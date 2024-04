季節も変わり心機一転、新しいことに挑戦したくなる時期が訪れました!そんなあなたにバラエティ豊かなプレゼントを贈るGIGAZINE春のプレゼント企画、今回は合計73種類のプレゼントを用意しました!締め切りは2024年4月14日(日)23時59分。ぜひ応募してね!この企画は「GIGAZINEを読んでいるのはどういう人たちなのか?」というアクセス解析だけではわからない点のリサーチも兼ねているので、「プレゼントはいらないけどアンケートに協力してもイイヨ!」という場合も回答してもらえると非常にありがたいです!

◆応募期間2024年4月2日(火)から2024年4月14日(日)23時59分まで。◆プレゼント番号リスト◆01:セルシス「CLIP STUDIO TABMATE 2」「CLIP STUDIO PAINT PRO 12ヶ月ライセンス 1デバイス パッケージ」(1名様)iPhone・iPadに対応したイラスト制作用の補助デバイス「CLIP STUDIO TABMATE 2」と、イラストレーション・アートワーク・デザインワークに必要な機能を搭載したソフトウェア「CLIP STUDIO PAINT PRO」の12カ月ライセンスのセットです。セルシスから提供してもらいました。CLIP STUDIO TABMATE 2はボタンに機能を割り当てることが可能で、「片手でペンを持ち、もう片方でCLIP STUDIO TABMATE 2を持つ」という使い方をしながらデザイン制作作業をラクに進めることができます。詳しくは以下の記事で解説しています。iOSとiPadOSにも対応&操作性もリニューアルした片手デバイス「CLIP STUDIO TABMATE 2」をiPad Proと接続して使ってみたレビュー - GIGAZINE◆02:BenQ「GV31」(1名様)「簡単に角度調節ができる回転機構」を売りにしたフルHDプロジェクターです。BenQから提供してもらいました。Netflix・Amazon Prime Video・Disney+などに対応したAndroid TVを搭載しており、付属のリモコンから動画を簡単に視聴することができるほか、Apple AirPlayまたはGoogle Chromecastでスマートフォンの画面を部屋に投影することもできます。本体は台座に合わせてグルッと回転させられるので、壁や天井などいろんな方向に映像を投影することができます。付属のAndroid TVドングルは本体内部に収納できます。◆03:JVCケンウッド「SP-WM01BT」(2名様)手のひらサイズのポータブルワイヤレススピーカーです。木を使った外装が特徴的。Bluetooth 5.3のClass 1対応で最大通信距離は10m。連続再生時間は約12時間です。JVCケンウッドから提供してもらいました。天面には電源ボタンや再生・停止ボタンが配置されています。USB Type-Cポートから充電できます。◆04:Blackmagic Design「DaVinci Resolve Studio ライセンス」「ノベルティグッズ」(1名様)映像・音声の編集をはじめとしたポストプロダクション作業全体が行える「DaVinci Resolve Studio」のライセンスと、「DaVinci Resolve」のグッズのセットです。ライセンスは買い切りなので、追加のサブスクリプション費用は発生しません。Blackmagic Designから提供してもらいました。◆05:DJI「DJI Mic2」(1名様)レシーバーとトランスミッターがセットになったオールイン型ワイヤレスマイクです。Bluetooth対応でスマートフォンにも接続でき、あらゆるシーンで良質な録音を行うことが可能です。DJIから提供してもらいました。実際に使ってみた記事は以下から確認できます。高性能ワイヤレスマイク「DJI Mic 2」をiPhoneに接続してみたレビュー、スマホでの動画撮影でも高音質でクリアな録音が可能 - GIGAZINE◆06:山善「オープントースター(OPEN TOASTER)(ブルーグレー)」(1名様)本体の前面と背面を覆うふたが取り外せるオーブントースターです。山善から提供してもらいました。見た目は普通のオーブントースター。特徴は「前後の扉が外れる」という点です。全部取り外すとこんな感じ。前扉・後扉・焼き網・パンくずトレイを全部取っ払うことができます。ふたを取り外すことで、食べ物のカスがたまりやすい内部にも手が届いて掃除しやすくなるというわけです。本体サイズは幅35.5cm×奥行33cm×高さ23cm。温度は80度〜250度、タイマーは1分〜30分で調節できます。◆07:ケルヒャー「OC 3 Foldable」(1名様)ウォータータンクと洗浄機が一体になったクリーナーです。ケルヒャーから提供してもらいました。リチウムイオンバッテリーを搭載しているので、バケツ型の本体を持ち歩きながら、グッズや車、窓、網戸などの汚れを落とすことができます。畳んでいる状態だとぺったんこの給水タンク部分は引っ張って広げることが可能。給水タンクの容量は約8リットルです。◆08:ブラザー販売「DF-2」(5名様)幅300mm×奥行74mm×高さ99mmのエアロゾルクリーナーです。前面・背面・天面から空気を吸い込み、花粉や飛まつ、PM2.5などをフィルターで除去します。ブラザー販売から提供してもらいました。側面にUSB Type-Cポートを搭載。PCなどからの給電で使用できます。◆09:Logicool「MX Brio」(1名様)Logicoolの「MXシリーズ」では初登場となった4K対応ウェブカメラです。Logicoolから提供してもらいました。「ロジクール史上、最高峰ウェブカメラ」と銘打たれていて、AIによる画質最適化や3Dノイズリダクションによるクリアな音声の録音などが可能。実際に使ってみた様子は以下の記事で確認できます。4K対応の大型センサーや3Dノイズリダクションを搭載したロジクール最上位ウェブカメラ「MX Brio」はどれだけ進化しているのか?「Brio C1000s」と比較してみた - GIGAZINE◆10:Anker「Soundcore H30i(ブラック)」(1名様)最大70時間の長時間再生が可能なヘッドフォンです。Bluetooth 5.3対応で、対応コーデックはSBC・AACです。Ankerから提供してもらいました。充電はUSB Type-Cポートから。3.5mmジャックと再生ボタン、音量調節ボタンが右側に付いています。重量は実測183g。実際に付けてみるとこんな感じ。少し耳がはみ出ますが、密閉感はかなり高めです。斜め後ろから見るとこんな感じ。◆11:ELECOM「LEDハウジング ゲーミングヘッドセット」(1名様)ノイズキャンセリング機能を搭載した単一指向性マイク付きのヘッドセットです。ELECOMから提供してもらいました。USB Type-Aによる有線接続で、音量調節やマイクミュート、3Dサラウンドモードの切り替えを行えるインラインコントローラー付きです。付けてみるとこんな感じ。斜め後ろから見るとこのようになります。◆12:Dell「Alienware Tri-Modeワイヤレス ゲーミング ヘッドセット(シルバーホワイト)」(1名様)アクティブノイズキャンセリングを搭載したハイレゾ対応のゲーミングヘッドセットです。Dellから提供してもらいました。接続はBluetoothまたは有線で、フル充電から最大55時間の連続使用が可能。マイクは着脱が可能。付けてみるとこんな感じです。◆13:SB C&S「GLIDiC HF-6000(ブラック)」(2名様)「耳に掛ける」という装着スタイルで耳の穴をふさがないフルオープン型形状のワイヤレスイヤホンです。SB C&Sから提供してもらいました。重量は片耳で実測6g。付けてみるとこんな感じ。スピーカー部は耳の穴をふさがず、穴のちょっと上に位置します。連続音楽再生は最大約7.5時間、対応コーデックはSBC・AACです。◆14:OPPO「Enco Air3i」(2名様)オンイヤー型のワイヤレスイヤホンです。OPPOから提供してもらいました。重量は実測で片耳4g。連続音楽再生時間は最大5.5時間、対応コーデックはSBC・AACです。◆15:キングジム「コールミーツ(有線タイプ)」(1名様)ノイズキャンセリングマイクが付いた耳をふさがないヘッドセットです。キングジムから提供してもらいました。スピーカー面は丸く広い形状で、耳の穴に入れるのではなく、耳の穴にあてがうようにして装着します。実際に付けてみました。耳の穴をふさぐのが苦手な人や周囲の音を聞きつつ電話したい人などに最適なデバイスです。◆16:サンワサプライ「Bluetooth骨伝導ヘッドセット」(1名様)骨の振動によって音を伝えるワイヤレスヘッドセットです。サンワサプライから提供してもらいました。耳の穴を覆わないので周囲の音がダイレクトに聞こえます。接続方式はBluetoothで対応コーデックはSBC、連続再生最大時間は8時間です。◆17:Dell「Alienware Tri-Modeワイヤレス ゲーミング マウス(シルバーホワイト)」(1名様)2万6000DPIの感度、650IPSの最大トラッキング速度、50Gの最大加速度に対応したセンサーを搭載するワイヤレスマウスです。Dellから提供してもらいました。両サイドにボタンが2個ずつ配置されています。USBドングルまたはBluetoothを介した接続が可能で、バッテリー稼働時間は最大420時間。エイリアンロゴは七色に光ります。◆18:ELECOM「Slint(Ultra Slim)(ブルー)」(1名様)最薄部約5.7mmのBluetooth対応・充電式ワイヤレスキーボードです。ELECOMから提供してもらいました。キー配列はこんな感じ。右側面にUSB Type-Cポートがあります。裏面はつるっとしています。タブレット・スマートフォンスタンドを兼ねたソフトレザーケース付き。組み立てると、タブレットを立てかけつつ、キーボードを添えることができます。◆19:ELECOM「Slint(軽量・薄型ミニキーボード)(ブラック)」(1名様)Slintの小型版。乾電池で動作します。ELECOMから提供してもらいました。最薄部は約7mm。本体裏面に角度調整スタンドが備わっています。レザーケースは付きません。Slint(Ultra Slim)とSlint(軽量・薄型ミニキーボード)の大きさを比較するとこんな感じ。Slint(軽量・薄型ミニキーボード)の方がやや長く、細いです。◆20:HP「HyperX DuoCast ブラック スタンドマイク」(1名様)単一指向性・無指向性・双指向性・ステレオの4種類で指向性を切り替えられるスタンドマイクです。日本HPから提供してもらいました。ショックマウントを標準搭載。天面にはタッチ式ミュートセンサーが配置されています。USB Type-C to USB Type-Aケーブルが付属していて、マイク側のUSB Type-Cポートを経由してPC等の機器と接続します。斜め45度までの角度調節ができます。◆21:アトムテック「ATOM Cam Swing」(1名様)カメラ部が水平360度&垂直180度にぐるっと回転するスマートホームカメラです。アトムテックから提供してもらいました。カラーナイトビジョン搭載・IP65の防水防塵対応で屋内・屋外の両方に設置可能。詳しくは以下の記事を確認してください。スマートカメラ「ATOM Cam Swing」を使ってみたレビュー、夜でも昼間のように見える驚きのカラーナイトビジョンや自動検知・自動追尾など便利機能を実際に使ってみた - GIGAZINE◆22:ウエスタンデジタル「サンディスク ウルトラ スライダーUSB Type-Cフラッシュドライブ(128GB)」(1名様)シーケンシャル読み出し速度は最大400MB/秒、128ビットAES暗号化を採用したパスワードによるファイル保護機能が搭載されたUSBメモリです。ウエスタンデジタルから提供してもらいました。コネクタはUSB Type-C。使わないときは収納しておけます。◆23:Seagate「FireCuda 540 Gen 5 PCIe SSD(2TB)」(1名様)最大1万MB/秒のシーケンシャル読み出し・書き込み速度を実現するPCIe Gen5対応のSSDです。ゲームのロードを短縮する「DirectStorage」で最適化されている、ゲーマー・コンテンツクリエイター向けの品。Seagateから提供してもらいました。◆24:Synology「BeeStation」(1名様)インターネットに接続することで外部のPCやスマートフォンからアクセスできるようになる、「クラウドストレージ」の代わりとなるHDDです。容量は4TB。Ethernetケーブルを経由してルーターに接続し、PC不要でスマートフォンだけでセットアップできます。Synologyから提供してもらいました。◆25:Anker「Power Bank 30W, Fusion, Built-In USB-C ケーブル(ブラック)」(3名様)モバイルバッテリー・充電器・USB Type-Cケーブルが一体となった製品です。Ankerから提供してもらいました。ストラップのように見える部分はUSB Type-Cケーブルです。引っ張り出して機器につなぐことが可能。別途USB Type-Cポートも1ポート搭載されています。充電器として使う場合は最大30W、モバイルバッテリーとして使う場合は最大22.5Wの出力が可能です。バッテリー容量は5000mAhで、充電・給電時に残量が本体に表示されます。◆26:ELECOM「モバイルバッテリー 〈しろちゃん〉」(1名様)バッテリー容量が1万mAhのモバイルバッテリーです。ELECOMから提供してもらいました。USB Type-Aポートを2ポート、USB Type-Cポートを1ポート備えています。USB Type-CポートからUSB PDによる最大20Wの出力が可能。幅約70mm×奥行約17mm×高さ約114mmで、iPhone 13より少し小さいくらいのサイズです。◆27:SB C&S「Tile Sticker」「Tile Slim」(1名様)紛失防止タグ「Tile」のシール付き最小モデル&カードサイズ最薄モデルのセットです。iPhone・AndroidとBluetoothで接続し、アプリから場所を確認したり、音を鳴らしたりすることができます。SB C&Sから提供してもらいました。◆28:サンワサプライ「SKB-BS8BK(防水防塵キーボード)」(1名様)マグネットを内蔵したIP68対応の防水・防塵キーボードです。キー全体がシリコンに覆われているため、水が付着しても内部を痛めずに拭き取ることができます。またスペースキー下部にはマウス操作ができるポインタがあり、マウスがなくともキーボードだけである程度の端末操作をすることができます。サンワサプライから提供してもらいました。裏面はつるっとしていて何もありません。コネクタ部分にもカバーが付いており、コネクタの露出を防ぐことができます。マグネットを内蔵しているので、金属製のロッカーや扉などに貼り付けられます。◆29:サンワサプライ「400-MABT156BK2(リングマウス)」(1名様)スティックを操作してカーソルを動かせるリングマウスです。「サンワダイレクト」限定販売の品で、サンワサプライから提供してもらいました。ボタンは「上スクロール」「下スクロール」「Lボタン」「Rボタン」「カーソルセンサー」の5つ。接続はBluetoothで、PCだけでなくスマートフォンにも接続可能。充電式で、充電用Micro USB Type-Bポートが備わっています。持ってみるとこんな感じ。◆30:サンワサプライ「800-LED076(LEDライト)」(1名様)最大1000ルーメンの高輝度を誇るLEDライトです。サンワサプライ直販サイト「サンワダイレクト」限定販売の品で、今回はサンワサプライから提供してもらいました。裏面に電源ボタンを搭載。バッテリー容量4400mAhのモバイルバッテリーとしても使用可能で、出力用のUSB Type-Aポートからケーブルをつないでスマートフォンなどを充電することができます。USB Type-Cポートはライト本体に充電するためのポートです。二段階の明るさで辺りを照らすことができます。マグネットおよびクリップによる固定が可能。IPX4の防水規格に対応していて、作業用や防災用に適しています。◆31:AHS「VOICEPEAK 弦巻マキ(パッケージ版)」(1名様)声優・田中真奈美さんの声を元に制作された音声読み上げソフトです。AHSから提供してもらいました。ソフトにテキストを入力すればすぐに読み上げてもらえます。テキスト入力後にアクセント・イントネーション・読み上げ速度の調整も行うことが可能。サンプルボイスは以下の動画で紹介されています。【入力文字読み上げソフト】VOICEPEAK 弦巻マキ【紹介動画】 - YouTube◆32:AHS「VOICEPEAK 宮舞モカ(パッケージ版)」(1名様)声優・峯田茉優さんの声を基に制作された音声読み上げソフトです。AHSから提供してもらいました。ソフトウェア自体は上記「VOICEPEAK 弦巻マキ」と同じで、声だけが違います。サンプルボイスは以下から確認できます。【入力文字読み上げソフト】VOICEPEAK 宮舞モカ【紹介動画】 - YouTubeGIGAZINEでは「VOICEPEAK フリモメン」をレビューしているので、VOICEPEAKの使い方が気になった人はぜひチェックしてください。テキストを入れるだけで簡単に自然なナレーションを作成してくれる音声合成ソフト「VOICEPEAK フリモメン」レビュー - GIGAZINE◆33:エーアイ「A.I.VOICE2 琴葉 茜・葵(パッケージ版)」(1名様)声優・榊原ゆいさんの声を基に制作された音声読み上げソフトです。関西弁でおなじみの姉・琴葉茜と、標準語の妹・琴葉葵の両方の声でテキストをしゃべらせることができます。エーアイから提供してもらいました。以下の記事で「A.I.VOICE2」を実際にレビューしています。誰でも簡単に琴葉茜や結月ゆかりの自然な読み上げ音声を生成できる「A.I.VOICE2」レビュー - GIGAZINE◆34:クリムゾンテクノロジー「Voidol3(macOS・Windows共通ライセンスキー)」(3名様)AIリアルタイムボイスチェンジャー「Voidol3」のmacOS・Windows共通ライセンスキーです。クリムゾンテクノロジーから提供してもらいました。入力した声をリアルタイムで計13体ものキャラクターボイスに変換する「AIモード」と、超低遅延で声の分析・変換を行う「SYNTHモード」がシリーズで初めて連結可能になった製品で、両方の処理を続けて行うことでVoidol2よりも自然な音声変換ができるようになっています。なお、2024年春頃にさらなるアップデートを実施予定だとのこと。実際に使ってみると、マイクに向かって音声を入力してから1秒もかからずに声を変換する性能を発揮しました。レビュー記事は以下から確認できます。誰の声でも簡単・リアルタイムで女声・男声・ささやき声などへ自由自在に変換できる「Voidol3」のSYNTHモードを使ってみたよレビュー - GIGAZINE◆35:カタニ産業「金継ぎセット」(3名様)本金箔を使用する金継ぎを気軽に楽しめるセットです。このセットで、割れた食器などを修復して見た目も鮮やかにすることができます。カタニ産業から提供してもらいました。金箔用接着剤、陶器用接着剤、金箔、溶き皿、面相筆、平筆、ヘラなど、金継ぎに必要なものが一通り入っています。◆36:山善「インスタントシェルフ(3段)」(1名様)「折りたたみ簡単」が特徴のキャスター付きシェルフです。山善から提供してもらいました。全体耐荷重は45kgで、各棚板の耐荷重はそれぞれ15kg。脚を含めた全体の寸法は高さ86cm×幅71.5cm×奥行き37cmで、棚板の寸法は幅68cm×奥行き30cmです。1段目・2段目間の距離は31cm、2段目・3段目間の距離は最長36cm。最上段の棚板は簡単に持ち上げることが可能。側面に収まります。シェルフ背面の金具を解くと折りたたみが可能に。Wの字のように蛇腹に折りたたまれます。折りたたむと完全にぺったんこに。イベント会場や露店など、頻繁に棚を出したりしまったりする時に便利です。◆37:Cerevo「エリュシデータ Special Edition」(1名様)アニメ「ソードアート・オンライン」の主人公キリトが愛用する片手剣「エリュシデータ」を実寸大で再現した製品です。Cerevoから提供してもらいました。スナイパーライフルでも運べそうな特注のプレート付きキャリングケースが付属。イベント会場などへ持ち歩く際に便利です。持ちながら振ると、斬り上げ・斬り下げ・突きなど10種類近くの動きに対応した音・光が発生するほか、劇中でキリトが使用するスキル「スターバースト・ストリーム」を声およびボタンで発動することができます。High-Grade Electronic Toy エリュシデータを振るってスターバーストストリームを発動したところ - YouTube◆38:スパイク・チュンソフト「不思議のダンジョン 風来のシレン6 とぐろ島探検録(Nintendo Switch用パッケージ版)」(1名様)入るたびに形が変わるダンジョンを踏破するスパイク・チュンソフトのゲームシリーズ「風来のシレン」の最新作です。スパイク・チュンソフトから提供してもらいました。「1マスずつ移動する」「1ターンずつ時間が進む」といった仕組みが背景にあるので、アクションではなく戦略が物を言うゲームとなっています。今作ではダンジョンで倒れた自分自身を助けられる「自分救助」などのシステムが新たに導入されました。以下の記事で実際に遊んでいます。1000回遊べるダンジョンRPG「不思議のダンジョン 風来のシレン6 とぐろ島探検録」にジャンル初心者が挑んだら挫折しかけたのでクリアに役立つコツをまとめてみた - GIGAZINE◆39:アトラス「ユニコーンオーバーロード(Nintendo Switch用パッケージ版)」(1名様)重厚な雰囲気と独特の戦闘システムが特徴的なRPG「ユニコーンオーバーロード」のNintendo Switch版です。アトラスから提供してもらいました。複雑に絡み合う戦略が奥深い戦闘が楽しめるゲームで、以下のレビュー記事からその魅力の一部を確認できます。ヌルヌル動く美麗グラフィックで超王道ファンタジーを描く手ごわいSRPG「ユニコーンオーバーロード」をNintendo Switchで遊んでみた - GIGAZINE◆40:ビサイド「幻日のヨハネ - NUMAZU in the MIRAGE - Steam LIMITED BOX」(3名様)BOOTHのビサイド公式ショップで販売されている数量限定のセットボックスです。デッキ構築型ローグライトゲーム「幻日のヨハネ -NUMAZU in the MIRAGE-」のSteamキーと、幅3メートル×高さ1.5メートルの「超特大」サイズのマルチクロス、書き下ろしアートボックスが入っています。ビサイドから提供してもらいました。「幻日のヨハネ -NUMAZU in the MIRAGE-」のレビュー記事は以下から確認可能。「ストーリー」に重点を置いたカードゲームです。2024年3月28日にはゲーム中のBGMを変更できるDLCが配布されました。占い師ヨハネが裏ヌマヅで召喚した仲間と共に冒険するデッキ構築型ローグライトゲーム「幻日のヨハネ -NUMAZU in the MIRAGE-」プレイレビュー - GIGAZINE◆41:ビサイド「フルーツマウンテン(Steamキー)」(3名様)同じ種類同士がくっつくとさらに大きな種類に変化する「フルーツ」を積み上げるゲーム「フルーツマウンテン」のSteam版キーです。ビサイドから提供してもらいました。カジュアルな3Dパズルを楽しめます。◆42:タイトー「レイズ アーケード クロノロジー -STRAHL(シュトラール)」(1名様)タイトーの名作シューティングゲームをまとめたゲーム「レイズ アーケード クロノロジー」のSteam版キーと、「レイズ アーケード クロノロジー 特装版」に付属しているスペシャルライブBlu-ray&CD「Ray'z Music Live - STRAHL -」がセットになった品です。タイトーから提供してもらいました。「レイズ アーケード クロノロジー」は以下の記事でレビュー済み。Blu-ray&CDは、「レイ」シリーズの名曲を演奏した2022年9月9日のライブ「Ray’z Music Live -STRAHL-(シュトラール)」の様子を収めたものです。ロックオンレーザーで有名なあの名作シューティング「レイフォース」「レイストーム」「レイクライシス」がついにNintendo Switchでプレイできるようになった「レイズ アーケード クロノロジー」レビュー、2人同時プレイももちろん可能でオプション設定がとにかく充実 - GIGAZINE◆43:Live Wire「虫姫さま(北米版)」(3名様)Nintendo Switch向けに販売されているアーケードゲームの移植作「虫姫さま」の北米向けパッケージ版です。Live Wireから提供してもらいました。外装の文字はすべて英語で記載されていますが、ソフト自体は日本語に対応しています。◆44:ジーピー「ジュエルマイスター」(1名様)飛び出す3Dボードやキラキラ輝くジュエリー状のコンポーネントが特徴のボードゲームです。ジーピーから提供してもらいました。魔法の鉱山から宝石を採掘してトロッコに乗せ、トロッコから宝石を獲得してジュエリータイルにはめ込み、ジュエリータイルを宝石ですべて埋めたらジュエリーの完成。ジュエリーをたくさん作って遊ぶゲームです。対象年齢は10歳以上、プレイ人数は2〜4人、プレイ時間は約20分です。◆45:ホビージャパン「宵と暁の呪文書」(2名様)「呪文」を駆使し、儀典に集い来た魔術師の地位を競い合うボードゲームです。ホビージャパンから提供してもらいました。「資料(マテリア)」と呼ばれるトークンを使って呪文を学び、唱え、点数を稼いでいくリソースマネジメントゲームとなっています。対象年齢は12歳以上、プレイ人数は1〜4人、プレイ時間は約45分です。◆46:アークライト「ファン・ファクツ」(1名様)「何メートル先まで靴を飛ばせますか?」といった「数字で答えられる質問」をプレイヤー同士で投げかけ、みんなが出した数字がどんな並びになるのかを推測し合うパーティーゲームです。用意された質問は全部で192種類。対象年齢は8歳以上、プレイ人数は4〜8人、プレイ時間は30分です。アークライトから提供してもらいました。◆47:キングジム「ビジュアルバータイマー」(1名様)「残り時間」をメモリで表示するタイマーです。キングジムから提供してもらいました。時間経過で数字だけでなくバーも減少するため、タイマーが残りあとどれくらいなのかが視覚的にわかりやすくなっています。◆48:サーモス「真空断熱スポーツボトル FJU-1000ASB(アッシュブルー・1L)」(1名様)サーモスの保冷専用スポーツボトルです。サーモスから提供してもらいました。キャップは開けても本体から離れないので紛失する心配がありません。持ち運びしやすい取っ手付き。容量は1Lで、食洗機にも対応しています。◆49:サンワサプライ「ビジネスリュック 200-BAGBP030BK」(1名様)生地に撥水加工を行い、水を弾くようにしたサンワダイレクト限定のビジネスリュックです。重量は実測で558g、容量は14リットル。寸法は高さ45cm×幅30cm×奥行き16cmです。サンワサプライから提供してもらいました。メインポケットは大きく開きます。幅283.5mmの12.1インチノートPCを入れてもまだ上方向にかなり余裕がある感じ。メインポケット内部には小物を入れるスペースやノートPCなど平たい物を入れるスペースがあります。12インチノートPCを入れても、横と奥行きにゆとりがあります。最も体から遠い位置のポケットには、ペンなどを入れられそうな細いスペースもあります。サイドにもふたのないポケットが存在。バックはシンプル。身長163cmの人間が背負うとこんな感じの見た目になります。各ポケットの寸法は以下の通りです。◆50:コラントッテ「RESNO MAGNE リカバリーウェア PLUS セット(ショートスリーブ・ハーフパンツ) Mサイズ」(1名様)「フェライト永久磁石180ミリテスラ」10個を背中および腰部分に配置して磁気で血行を巡らせ、凸凹の特殊生地が皮膚とこすれることによって副交換神経を刺激する快眠サポート用寝具です。今回コラントッテから提供してもらったMサイズは身長約165〜175cm、胸囲約88〜96cm、ウエスト約76〜84cmに適応します。◆51:Microsoft「Windows Ugly Sweater(Lサイズ)」(1名様)Windows柄のセーターです。2023年末に数量限定で販売された品で、Windows XP標準のデスクトップ背景がデザインされています。Microsoftから提供してもらいました。背面はこんな感じ。同じデザインの箱に入れられています。Windows XPのUI風の取扱説明書も同封されています。◆52:タイトー「バブルボブルTシャツ(Mサイズ)」(1名様)タイトーのゲーム「バブルボブル」をデザインしたTシャツです。タイトーが韓国の洋服ブランド・TWNとコラボして作った品で、日本では未発売のものです。今回はタイトーから提供してもらいました。背面はこんな感じ。◆53:ASUS「Republic of Gamers ノベルティセット」(1名様)ASUSのゲーミングブランド「Republic of Gamers(ROG)」に関連した非売品のグッズです。ASUS JAPANから提供してもらいました。ROGのロゴが作れるプラモデル「MODEL KIT SET」、タオル、バスケットボールとボールスタンド、ボールケース、ストラップ、カードケース、ステッカー、ROGのロゴが作れるブロック「ROG BUILDING BLOCK」のセットです。◆54:リコー「THETA10周年記念写真集カタログ」「マスクケース」「ポストイット」(5名様)リコーの全天球カメラ「THETA」が2023年に誕生10周年を迎えたことを記念して作られた非売品のグッズです。リコーから提供してもらいました。THETA10周年記念写真集カタログには「RICOH THETAフォトコンテスト2021-2023」に入賞した写真が100ページ近くにわたり掲載されています。◆55:SwitchBot「グッズ」(1名様)SwitchBotのマスコットキャラクター「KATA」をデザインしたカレンダー・アクリルメモスタンド・ステッカー・バッジ・スクイーズ・メモ帳・靴下・バッグと、物理的にスイッチを押すスマートホームデバイス「SwitchBot ボット」およびスマートホームハブの「SwitchBot ハブ2」のセットです。◆56:DJI「グッズ」(1名様)DJIから提供したもらったサッチェルバッグ・封筒・バッジ・「福」ポスター・ブロック・ショールのセットです。◆57:スマイルコミュニケーションズ「さよならダニー 3箱」「さよならダニーDX 3箱」(1名様)内部に仕込んだ食品添加物でダニを生きたまま誘引し、粘着部で捕獲するダニ取りシートです。「DX」はダニが好む「タイプ別の香り」を加えて捕獲力が従来品の2.1倍になった品。3箱ずつ計6箱を1名にプレゼントします。スマイルコミュニケーションズから提供してもらいました。◆58:バスクリン「日本の名湯 夢ごこち アソート」「最高のパフォーマンスを引き出す フローライフ」(3名様)日本各地に存在する名湯の特徴を表現した医薬部外品の入浴剤「日本の名湯 夢ごこち アソート」と、バスクリンが長年の研究で得た入浴効果に関する知見をもとに数々の入浴法を紹介した書籍「最高のパフォーマンスを引き出す フローライフ」のセットです。バスクリンから提供してもらいました。「日本の名湯 夢ごこち アソート」には、「日本の名湯 夢ごこち 大分長湯」が1包、「日本の名湯 夢ごこち 奥会津金山」が2包、「日本の名湯 夢ごこち 木曽福島」が2包入っています。いずれも絹のような炭酸の泡を生み出して入浴体験を向上させる品となっています。◆59:ハーゲンダッツ「40周年記念本」(1名様)日本での創業が2024年で40周年を迎えるハーゲンダッツ ジャパンが作成した非売品の記念本です。ハーゲンダッツ ジャパンが販売した歴代の製品や販売年などが詳細に記録されています。◆60:なぜか集まりたくなる飲食店のつながる空間デザイン(1名様)飲食店のインテリアや料理の見せ方について記した久保徹宜氏の著書です。「料理の置き方にも一工夫が必要」などのアドバイスが多数記載されています。◆61:国王陛下の鍼灸師(1名様)ヨルダン国王のアブドゥッラー2世を治療した鍼灸師・北川毅氏の体験記です。◆62:声のデザイン 一瞬で相手を惹きつける最強のプレゼンスキル(1名様)魅力的な声を出す方法やその理由などについて記した、林重光氏の著書です。◆63:ネスレ「ネスカフェ ホイップタイム カフェラテ 2箱」「同 カプチーノ 2箱」「同 キャラメルマキアート 2箱」「同 ヘーゼルナッツラテ 2箱」「同 バニララテ 2箱」「スターバックス カフェ モーメント スティックブラック アソート 1箱」「ネスカフェ ポーション バニララテ 2袋」(3名様)お湯を注ぐと泡立つ「ネスカフェ ホイップタイム」5種各2箱と、お湯を注ぐだけでスターバックスのコーヒーが楽しめるソリュブルコーヒー「スターバックス カフェ モーメント スティックブラック アソート」1箱、そして牛乳で割るだけでバニララテが完成する「ネスカフェ ポーション バニララテ」2袋をセットにして、3名にプレゼントします。ネスレから提供してもらいました。◆64:亀田製菓「柿の種 うましお 10袋」(1名様)ガーリックやネギをきかせた「旨みブレンドオイル」で味つけした、塩味の柿の種です。亀田製菓から提供してもらいました。原材料は米粉、でん粉、ピーナッツ、しょうゆ、塩だれ風味シーズニングなど。カロリーは1個包装当たり116kcalです。◆65:クラシエ「ポッピンクッキン たのしいおまつりやさん」「ポッピンクッキン ホイップケーキやさん」「ポッピンクッキン たのしいおすしやさん」「ポッピンクッキン ハンバーガーやさん」「ねるねるねるね マスカット味」「ねるねるねるね ブドウ味」「グミつれた ぶどう味&ソーダ味」「大人のねるねるねるね 摘みたていちご味」「なるなるグミの実」「つかめる実験!ふしぎ玉」(1名様)粉と水を混ぜると色が変わって膨らんだり、ながーいグミができたり、あるいはくるくる回してグミの実がなる木のようなお菓子が作れたりする大人も楽しめるお菓子10選です。クラシエから提供してもらいました。◆66:アニメセットA(1名様)「Fate/stay night」「ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」「アマガミSS+ plus」「アイカツ!」「アイドルマスター シンデレラガールズ」「ポッピンQ」「HUGっと!プリキュア」「おジャ魔女どれみ」「SHIROBAKO」「キラッとプリチャン」「BanG Dream!」「コードギアス 復活のルルーシュ」などのアニメ・漫画作品に関連したポスターやチラシ、クリアファイル、はがき、その他グッズを約130点集めたセットです。「マチ★アソビ」など各種イベントへ取材したときに手に入れたものや雑誌の付録など、入手経路はさまざまです。グッズは全部で以下の通り。「ARIA The BENEDIZIONE」「劇場版 異世界かるてっと 〜あなざーわーるど〜」「傷物語〈III 冷血篇〉」「這いよれ! ニャル子さんF」「アイカツ! 10th STORY 未来へのSTARWAY」「五等分の花嫁」「劇場版『DEEMO サクラノオト -あなたの奏でた音が、今も響く-』」「ハコネクト」「BanG Dream! ぽっぴん'どりーむ!」「蒼き鋼のアルペジオ -アルス・ノヴァ」「陰の実力者になりたくて!」に関連したものです。◆67:アニメセットB(1名様)「ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風」「ヴァイオレットエヴァーガーデン」「響け!ユーフォニアム」「宇宙よりも遠い場所」「リズと青い鳥」「夏目友人帳」「けいおん!」「少女終末旅行」「妹さえいればいい。」「ブレンド・S」「PSYCHO-PASS サイコパス」「すずめの戸締り」「のんのんびより」「冴えない彼女の育てかた」「狂気山脈 ネイキッド・ピーク」などのグッズ約50点です。グッズは「RE:cycle of the PENGUINDRUM」「劇場版 SPY×FAMILY CODE: White」「スターバックス」「雨を告げる漂流団地」「アニメミライ2014」「バーテンダー 神のグラス」「鷹の爪GO〜美しきエリエール消臭プラス〜」「特別編 響け!ユーフォニアム アンサンブルコンテスト」「orange -未来-」「フラ・フラダンス」「君の名は。」「オッドタクシー イン・ザ・ウッズ」「青春ブタ野郎はおでかけシスターの夢を見ない」「バーガーキング&SPY×FAMILY 紙エプロン」「バーガーキング&ディアブロ ステッカー」「宇宙兄弟」「かぐや様は告らせたい-ファーストキッスは終わらない」「おへんろ。」「ゆるキャン△」「リズと青い鳥」「上海アリス幻樂団」関連のものです。◆68:アニメセットC(1名様)「機動戦士ガンダム 水星の魔女」「コブラ」「ガンダムビルドダイバーズ」「鉄血のオルフェンズ」「機動戦士ガンダム00」「甲鉄城のカバネリ」「GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊」「シン・エヴァンゲリオン劇場版」「BLOODY ESCAPE -地獄の逃走劇-」「Infini-T Force」関連のポスター、チラシ、クリアファイル、その他グッズ約50点セットです。その他グッズには「モービウス」「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」「ゼーガペインADP」「マクロスF」「かがみの孤城」「劇場版マクロスΔ 絶対LIVE!!!!!!」「宇宙戦艦ヤマト2199」「庵野秀明展」「スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース」「ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:VOLUME 3」「銀河英雄伝説」「機動戦士ガンダムSEED」「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」「A KITE」「男たちの挽歌」「デヴィッド・リンチ:アートライフ」「ゴーストバスターズ/アフターライフ」「機動戦士ガンダムNT」「メディコム・トイ」「ブラックパンサー/ワカンダ・フォーエバー」「GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊」「JUNK HEAD」「機動戦士ガンダム サンダーボルト BANDIT FLOWER」「逢瀬アキラ」「破裏拳ポリマー」「シチリアを征服したクマ王国の物語」「ワンダーフェスティバル2022[夏]」「魔神英雄伝ワタル 七魂の龍神丸 −再会−」のものが含まれています。◆69:アニメセットD(1名様)「進撃の巨人」「おそ松さん」「アイドリッシュセブン」「ツルネ ―風舞高校弓道部―」「あんさんぶるスターズ!」「ヘタリア」「Free!」「戦国BASARA」「胡蝶綺 〜若き信長〜」「魔法少女 俺」「Fate/Grand Order -絶対魔獣戦線バビロニア-」などのポスターやチラシ、クリアファイル、その他グッズ100点以上を詰め込んだセットです。グッズは「フルーツバスケット -prelude-」「劇場版 抱かれたい男1位に脅されています。〜スペイン編〜」「新封神演義・楊戩」「黒執事 Book of the Atlantic」「特『刀剣乱舞-花丸-』〜華ノ巻〜」「はいからさんが通る」「劇場版 Free!-the Final Stroke-」「劇場版アルゴナビス 流星のオブリガート」「乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…」「ハケンアニメ!」「ホリック xxxHOLiC」「北極百貨店のコンシェルジュさん」「映画 バクテン!!」「劇場版ツルネ はじまりの一射」「ストールンプリンセス:キーウの王女とルスラン」「カゲロウデイズ-in a day's-」「劇場版『Re:STARS 〜未来へ繋ぐ2つのきらぼし〜』」関連のもの。◆70:アニメセットE(1名様)「モンスターズ・ユニバーシティ」「NARUTO -ナルト-」「ボボボーボ・ボーボボ」「ドラえもん」「新幹線変形ロボ シンカリオン」「仮面ライダーアマゾンズ」「七つの大罪」「ポケットモンスター」「PUI PUI モルカー」「名探偵コナン」「ゲゲゲの鬼太郎」などのグッズ約100点です。過去のプレゼント記事に掲載し、当選者から連絡がなく渡すことができなかったグッズを一部含んでいます。グッズは「映画ドラえもん のび太の宇宙小戦争 2021」「仮面ライダー4号」「映画ドラえもん のび太の月面探査記」「映画すみっコぐらし ツギハギ工場のふしぎなコ」「マジカパーティ」「劇場版 シルバニアファミリー フレアからのおくりもの」「名探偵ピカチュウ」「仮面ライダーギーツ×リバイス MOVIEバトルロワイヤル」「ひつじのショーン ムービー・フェスティバル with ウォレスとグルミット」「ストールンプリンセス:キーウの王女とルスラン」「パウ・パトロール ザ・マイティ・ムービー」「mofusand」「爆竜戦隊アバレンジャー20th 許されざるアバレ」「劇場版 仮面ライダーリバイス/暴太郎戦隊ドンブラザーズ THE MOVIE」「仮面ライダーギーツ」「デジタルモンスター」「ポケモン GO」「鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎」のハガキやバッジ、フィギュアなど。◆71:Appleギフトカード(1万円分)(1名様)App Store、iTunes、Apple MusicなどAppleのさまざまなサービスで使えるギフトカード1万円分です。◆72:Google Playギフトカード(1万円分)」(1名様)Google Playで配信されているアプリや電子書籍、映画などの購入に使用できるギフトカード1万円分です。◆73:Amazonギフトカード(1万円分)(1名様)Amazonで使用可能なギフトカード1万円分です。食品を除き、すべての景品は基本的に一度開封して撮影しています。◆当選者発表2024年4月15日(月)に抽選を開始し、早ければ15日中に当選者へ当選通知メールを送ります。当選通知メールは応募時のメールアドレスに送信するので、応募する際は受信可能なメールアドレスを入力してください。当選通知メールを受け取ったらメール本文内の記載に従って発送先住所などを連絡してください。また、当選通知メールは「@gigazine.net」のドメインからのみ送信します。メールは高確率でスパム扱いされており、「当選していたのに気付くのが遅れた……」という悲しいケースが過去に何度も繰り返し発生しているので、時期が来たら定期的にメールをチェックしてください!なお、当選者からの返信が期限までになかった場合は次点候補者に権利が移動することになります。応募締め切りから数週間後に当選通知メールが届くということもあるので、こまめに受信確認するといいことあるかも。◆プレゼントへの応募フォームということで、プレゼントへの応募は以下のアンケートフォームからどうぞ!2024年春プレゼントアンケートフォーム◆GIGAZINEへのプレゼント毎日記事を掲載するため全力を出してヘロヘロになっているGIGAZINE編集部のために、以下のAmazon欲しいものリストからプレゼントを贈ってもらえるとうれしいです!GIGAZINE編集部の欲しいものリスト