑(リリサ)・放送情報TOKYO MX:7/5(金)〜tvkチバテレテレ玉テレビ愛知MBSテレQBS11AT-Xアニマックス※連続2クール・作品情報・スタッフ原作:橋本悠監督:岡本英樹シリーズ構成:吉岡たかをキャラクターデザイン:下谷智之音楽:堤博明アニメーション制作:J.C.STAFFコピーライト表記:©橋本悠/集英社・リリサ製作委員会・キャスト奥村正宗:榎木淳弥天乃リリサ:前田佳織里橘美花莉:鬼頭明里ノノア(乃愛):鈴代紗弓喜咲アリア:渡部紗弓753♡:山根綺羽生まゆり:M・A・Oマギノ:貫井柚佳オギノ:杉田智和主要公式SNS:@_officialハッシュタグ:#にごリリOP:めいちゃん「シャッターチャンス」ED:天乃リリサ(cv.前田佳織里)・橘美花莉(cv.鬼頭明里)「Watch Me」TVアニメ『2.5次元の誘惑』キャラクターPV・ノノア(乃愛)&アリア編|2024年7月から連続2クールにて放送開始!◆〈物語〉シリーズ オフ&モンスターシーズン[愚物語&撫物語]・放送情報ABEMA:7/6(土) 22:00〜・作品情報・スタッフ原作:西尾維新キャラクター原案:VOFAN総監督:新房昭之監督:吉澤翠シリーズ構成:東冨耶子、新房昭之脚本:大嶋実句キャラクターデザイン:渡辺明夫総作画監督:渡辺明夫、杉山延寛、宮井加奈美術監督:飯島寿治色彩設計:渡辺康子CG監督:島久登撮影監督:橋本日和、石川瑞帆編集:松原理恵音響監督:鶴岡陽太音楽:神前暁アニメーション制作:シャフトコピーライト表記:©西尾維新/講談社・アニプレックス・シャフト・キャスト戦場ヶ原ひたぎ:斎藤千和八九寺真宵:加藤英美里神原駿河:沢城みゆき千石撫子:花澤香菜阿良々木月火:井口裕香忍野扇:水橋かおり老倉育:井上麻里奈斧乃木余接:早見沙織忍野忍:坂本真綾主要公式SNS:@sin_animeハッシュタグ:#物語シリーズ #愚物語 #撫物語OP:YOASOBI「UNDEAD」『〈物語〉シリーズ オフ&モンスターシーズン』愚物語&撫物語 PV◆天穂のサクナヒメ・放送情報テレ東系列:7/6(土) 23:00〜・作品情報・スタッフ原作:えーでるわいす監督:吉原正行シリーズ構成・脚本:花田十輝副監督:藤井康雄キャラクター原案:村山竜大キャラクターデザイン:藤嶋未央総作画監督:水野紗世美術監督:神山瑤子色彩設計:中野尚美3D監督:市川元成撮影監督:並木智編集:盒曲音響監督:明田川仁音楽:藤澤慶昌制作統括:堀川憲司ラインプロデューサー:相馬紹二、伊藤翔太郎アニメーション制作:P.A.WORKSコピーライト表記:©えーでるわいす/「天穂のサクナヒメ」製作委員会・キャストサクナヒメ:大空直美タマ爺:鳴海崇志ココロワヒメ:衣川里佳田右衛門:矢野龍太ミルテ:久保田ひかりきんた:前田聡馬ゆい:古賀葵かいまる:桃河りかカムヒツキ:小日向みわアシグモ:各務立基主要公式SNS:@_animeハッシュタグ:#サクナヒメ #SAKUNAOP:いきものがかり「晴々!」ED:Little Glee Monster「ORIGAMI」TVアニメ「天穂のサクナヒメ」本予告【7月6日より放送開始】◆逃げ上手の若君・放送情報TOKYO MX:7/6(土) 23:30〜BS11:7/6(土) 23:30〜とちぎテレビ:7/6(土) 23:30〜群馬テレビ:7/6(土) 23:30〜MBS:7/6(土) 26:08〜RKB毎日放送:7/9(火) 25:58〜長崎文化放送:7/10(水) 25:18〜宮崎放送:7/10(水) 25:26〜愛媛朝日テレビ:7/10(水) 25:50〜HTB北海道テレビ:7/10(水) 25:55〜テレビ新潟:7/10(水) 25:59〜中京テレビ:7/10(水) 25:59〜北陸放送:7/10(水) 26:00〜静岡放送:7/10(水) 26:15〜大分放送:7/10(水) 26:25〜IBC岩手放送:7/10(水) 26:28〜テレビユー福島:7/11(木) 24:59〜鹿児島放送:7/11(木) 25:20〜琉球朝日放送:7/11(木) 25:20〜さくらんぼテレビ:7/11(木) 25:25〜東日本放送:7/11(木) 25:31〜信越放送:7/11(木) 25:42〜秋田朝日放送:7/11(木) 25:50〜青森放送:7/11(木) 25:54〜RSK山陽放送:7/11(木) 25:55〜広島テレビ:7/11(木) 25:59〜テレビ山口:7/11(木) 26:00〜チューリップテレビ:7/12(金) 25:53〜熊本放送:7/12(金) 25:53〜テレビ山梨:7/12(金) 26:55〜アニマックス:7/27(土) 20:30〜・作品情報・スタッフ原作:松井優征監督:山雄太シリーズ構成:冨田頼子キャラクターデザイン・総作画監督:西谷泰史副監督:川上雄介プロップデザイン:よごいぬサブキャラクターデザイン:高橋沙妃色彩設計:中島和子美術監督:小島あゆみ美術設定:taracod、takao建築考証:鴎利一タイポグラフィ:濱祐斗特殊効果:入佐芽詠美撮影監督:佐久間悠也CGディレクター:有沢包三、宮地克明編集:平木大輔音響監督:藤田亜紀子音楽:GEMBI、立山秋航音響効果:三井友和制作:CloverWorksコピーライト表記:© 松井優征/集英社・逃げ上手の若君製作委員会・キャスト北条時行:結川あさき雫:矢野妃菜喜弧次郎:日野まり亜也子:鈴代紗弓風間玄蕃:悠木碧吹雪:戸谷菊之介諏訪頼重:中村悠一主要公式SNS:@ka_animeハッシュタグ:#逃げ上手の若君 #逃げ若TVアニメ『逃げ上手の若君』第2弾PV|2024年7月6日放送開始◆エルフさんは痩せられない。・放送情報TOKYO MX:7/6(土) 25:30〜BS11:7/6(土) 25:30〜AT-X:7/8(月) 23:30〜dアニメストア:7/6(土) 24:00〜DMM TV:7/6(土) 24:00〜AnimeFesta:7/12(金) 24:00〜他配信:順次・作品情報・スタッフ原作:シネクドキ原作企画:シャインパートナーズ監督:所俊克キャラクターデザイン:佐藤勝行シリーズ構成:高林ユーキ色彩設計:有尾由紀子美術監督:高橋忍撮影監督:みやがわよしかず編集:柳圭介音響監督:山口貴之音楽:渡部チェルアニメーション制作:Eliasコピーライト表記:©シネクドキ(秋田書店)/エルフさん製作委員会・キャスト絵留札:伊藤彩沙直江友厚:石井孝英黒枝:長谷川玲奈男鹿:福原綾香主要公式SNS:@_animeハッシュタグ:#エル痩せ #elyaseTVアニメ「エルフさんは痩せられない。」第1弾PV|2024年7月放送開始!◆現代誤訳・放送情報TOKYO MX:7/6(土) 25:00〜BS11:7/6(土) 25:00〜テレビ北海道:7/9(火) 26:05〜配信:7/6(土) 25:00以降順次・作品情報・スタッフ企画:超電導dB監督・音響監督・クリエイティブプロデューサー:津田健次郎、浪川大輔シリーズ構成:岩井勇気(ハライチ)音楽:チバニャン音響制作:ステイラック音楽制作:キングレコードアニメーション制作:ILCASHIPS製作:劇団アクターZOOコピーライト表記:©劇団アクターZOO・キャストサイ/犀川久作:津田健次郎ネコ/玲尾諒:山下大輝パンダ/妃隈暉:内山昂輝イヌ/狗城健太郎:宮野真守ゴリラ/猩寺直生:梶裕貴ウサギ/兎堂雄星:下野紘ライオン/玲尾彰人:浪川大輔主要公式SNS:@do_dBハッシュタグ:#現代誤訳 #goyakuOP:宮野真守「The Battle」「現代誤訳」ティザームービー|2024年7月より放送決定!◆小市民シリーズ・放送情報テレビ朝日系全国24局ネット:7/6(土) 25:30〜(「NUMAimation」枠)BS朝日:7/13(土) 25:30〜CSテレ朝チャンネル1:8/4(日) 21:00〜ABEMA:7/6(土) 25:30〜他配信:順次・作品情報・スタッフ原作:米澤穂信監督:神戸守シリーズ構成:大野敏哉キャラクターデザイン:斎藤敦史サブキャラクターデザイン・総作画監督:具志堅眞由色彩設計:秋元由紀美術監督:伊藤聖(スタジオARA)美術設定:青木智由紀、イノセユキエ撮影監督:塩川智幸(T2studio)CGディレクター:越田祐史編集:松原理恵音楽:小畑貴裕音響監督:清水勝則音響効果:八十正太アニメーションプロデューサー:渡部正和ラインプロデューサー:荒尾匠アニメーション制作:ラパントラックコピーライト表記:©米澤穂信・東京創元社/小市民シリーズ製作委員会・キャスト小鳩常悟朗:梅田修一朗小佐内ゆき:羊宮妃那堂島健吾:古川慎主要公式SNS:@min_prハッシュタグ:#小市民OP:Eve「スイートメモリー」ED:ammo「意解けない」TVアニメ「小市民シリーズ」第2弾PV|2024年7月6日放送開始◆杖と剣のウィストリア・放送情報TBS系全国28局ネット:7/7(日) 16:30〜配信:7/7(日) 17:30以降順次・作品情報・スタッフ原作:大森藤ノ漫画:青井聖監督・シリーズ構成・脚本:𠮷原達矢キャラクターデザイン・総作画監督:小野早香モンスターデザイン:須永鯊澄原田吉朗、あきづきりょうプロップデザイン:あきづきりょう色彩設計:中野尚美美術監督:前田有紀美術:スタジオイースター撮影監督:大槻綾子撮影:アニモキャラメルCG監督:安部保仁編集:吉武将人音響監督:森下広人音響:神南スタジオ音楽:林ゆうき音楽プロデュース:ランティスアニメーション制作:アクタス×バンダイナムコピクチャーズコピーライト表記:©大森藤ノ・青井 聖・講談社/「杖と剣のウィストリア」製作委員会・キャストウィル・セルフォルト:天滉平エルファリア・アルヴィス・セルフォルト:関根明良コレット・ロワール:天野聡美シオン・アルスター:水中雅章ユリウス・レインバーグ:柿原徹也リアーナ・オーウェンザウス:Lynnイグノール・リンドール:河西健吾キキ:いなせあおいロスティ・ナウマン:???ワークナー・ノーグラム:関智一エドワルド・セルフェンス:遊佐浩二主要公式SNS:@ia_PRハッシュタグ:#ウィストリア #うぃす #Wistoria『杖と剣のウィストリア』CHARACTER PV【2024年7月よりTBS系全国28局ネットにて放送開始!】Wistoria: Wand and Sword◆FAIRY TAIL 100年クエスト・放送情報テレ東系列6局ネット:7/7(日) 17:30〜AT-X:7/10(水) 20:00〜・作品情報原作は、2006年から2017年にかけて「週刊少年マガジン」に連載され、単行本全63巻で完結した「FAIRY TAIL」の続編。「マガジンポケット」連載で、既刊16巻。「FAIRY TAIL」は連載中の2009年からアニメ化され、3シーズン全328話で原作最終回までが描かれており、本作はその正統続編となる。・スタッフ総監督:石平信司監督:渡部穏寛シリーズ構成:冨岡淳広キャラクターデザイン:迫由里香音響監督:はたしょう二音楽:高梨康治アニメーション制作:J.C.STAFFコピーライト表記:©真島ヒロ・上田敦夫・講談社/FT100YQ 製作委員会・テレビ東京・キャストナツ・ドラグニル:柿原徹也ルーシィ・ハートフィリア:平野綾ハッピー:釘宮理恵グレイ・フルバスター:中村悠一エルザ・スカーレット:大原さやかウェンディ・マーベル:佐藤聡美シャルル:堀江由衣トウカ:鈴代紗弓エレフセリア:麦人メルクフォビア:梅原裕一郎カラミール:日笠陽子キリア:内山夕実マッドモール:山本格スカリオン:浜田賢二主要公式SNS:@ail_PRハッシュタグ:#フェアリーテイル #FT100YQ #fairytailOP:Da-iCE「Story」ED:僕が見たかった青空「友よ ここでサヨナラだ」【メインPV】『FAIRY TAIL 100年クエスト』7月7日(日)夕方5時30分〜テレ東系列6局ネットほかにて放送開始!◆しかのこのこのここしたんたん・放送情報TOKYO MX:7/7(日) 23:30〜BS日テレ:7/7(日) 23:30〜AT-X:7/11(木) 23:30〜配信:順次・作品情報・スタッフ原作:おしおしお監督:太田雅彦シリーズ構成・脚本:あおしまたかしキャラクターデザイン:辻村歩音楽:三澤康広アニメーション制作:WIT STUDIO製作:日野南高校シカ部コピーライト表記:©おしおしお・講談社/日野南高校シカ部・キャスト鹿乃子のこ:潘めぐみ虎視虎子:藤田咲虎視餡子:田辺留依馬車芽めめ:和泉風花猫山田根子:久保ユリカ狸小路絹:土屋李央燕谷千春:赤千夏ナレーション:鳥海浩輔主要公式SNS:@oko_PRハッシュタグ:#しかのこOP:シカ部(鹿乃子のこ(CV.潘めぐみ)、虎視虎子(CV.藤田咲)、虎視餡子(CV.田辺留依)、馬車芽めめ(CV.和泉風花))「シカ色デイズ」ED:鹿乃子のこ(CV.潘めぐみ)、虎視虎子(CV.藤田咲)「シカせんべいのうた」TVアニメ「しかのこのこのここしたんたん」第2弾PV◆VTuberなんだが配信切り忘れたら伝説になってた・放送情報AT-X:7/7(日) 23:30〜TOKYO MX:7/7(日) 24:30〜KBS京都:7/7(日) 24:45〜サンテレビ:7/7(日) 25:00〜BS日テレ:7/9(火) 23:30〜dアニメストア:7/7(日) 24:00〜他配信:順次・作品情報・スタッフ原作:七斗七原作イラスト:塩かずのこ監督:朝岡卓矢シリーズ構成:赤尾でこキャラクターデザイン・総作画監督:岩崎令奈メインアニメーター:ごとうじゅんじプロップデザイン:宮脇謙史美術設定・美術監督:平柳悟色彩設計:松山愛子2Dワークス:越阪部ワタルモニターワークス:長谷川朋史撮影監督:尾形拓哉3DCG監督・3Dモデリング:廣住茂徳編集:肥田文音響監督:森下広人音響制作:スタジオマウス音楽:鈴木真人、半田翼音楽制作:KADOKAWALive2Dディレクション:Live2D JUKULive2Dモーショントラッカー:nizima LIVEアニメーション制作:ティー・エヌ・ケー製作:「ぶいでん」製作委員会コピーライト表記:©七斗七・塩かずのこ/KADOKAWA/「ぶいでん」製作委員会・キャスト心音淡雪:佐倉綾音彩ましろ:水野朔祭屋光:Machico柳瀬ちゃみ:菊池紗矢香宇月聖 :小林ゆう神成シオン:諸星すみれ昼寝ネコマ:大橋彩香朝霧晴:日笠陽子相馬有素:田所あずさ苑風エーライ:M・A・O山谷還:茅野愛衣主要公式SNS:@nimeハッシュタグ:#ぶいでんアニメOP:心音淡雪(CV:佐倉綾音)&シュワちゃん(CV:佐倉綾音)「バーチャル・ショータイム!」【TVアニメ】『VTuberなんだが配信切り忘れたら伝説になってた』第2弾PV【ぶいでん】◆キン肉マン 完璧超人始祖編・放送情報CBC/TBS系全国28局ネット:7/7(日) 23:30〜(「アガルアニメ」枠)BS11:7/12(金) 18:30〜アニマックス:7/27(土) 21:00〜Netflix:7/8(月)〜・作品情報2011年から「週プレNEWS」で連載されている「キン肉マン」の「完璧超人始祖編」をアニメ化。「キン肉マン」は1980年代に週刊少年ジャンプで連載された作品でアニメ化され大きな人気を博した。1990年代後半から2000年代にかけて連載された、前作キャラクターの子ども世代を描いた「キン肉マン鏡ぁ廚皀▲縫甓修気譴討い襪、本作は「キン肉マン」ラストの「キン肉星王位争奪編」から直接つながる続編にあたる。・スタッフ原作:ゆでたまご監督:さとう陽副監督:曽我準シリーズ構成:深見真アニメーションキャラクターデザイン:丸藤広貴アニメーションスーパーバイザー:横田守アクションスーパーバイザー:大張正己プロップデザイン:岩永悦宣美術デザイン:伊井蔵美術監督:平妨色彩設計:茂木早誉撮影監督:齊藤慶一編集:村上義典音響監督:今泉雄一音楽:高梨康治アニメーションプロデューサー:黒木類アニメーション制作:Production I.Gコピーライト表記:©ゆでたまご/集英社・キン肉マン製作委員会・キャストキン肉マン:宮野真守ミートくん:上坂すみれテリーマン:小野大輔ロビンマスク:小西克幸ウォーズマン:梶裕貴ラーメンマン:関智一ブロッケンJr.:笠間淳ジェロニモ:小野賢章バッファローマン:安元洋貴ブラックホール:宮田俊哉ステカセキング:柿原徹也スプリングマン:吉野裕行ミスターカーメン:谷山紀章アトランティス:間宮康弘ザ・魔雲天:かぬか光明キン肉真弓/プリンス・カメハメ:神谷明委員長:古川登志夫主要公式SNS:@an_animeハッシュタグ:#キン肉マン #キン肉マンアニメTVアニメ『キン肉マン』完璧超人始祖編 PV第2弾【正義超人&悪魔超人キャスト解禁】◆異世界ゆるり紀行 〜子育てしながら冒険者します〜・放送情報テレ東:7/7(日) 25:50〜BSテレ東:7/11(木) 24:30〜テレビ愛知:7/11(木) 25:30〜AT-X:7/12(金) 20:00〜テレビ北海道:7/12(金) 25:43〜U-NEXT:7/7(日) 25:50〜(2話連続配信・以降日曜26:20〜)他配信:順次・作品情報・スタッフ原作:水無月静琉原作イラスト:やまかわ漫画:みずなともみ監督:濁川敦シリーズ構成:前川淳キャラクターデザイン:中野裕紀美術監督:桑原悟色彩設計:いわみみか。撮影監督:設楽希音響監督:森下広人音響効果:櫻井陽子録音:武藤雅人録音助手:山田理紗子音響スタジオ:スリーエススタジオ音響制作:Ai Addiction音楽:鈴木暁也編集:新見元希(REAL-T)制作スタジオ:EMTスクエアード制作協力:ビー・バードプロデュース:ジェンココピーライト表記:©水無月静琉・アルファポリス/異世界ゆるり紀行製作委員会・キャストタクミ・カヤノ:白井悠介アレン:鈴木愛奈エレナ:花井美春シルフィリール:戸松遥主要公式SNS:@uanimeハッシュタグ:#異世界ゆるり紀行OP:手羽先センセーション「ゆるリング Travel days」ED:ゴホウビ「MAKUAKE」【第2弾PV】異世界ゆるり紀行 子育てしながら冒険者します◆よあそびぐらしっ!・放送情報TOKYO MX:7/7(日)〜BS11:7/7(日)〜AnimeFesta:最速配信YouTube:7/7(日)〜ニコニコ動画:7/7(日)〜・作品情報・スタッフ原作:スイカ監督:佐々木達也シリーズ構成:黒崎エーヨキャラクターデザイン:桜井正明総作画監督:桜井正明音響監督:ひらさわひさよし音響制作:スタジオマウスアニメーション制作:studio HōKIBOSHI製作:彗星社コピーライト表記:©スイカ/Suiseisha Inc.・キャスト真野円人:古墳ペンギン夢藤弥生:桃山いおん夢藤薫:ユカニュン主要公式SNS:@ginalMTハッシュタグ:#よあそびぐらしED:ユカニュン「ハートバランス」TVアニメ「よあそびぐらしっ!」PV◆真夜中ぱんチ・放送情報TOKYO MX:7/8(月) 22:30〜AT-X:7/8(月) 22:30〜BS11:7/8(月) 23:00〜KBS京都:7/8(月) 24:00〜サンテレビ:7/8(月) 24:00〜チューリップテレビ:7/8(月) 25:50〜dアニメストア:7/8(月) 22:30〜他配信:7/11(木) 22:30以降順次・作品情報・スタッフ原作:動画投稿少女監督:本間修シリーズ構成:白坂英晃キャラクター原案:ことぶきつかさキャラクターデザイン:有間涼太総作画監督:有間涼太、さとう沙名栄、合田真さ美メインアニメーター:鍋田香代子美術設定:藤井祐太美術監督:前田有紀色彩設計:江口亜紗美撮影監督:児玉純也2Dworks:吉垣誠3D監督:小川耕平編集:盒曲音楽:tape、樂音楽制作:ハートカンパニー音響監督:飯田里樹音響効果:小山恭正録音調整:安齋歩音響制作:dugoutアニメーション制作:P.A.WORKS製作:「真夜中ぱんチ」製作委員会コピーライト表記:©2024 KADOKAWA/P.A.WORKS/MAYOPAN PROJECT・キャスト真咲:長谷川育美りぶ:ファイルーズあい苺子:伊藤ゆいな譜風:羊宮妃那十景:上田瞳ゆき:茅野愛衣橘花:安済知佳乙美:近藤玲奈主要公式SNS:@n_animeハッシュタグ:#マヨぱんOP:りぶ(CV.ファイルーズあい)、苺子(CV.伊藤ゆいな)、譜風(CV.羊宮妃那)、十景(CV.上田瞳)、ゆき(CV.茅野愛衣)「ギミギミ」ED:真咲(CV.長谷川育美)「編集点」「真夜中ぱんチ」PV第2弾|2024年7月8日(月)TVアニメ放送開始!!◆かつて魔法少女と悪は敵対していた。・放送情報AT-X:7/9(火) 22:45〜BS11:7/9(火) 23:00〜TOKYO MX:7/9(火) 23:30〜・作品情報原作は2013年から「月刊ガンガンJOKER」に連載された作品で、2015年に作者急逝のため連載終了。今回のアニメ化にあたって「原作おさらい再掲載」として、2024年6月号から再び連載される。また、2024年6月12日に愛蔵版コミックス上下巻が刊行される。なお、2015年にドラマCD化された際のキャストがそのまま同役を担当している。・スタッフ原作:藤原ここあ監督:大橋明代シリーズ構成・脚本:綾奈ゆにこキャラクターデザイン:飯塚晴子音楽:MAYUKOアニメーション制作:ボンズコピーライト表記:©藤原ここあ/SQUARE ENIX・まほあく製作委員会・キャストミラ:小野友樹深森白夜:中原麻衣御使い(猫):三木眞一郎篝火花:伊瀬茉莉也御使い(鳥):緑川光フォーマルハウト:鈴村健一ベラトリックス:川澄綾子アルキオネ:下野紘スピカ:東山奈央サダルスウド:山崎たくみベテルギウス:土師孝也主要公式SNS:@u_animeハッシュタグ:#まほあく #まほあくアニメTVアニメ『かつて魔法少女と悪は敵対していた。』第3弾PV〜Side悪の参謀〜/2024.7 ON AIR◆異世界失格・放送情報AT-X:7/9(火) 23:30〜TOKTO MX:7/9(火) 24:30〜BS11:7/9(火) 24:30〜北海道テレビ:7/9(火) 25:55〜RKB毎日放送:7/9(火) 27:00〜MBS:7/9(火) 27:30〜名古屋テレビ:7/13(土) 26:30〜Abema:7/9(火) 24:00〜Netflix:7/9(火) 24:00〜他配信:順次・作品情報・スタッフ原作:野田宏原作作画:若松卓宏監督:河合滋樹シリーズ構成・脚本:中西やすひろキャラクターデザイン・総作画監督:稲吉智重、稲吉朝子モンスターデザイン:寺尾憲治プロップデザイン:岩畑剛一、コレサワシゲユキ(デジタルノイズ)、小高みちる(デジタルノイズ)、灯夢(デジタルノイズ)美術監督:三宅昌和美術設定:佐南友理色彩設計:坂本いづみ特殊効果:Nexus2Dデザイン:灯夢(デジタルノイズ)、犬伊勢あや(デジタルノイズ)3Dディレクター:ヨシダ.ミキ(POLYG)モデリング協力:アイラ・ラボラトリ撮影監督:廣岡岳(Nexus)編集:須藤瞳(REAL-T)音響監督:明田川仁音響制作:マジックカプセル音楽:末廣健一郎音楽制作:KADOKAWAアニメーション制作:Atelier Pontdarcコピーライト表記:©野田 宏・若松卓宏・小学館/「異世界失格」製作委員会・キャストセンセー:神谷浩史アネット:大久保瑠美タマ:鈴代紗弓ニア:小市眞琴主要公式SNS:@shikkakuハッシュタグ:#異世界失格 #isekaishikkakuTVアニメ『異世界失格』 PV第1弾|TV anime "No Longer Allowed in Another World" the first PV◆恋は双子で割り切れない・放送情報AT-X:7/10(水) 23:30〜TOKYO MX:7/10(水) 25:00〜サンテレビ:7/10(水) 25:00〜KBS京都:7/11(木) 24:30〜BS日テレ:7/11(木) 25:00〜ABEMA:7/10(水) 25:00〜他配信:順次・作品情報・スタッフ原作:眤嫉駛原作イラスト:あるみっくプロデュース:infiniteアニメーションスタジオ:ROLL2コピーライト表記:©2023 眤嫉駛/KADOKAWA/ふたきれ製作委員会・キャスト白崎純:坂田将吾神宮寺琉実:後本萌葉神宮寺那織:内田真礼主要公式SNS:@reハッシュタグ:#ふたきれ #恋は双子で割り切れないTVアニメ「恋は双子で割り切れない」PV第1弾《2024年7月放送スタート!》◆キミと僕の最後の戦場、あるいは世界が始まる聖戦 season・放送情報TOKYO MX:7/10(水) 25:30〜BS11:7/10(水) 25:30〜ABC:7/10(水) 26:14〜AT-X:7/10(水) 22:30〜dアニメストア:7/10(水) 24:00〜他配信:順次・作品情報・スタッフ原作:細音啓キャラクター原案:猫鍋蒼監督:稲葉友紀シリーズ構成:studioぱれっとキャラクターデザイン:吉川佳織音響監督:長崎行男音響制作:ビットグルーヴプロモーション音楽:Elements Garden(都丸椋太、岩橋星実、藤永龍太郎)音楽制作:ポニーキャニオンアニメーション制作:studioぱれっと×SILVER LINK.製作:キミ戦2製作委員会コピーライト表記:©細音啓・猫鍋蒼/KADOKAWA/キミ戦2製作委員会・キャストイスカ:小林裕介アリスリーゼ・ルゥ・ネビュリス9世:雨宮天ミスミス・クラス:白城なお音々・アルカストーネ:石原夏織ジン・シュラルガン:土岐隼一燐・ヴィスポーズ:花守ゆみりシスベル・ルゥ・ネビュリス9世:和氣あず未イリーティア・ルゥ・ネビュリス9世:沢城みゆきミラベア・ルゥ・ネビュリス8世:久川綾ヨハイム:榎木淳弥冥:富田美憂璃洒・イン・エンパイア:竹達彩奈ネームレス:笠間淳仮面卿:緑川光キッシング・ゾア・ネビュリス9世:小原好美サリンジャー:関俊彦主要公式SNS:@n_projectハッシュタグ:#キミ戦OP:AliA「セナカアワセ」ED:Sizuk「Para Bellum」TVアニメ『キミと僕の最後の戦場、あるいは世界が始まる聖戦 season II』ティザーPV◆ばいばい、アース・放送情報WOWOWプライム:7/12(金) 23:30〜BS日テレ:7/14(日) 24:30〜WOWOWオンデマンド:7/12(金) 23:30〜他配信:順次・作品情報・スタッフ原作:冲方丁監督:西片康人助監督:横手颯太シリーズ構成:吉野弘幸キャラクターデザイン:日野優希モンスターデザイン:ツブキケン、原由知デザイン協力:麻日隆美術監督:岡本穂高色彩設計:篠原愛子撮影監督:室塚勇伎編集:山田聖実音楽:Kevin Penkin音響監督:久保宗一郎アニメーション制作:ライデンフィルムコピーライト表記:©冲⽅丁・KADOKAWA/WOWOW,ソニー・ピクチャーズ,クランチロール・キャストラブラック=ベル:ファイルーズあいクエスティオン=アドニス:内山昂輝ラブラック=シアン:諏訪部順一キティ=ザ・オール:花江夏樹シャンディ=ガフ:日野聡シェリー:早見沙織ギネス:榎木淳弥ベネディクティン:小清水亜美ドランブイ:沢城みゆきローハイド王<正義>:津田健次郎ローハイド王<悪>:佐藤せつじ主要公式SNS:@imePRハッシュタグ:#ばいばいアース #bye2earthOP:ASCA「FACELESS」【メインPV】アニメ「ばいばい、アース」7/12(金)午後11:30〜放送・配信スタート【WOWOW】◆なぜ僕の世界を誰も覚えていないのか?・放送情報TOKYO MX:7/13(土) 22:30〜BS朝日:7/14(日) 23:00〜関西テレビ:7/14(日) 25:59〜AT-X:7/16(火) 20:30〜dアニメストア:7/13(土) 22:30〜他配信:順次・作品情報・スタッフ原作:細音啓キャラクター原案:neco、ありかん監督:南川達馬シリーズ構成:杉澤悟キャラクターデザイン:加藤裕美音響制作:マジックカプセル音響監督:明田川仁音楽制作:ファブトーンプロデュース:ドリームシフトアニメーション制作:project No.9コピーライト表記:©2024 細音啓/KADOKAWA/なぜ僕製作委員会・キャストカイ:千葉翔也リンネ:市ノ瀬加那ジャンヌ:白石晴香花琳:Lynnレーレーン:菱川花菜アシュラン:山下誠一郎サキ:鈴代紗弓主要公式SNS:@ku_prハッシュタグ:#なぜ僕OP:Unlucky Morpheus「世界輪廻」TVアニメ「なぜ僕の世界を誰も覚えていないのか?」ティザーPV◆ATRI-My Dear Moments-・放送情報TOKYO MX:7/13(土) 24:00〜BS11:7/13(土) 24:00〜群馬テレビ:7/13(土) 24:00〜とちぎテレビ:7/13(土) 24:00〜AT-X:7/15(月) 21:30〜dアニメストアにて:7/13(土) 24:30〜他配信:7/16(火) 12:00以降順次・作品情報・スタッフ原作:ANIPLEX.EXE監督:加藤誠シリーズ構成・脚本:花田十輝ストーリー原案:紺野アスタキャラクター原案:ゆさの、基4キャラクターデザイン・総作画監督:サトウミチオ美術監督:内藤健美術設定:滝口勝久色彩設計:篠原真理子CGディレクター:井口光隆撮影監督:加藤友宜編集:右山章太音響監督:明田川仁音楽:松本文紀アニメーション制作:TROYCAコピーライト表記:©ATRI ANIME PROJECT・キャスト斑鳩夏生:小野賢章アトリ:赤尾ひかる神白水菜萌:盒競潺淵野島竜司:細谷佳正キャサリン:日笠陽子名波凜々花:春野杏主要公式SNS:@nimeハッシュタグ:#ATRIOP:乃木坂46「あの光」ED:22/7「YESとNOの間に」アニメ『ATRI-My Dear Moments-』第2弾PV|7月13日放送・配信スタート◆モブから始まる探索英雄譚・放送情報TOKYO MXテレビ長崎BS日テレABEMA・作品情報・スタッフ原作:海翔キャラクター原案:あるみっく監督:小林智樹シリーズ構成:筆安一幸キャラクターデザイン:安田祥子音楽:井内啓二アニメーション制作:月虹プロデュース:Starry Cubeコピーライト表記:©海翔・ホビージャパン/モブから始まる製作委員会・キャスト高木海斗:保住有哉葛城春香:和氣あず未シルフィー:花澤香菜ルシェリア:相良茉優主要公式SNS:@a_PRハッシュタグ:#モブからOP:天月-あまつき-「Up Start」ED:May'n「ストロボ・ファンタジー」TVアニメ『モブから始まる探索英雄譚』PV第2弾│2024年7月よりTOKYO MX、BS日テレにて放送◆負けヒロインが多すぎる!・放送情報7月・作品情報・スタッフ監督:北村翔太郎シリーズ構成:横谷昌宏キャラクターデザイン:川上哲也(A-1 Pictures)サブキャラクターデザイン:齋藤悠 (A-1 Pictures)メインアニメーター:三浦琢光(A-1 Pictures)、竹田茜(A-1 Pictures)、原島未来(A-1 Pictures)ビジュアルボード:大谷藍生、有原慧悟プロップデザイン:木藤貴之色彩設計:村上彩夏(A-1 Pictures)美術設定:平義樹弥(A-1 Pictures)美術監督:畠山佑貴美術ボード協力:滕翀美術:草薙3D監督:栗林裕紀撮影監督:宮脇洋平(A-1 Pictures)音楽:うたたね歌菜音響監督:吉田光平音響効果:長谷川卓也制作:A-1 Picturesコピーライト表記:©雨森たきび/小学館/マケイン応援委員会・キャスト温水和彦:梅田修一朗八奈見杏菜:遠野ひかる焼塩檸檬:若山詩音小鞠知花:寺澤百花主要公式SNS:@e_animeハッシュタグ:#マケインED:八奈見杏菜(CV.遠野ひかる)「LOVE2000」TVアニメ「負けヒロインが多すぎる!」第1弾PV 【2024年7月放送開始】◆魔導具師ダリヤはうつむかない・放送情報7月・作品情報・スタッフ原作:甘岸久弥キャラクター原案:景原作企画:フロンティアワークス監督:久保洋祐シリーズ構成:東出祐一郎キャラクターデザイン:栗田聡美音響監督:長崎行男音楽:大谷幸アニメーション制作:颱風グラフィックス×イマジカインフォスコピーライト表記:©Amagishi Hisaya/MFブックス/製作委員会はうつむかない・キャストダリヤ・ロセッティ:大西沙織ヴォルフレード・スカルファロット:田丸篤志イルマ・ヌヴォラーリ:飯田里穂マルチェラ・ヌヴォラーリ:松田健一郎ルチア・ファーノ:和泉風花イヴァーノ・バドエル:高橋広樹ガブリエラ・ジェッダ:山口由里子トビアス・オルランド:大野智敬主要公式SNS:@a_animeハッシュタグ:#魔導具師ダリヤはうつむかない #魔導具師ダリヤOP:岬なこ「ちいさな蕾」ED:堀内まり菜「Glitter」TVアニメ『魔導具師ダリヤはうつむかない』第1弾PV◆菜なれ花なれ・放送情報テレ東系列:7月・作品情報・スタッフ原作:なれなれプロジェクト監督・シリーズ構成:柿本広大脚本:柿本広大、綾奈ゆにこ、後藤みどりキャラクター原案:眦塚美キャラクターデザイン・総作画監督:関口可奈味、三浦菜奈色彩設計:中野尚美美術監督:竹田悠介、垣界司、GKセールス3D監督:鈴木晴輝撮影監督:朝日康平編集:梅津朋美(エディッツ)音響監督:伊藤巧アニメーション制作:P.A.WORKS製作:菜なれ花なれ製作委員会コピーライト表記:©なれなれプロジェクト/菜なれ花なれ製作委員会・キャスト美空かなた:中川梨花小父内涼葉:中島由貴杏那・アヴェイロ:武田羅梨沙多胡大谷穏花:石見舞菜香谷崎詩音:佳原萌枝海音寺恵深:伊藤美来主要公式SNS:@re_animeハッシュタグ:#菜なれ花なれ #なれなれTVアニメ『菜なれ花なれ』キャラクターPV | 2024年放送決定!◆先輩はおとこのこ・放送情報フジテレビ:7/ (木) 24:55〜(「ノイタミナ」枠)ほか・作品情報・スタッフ原作:ぽむ監督:柳伸亮キャラクターデザイン:新海翔斗シリーズ構成:冨田頼子音楽:橋本由香利アニメーション制作:project No.9コピーライト表記:©pom・JOYNET/LINE Digital Frontier・「先輩はおとこのこ」製作委員会・キャスト花岡まこと:梅田修一朗蒼井咲:関根明良大我竜二:内田雄馬主要公式SNS:@o_animeハッシュタグ:#ぱいのこアニメ #先輩はおとこのこOP:くじら「我がまま」ED:「あれが恋だったのかな」テレビアニメ『先輩はおとこのこ』PV第1弾|2024年7月放送開始◆SHY 第2期・放送情報テレ東系列6局ネット:7月〜・作品情報・スタッフ原作:実樹ぶきみ監督:安藤正臣助監督:谷口工作シリーズ構成・脚本:中西やすひろメインキャラクターデザイン:田中雄一キャラクターデザイン・総作画監督:皸耄ず察∨田晃大アクションディレクター:諸貫哲朗CGディレクター:相澤楓馬美術監督:下山和人色彩設計:斉藤麻記撮影監督:魚山真志(chiptune)編集:内田恵(MarvyJack)音響監督:濱野高年音楽:椿山日南子アニメーション制作:エイトビットコピーライト表記:©実樹ぶきみ(秋田書店)/SHY製作委員会・キャストシャイ/紅葉山テル:下地紫野小石川惟子:東山奈央えびお:杉田智和スピリッツ:能登麻美子スターダスト:三木眞一郎レディ・ブラック:鈴代紗弓ミェンロン:村瀬歩ユニロード:井上喜久子スティグマ:田村睦心ツィベタ:沢城みゆきクフフ:日高里菜天王寺曖:小岩井ことりウツロ:上田瞳主要公式SNS:@fハッシュタグ:#SHY_heroOP:MindaRyn「Shiny Girl」ED:シャイ/紅葉山テル(CV.下地紫野)&小石川惟子(CV.東山奈央)「シリタイキモチ」TVアニメ『SHY』1話〜7話振り返りPV◆貼りまわれ!こいぬ 第2期・放送情報テレ東:7月ほか・作品情報・スタッフ原作:うかうか監督・シリーズ構成・キャラクターデザイン:池ヶ谷 愛:池ヶ谷愛音響監督:菊田浩巳音楽:videobrother制作:ぴえろアニメーション制作:オペラハウスコピーライト表記:© うかうか(秋田書店)/貼りまわれ製作委員会・キャストこいぬ:長縄まりあ犬々先輩:櫻井孝宏犬さわぎシェイキン:潘めぐみデー子:金田朋子友代:山本和臣い朗:福山潤ぬ朗:小野大輔ちび犬:竹内順子ちびしば:野中藍黒犬:杉田智和支部長:古川登志夫主要公式SNS:@oinuPRハッシュタグ:#貼りまわれこいぬTVアニメ「貼りまわれ!こいぬ」第1期ダイジェスト◆戦国妖狐 千魔混沌編・放送情報7月〜※2クール・作品情報原作は2007年から2016年にかけて「月刊コミックブレイド」に連載された漫画で、全3クールでのアニメ化が行われる。2024年冬にアニメ第一部「世直し姉弟編」が放送された。・スタッフ原作:水上悟志監督:相澤伽月シリーズ構成・脚本:花田十輝キャラクターデザイン:奥田陽介サブキャラクターデザイン:小林真平総作画監督:奥田陽介、小林真平、八重樫洋平プロップデザイン:張紹偉、林可爲、児玉裕之闇デザイン:張紹偉美術監督:宮本実生(スタジオ・ルーファス)色彩設計:佐藤美由紀(Wish)撮影監督:堀野大輔(スタジオトゥインクル)3DCGディレクター:秋元央(T2studio)編集:黒澤雅之音響監督:飯田里樹音楽:EVAN CALL制作:WHITE FOXコピーライト表記:©水上悟志/マッグガーデン・戦国妖狐アニメ化事業部・キャスト迅火:斉藤壮馬たま:高田憂希真介:木村良平灼岩:黒沢ともよ千夜:七海ひろき月湖:内田真礼神雲:乃村健次道錬:稲田徹烈深:宮城一貴山の神:高垣彩陽りんず:鈴木愛奈野禅:津田健次郎雷堂斬蔵:東地宏樹主要公式SNS:@u_youkoハッシュタグ:#戦国妖狐TVアニメ「戦国妖狐 世直し姉弟編」ストーリーPV◆義妹生活・放送情報7月〜・作品情報・スタッフ原作:三河ごーすとキャラクター原案:Hiten監督:上野壮大シリーズ構成:広田光毅キャラクターデザイン:仁井学音響監督:小沼則義音響効果:山田香織音響制作:100studio音楽:CITOCA音楽制作:one cushion, inc、日本コロムビアアニメーション制作:スタジオディーンコピーライト表記:©三河ごーすと・Hiten/KADOKAWA/義妹生活製作委員会・キャスト浅村悠太:天滉平綾瀬沙季:中島由貴読売栞:鈴木みのり奈良坂真綾:鈴木愛唯丸友和:濱野大輝浅村太一:小林親弘綾瀬亜季子:上田麗奈主要公式SNS:@eikatsuハッシュタグ:#義妹生活TVアニメ「義妹生活」ティザーPV◆疑似ハーレム・放送情報7月・作品情報・スタッフ原作:斉藤ゆう監督:菊池聡延シリーズ構成:柿原優子キャラクターデザイン:佐藤義久色彩設計:佐々木梓美術:片平真司(スタジオアカンサス)撮影:町田啓(チップチューン)編集:武宮むつみ音楽制作:ポニーキャニオン音楽:渡辺剛音響:笠井企画音響監督:佐藤卓哉アニメーション制作:ノーマッドコピーライト表記:©斉藤ゆう/小学館/疑似ハーレム製作委員会・キャスト北浜瑛二:岡本信彦七倉凛:早見沙織七倉綾香:鳴海まい主要公式SNS:@remハッシュタグ:#疑似ハーレムOP:ゴホウビ「ブラウス」TVアニメ『疑似ハーレム』第1弾PV◆エグミレガシー・放送情報7月配信・作品情報・スタッフキャラクター原案:江口拓也監督:モリ・マサ脚本:モリ・マサ、北野克哉企画・制作:スタジオアウトリガー制作協力:81プロデュース製作:エグミレガシープロジェクトコピーライト表記:©2024エグミレガシー/江口拓也・キャストボム:江口拓也エンドオブザワールド:青山吉能うっかりハチベー:斉藤壮馬ゴールデンレトリーバー:芹澤優招かれざる客:西山宏太朗ウィザード:神尾晋一郎呪いのギターケース:駒田航ゴッドアイ:羽多野渉主要公式SNS:@egacyハッシュタグ:#エグミレガシー『エグミレガシー』特報映像◆NieR:Automata Ver1.1a 第2クール・放送情報7月・作品情報・スタッフ原作:スクウェア・エニックス監督:益山亮司シリーズ構成:ヨコオタロウ、益山亮司キャラクターデザイン・総作画監督:中井準CGアクション監修・Blender監修:稲田正輝2Dワークス:平賀みえ軍事考証:金子賢一美術監修:加藤浩(ととにゃん)美術監督:坂上裕文(ととにゃん)美術:ととにゃん美術設定:高橋武之色彩設計:茂木孝浩CGディレクター:野間裕介撮影監督:青嶋俊明編集:三嶋章紀(三嶋編集室)音楽:MONACA音響監督:長崎行男制作:A-1 Pictures製作:人類会議コピーライト表記:©SQUARE ENIX/人類会議・キャスト2B:石川由依9S:花江夏樹A2:諏訪彩花ポッド042:安元洋貴ポッド153:あきやまかおるパスカル:悠木碧司令官:加納千秋オペレーター6O:磯部恵子オペレーター21O:初美メアリリリィ:種敦美デボル/ポポル:白石涼子主要公式SNS:@_animeハッシュタグ:#ニーア #NieR #ニーアオートマタOP:LiSA「ブラックボックス」アニメ『NieR:Automata Ver1.1a』Promotion File 011◆カードファイト!! ヴァンガード Divinez(ディヴァインズ) シーズン2・放送情報7月・作品情報2024年冬放送アニメの続編。・スタッフ製作総指揮・原案:木谷高明原作:ブシロード:伊藤彰キャラクターデザイン原案:CLAMP監督:山田卓シリーズ構成:校條春:大西雄仁キャラクターデザイン:永作友克、齊田博之総作画監督:永作友克、PARK Gayoungユニット作画監督:小栗寛子プロップデザイン:多田靖子、国吉杏美メカニックデザイン:高倉武史ロゴデザイン:鎌田誠美術設定:石森連美術監督:李春3DCGディレクター:西野隼人色彩設計:小宮ひかり撮影監督:武井夏樹、大友志優音響監督:明田川仁音響効果:上野励編集:黒澤雅之音楽:桑野聖入場曲音楽プロデューサー:山田公平制作担当:越石英一アニメーション制作:Kinema citrus、ぎふとアニメーション、STUDIO JEMI製作:ブシロードコピーライト表記:©VANGUARD Divinez Character Design ©2021-2024 CLAMP・ST・キャスト明導アキナ:宮田俊哉ガブエリウス:福山潤明導ヒカリ:幸村恵理員弁ナオ:西尾夕香呼続スオウ:川島零士西塔ミコト:岩田陽葵清蔵タイゾウ:真野拓実伊勢木マサノリ:森嶋秀太大倉メグミ:進藤あまね主要公式SNS:@uard_PRハッシュタグ:#ヴァンガード #ディヴァインズ◆神の塔 -Tower of God-王子の帰還/工房戦・放送情報TOKYO MXBS日テレ・作品情報“頂上へ到達すると欲しいものが何でも手に入る”と言われる「神之塔」へと向かった少女・ラヘルを追いかけ、塔に飛び込んだ主人公の少年・夜が、数々の試練に挑戦し、塔に隠された秘密に迫っていく様子を描いた冒険ファンタジー作品。原作はLINEマンガ連載で、2020年春にアニメ第1期が放送・配信された。・スタッフ原作:SIU総監督:竹内一義監督:鈴木慧シリーズ構成:吉田恵里香脚本:吉田恵里香、宮本武史、吉崇⼆キャラクターデザイン:谷野美穂、北澤精吾、鹿島巧光総作画監督:北澤精吾美術監督:池田裕輔美術設定:平澤晃弘色彩設計:関根里枝子撮影監督:富崎杏奈(アニモキャラメル)編集:及川雪江音響監督:山口貴之音楽:Kevin Penkinアニメーション制作:アンサー・スタジオ企画・プロデュース:SOLA ENTERTAINMENT製作・著作:神之塔2アニメーションパートナーズコピーライト表記:©Tower of God 2 Animation Partners・キャストジュ・ビオレ・グレイス:市川太一王野成:内田雄馬蓮梨花:渡部紗弓カナ:嶋村侑マナ:宮下早紀虎助:松田健一郎ホーン・アークラプター:白石兼斗プリンス:河西健吾ニア:阿部菜摘子ライ:入江直樹クン・アゲロ・アグネス:岡本信彦ラヘル:早見沙織主要公式SNS:@ToGハッシュタグ:#神之塔 #togOP:NiziU「RISE UP」ED:NiziU『神之塔 -Tower of God- 