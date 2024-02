(MCU)映画『デッドプール&ウルヴァリン』で再登場することが判明した2人の俳優が沈黙を破り、自身のSNSを更新。ファンに向けて復帰を伝えている。

『デッドプール&ウルヴァリン』では、前2作のキャラクターたちも揃ってカムバック。の冒頭では、ヴァネッサや、ネガソニック・ティーンエイジ・ウォーヘッド、ユキオ、コロッサスといったお馴染みの面々が映る中、『デッドプール2』(2018)に登場したシャッタースターの姿も。おもちゃの“吹き戻し”をピーヒャラさせながら、ウェイドの誕生日を祝福している。

そんなシャッタースターを演じたルイス・タンが予告編の公開後にInstgramを更新。タンは『デッドプール&ウルヴァリン』の予告編がリリース後24時間で史上最多の再生回数をことを祝福しながら、「皆さんはまだ何も見ていないですよ」とファンの期待を高めた。

ところで、『デッドプール2』ではXフォースの一員として参加したシャッタースターは、初任務中に空からのダイブで着地に失敗し、悲しい最期を辿っていた。デッドプールのタイムトラベルによって過去が修正され、見事蘇ったのかもしれない。

また、予告編では『X-MEN』シリーズに登場したパイロ/ジョン・アラダイスの姿も映し出された。『X-MEN2』(2003)と『X-MEN:ファイナル ディシジョン』(2006)から同役を再演するアーロン・スタフォードもInstagramを更新し、「さて、さて、さて。もし、僕たちが知る昔のワルなパイロじゃなかったとしたら……」と意味深にコメント。自身の写真を投稿し、復帰を知らせた。

パイロは炎を操るミュータント。『X-MEN』シリーズではラディカルな思想を持つマグニートー側についていた。予告編では「ここ、最高だぜ!」と唸っているが、その立ち回りが気になるところ。

『デッドプール&ウルヴァリン』では、ついにデッドプールとウルヴァリンが競演。主演ライアン・レイノルズのほか、『LOGAN/ローガン』(2017)からヒュー・ジャックマンが復帰する。

『デッドプール&ウルヴァリン』は2024年7月26日(金)全国劇場公開。

