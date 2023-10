米カリフォルニア州ロサンゼルス郊外で今月2日、盗難車と警察車両が1時間以上にわたる激しいカーチェイスを繰り広げ、26歳の女が逮捕された。女は追い詰められて車を乗り捨てて逃走したが、その際にブロンドのかつらを落としたことで注目が集まった。米ニュースメディア『NBC Los Angeles』などが伝えた。

米カリフォルニア州オレンジ郡のラ・ハブラ警察署は2日午後8時20分頃、通報を受けて盗難車の追跡を開始した。

車は作業用トラックで、ロサンゼルス出身のニクワジ・グリーン(Niqwayzh Green、26)が運転しており、約1時間の追跡の末、高速道路に近いコロナ市のオフィスの駐車場で警察車両に囲まれた。

ニクワジが何度も捕まりそうになりながらも逃走する姿はライブ中継され、駐車場でわざとトラックを後退させ、警察車両に追突する様子も映し出された。そして警察車両3台に行く手を阻まれ、誰もが「これで捕まるだろう」と思った瞬間、トラックで駐車場のフェンスを突き破って逃走した。

トラックはその後、脇道から高速道路に侵入し、白い煙を上げながら逆走を始め、中央分離帯までゆっくりと移動すると停止した。

当時の交通量は決して少なくなく、ニクワジはそこで身の危険を感じたのだろう。トラックを乗り捨てると高速道路を突っ切り、時速96〜112キロ(60〜70マイル)で走っていた車がスピードを落とすのが分かるのだった。

こうして危険な高速道路を横切ることに成功したニクワジはその後、ファミリーレストラン「デニーズ」の駐車場に侵入。ヘリコプターのカメラは、赤い服を着て走るニクワジの靴が抜け、かつらがポロリと落ちるのを映し出していた。

ただニクワジが逃げ切れたのはそこまでで、午後10時少し前、デニーズ店内に逃げ込んだところを車両強盗、警察からの逃走、盗品所持などで逮捕された。ニクワジは当時、強盗罪で服役後の仮釈放中だったという。

なお米ニュースメディア『FOX 11 Los Angeles』などは、ニクワジの逃走劇を1981年にKONAMIが発売したアクションゲーム「フロッガー」にたとえて報道しており、かつらが落ちても走り続けるニクワジの姿が多くの人の注目を集めた。ゲームは迷子のカエルを誘導し、制限時間内に反対側の岸まで送り届けるというもので、交通量が多い道路を横切るなど様々な障害を乗り越えなければならないという。

そして動画を見た人は、「ライブで見たけど、ハイライトはなんといってもかつらが落ちるシーンだった」「まるでシカの角が落ちた瞬間のようだった」「かつらは無事だったのかしら?」「これは恥ずかしい」「警察はなぜ、タイヤを撃って止めないのだろう」「かつらがニュースのヘッドラインになるなんて! 大爆笑」といったコメントが寄せられた。

