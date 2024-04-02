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¢¡22¡§¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Ö¥µ¥ó¥Ç¥£¥¹¥¯ ¥¦¥ë¥È¥é ¥¹¥é¥¤¥À¡¼USB Type-C¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥É¥é¥¤¥Ö(128GB)¡×(1Ì¾ÍÍ)
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¢¡23¡§Seagate¡ÖFireCuda 540 Gen 5 PCIe SSD(2TB)¡×(1Ì¾ÍÍ)
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¢¡25¡§Anker¡ÖPower Bank 30W, Fusion, Built-In USB-C ¥±¡¼¥Ö¥ë(¥Ö¥é¥Ã¥¯)¡×(3Ì¾ÍÍ)
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¢¡35¡§¥«¥¿¥Ë»º¶È¡Ö¶â·Ñ¤®¥»¥Ã¥È¡×(3Ì¾ÍÍ)
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¢¡66¡§¥¢¥Ë¥á¥»¥Ã¥ÈA(1Ì¾ÍÍ)
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